Denne detalje på dit badeværelse kan afspejle dit stressniveau

Du træder ind på dit badeværelse. Er det rent og ryddeligt, eller rodet med overfyldte produkter, håndklæder, slanger og tilbehør? Det, du ser, kan meget vel være en afspejling af dit stressniveau, en mere betydelig psykologisk indikator, end du måske tror.

Hvad dit hjem siger om din mentale sundhed

Videnskabelig forskning viser, at et rodet miljø ikke kun er visuelt ubehageligt: det påvirker biologisk din krop og dit mentale velbefindende. En artikel offentliggjort i Personality and Social Psychology Bulletin af forskere, der arbejder med UCLA's Center on Everyday Lives of Families, rapporterer, at den måde, beboerne beskriver deres hjem på – specifikt om de opfatter dem som "rodede" eller "genoprettende" – er forbundet med forskellige profiler af kortisol, stresshormonet.

Kvinder, der boede i hjem, der blev opfattet som stressende, havde en flad, mindre gunstig kortisolprofil i løbet af dagen, mens dem, der beskrev deres hjem som afslappende, havde et mere markant fald i dette hormon: et tegn på bedre stressregulering.

Rod og hjernen: mere end bare et indtryk

Dette fænomen er ikke blot et spørgsmål om æstetik. Hjernen bearbejder konstant den visuelle information omkring sig. Når dit badeværelse (eller et hvilket som helst rum) er rodet, bliver din opmærksomhed konstant trukket i forskellige retninger af synlige objekter, selv ubevidst. Dette skaber kognitiv overbelastning, der påvirker koncentrationen, forsinker beslutningstagningen og kan føre til følelser af mental træthed.

Desuden bidrager den kumulative effekt af disse usynlige krav til at opretholde en tilstand af øget årvågenhed, hvilket kroppen omsætter til en langvarig forhøjet kortisolniveau. Dette er ikke blot en hypotese: adskillige kilder med speciale i adfærdspsykologi bekræfter eksistensen af en sammenhæng mellem rod i hjemmet og højere kortisolniveauer, især hos kvinder, der statistisk set er mindre tolerante over for stress relateret til huslige opgaver og sociale forventninger.

Sådan kan dit badeværelse hjælpe dig med at reducere stress

Et minimalistisk miljø betyder ikke at leve med meget få ting. Det betyder kun at beholde det, der er nyttigt eller meningsfuldt: de produkter, du rent faktisk bruger, opbevaret på en organiseret måde, med nok plads til at trække vejret visuelt.

Ved at anvende en minimalistisk tilgang i dit badeværelse:

du reducerer de visuelle signaler, der unødigt kræver opmærksomhed;

du reducerer den mentale belastning forbundet med vedligeholdelse og oprydning;

og du skaber et rum, der indbyder til afslapning snarere end konstant stimulering.

Kort sagt kan denne lille ændring i omgivelserne hjælpe dig med at regulere din stress på uventede måder: mindre visuelt kaos, mindre kortisol og mere mental klarhed i det daglige.