Denne vane efter badning bidrager til dårlig lugt på badeværelset

Du træder ud af bruseren og føler dig forfrisket og afslappet. Et par timer senere, da du går tilbage til badeværelset, hænger en mærkelig muggen lugt i luften. Hvad nu hvis årsagen var en simpel vane, en som mange af os gør uden engang at tænke over det? Spoiler alert: det hele starter med badehåndklædet. Her er hvorfor denne rutine efter badet ofte er kilden til ubehagelige lugte, og hvordan du nemt kan løse den.

Synderen er ofte det dårligt ophængte håndklæde.

Efter at have tørret sig, er refleksen næsten automatisk: Vi ruller håndklædet sammen på en krog, placerer det på kanten af badekarret eller lader det ligge på en stol. Denne tilsyneladende harmløse gestus er dog ifølge eksperter i hjemmehygiejne en af hovedårsagerne til dårlig lugt på badeværelset.

Når et fugtigt håndklæde stables op eller foldes sammen, kan det ikke tørre ordentligt. Og i et rum, der allerede er varmt og fugtigt, er det det perfekte miljø for bakterier og meldug (den lille skimmelsvamp, der er ansvarlig for den "muggen" lugt). Et almindeligt håndklæde, der er spredt ordentligt ud, tørrer på 2 til 3 timer. Det samme håndklæde, der efterlades krøllet sammen, kan tage 6 til 8 timer om at tørre, eller endda meget længere i et dårligt ventileret badeværelse.

En tankevækkende undersøgelse

Problemet er så meget desto vigtigere, fordi det relaterer sig til hygiejne. En analyse, der ofte citeres af tekstilspecialister, viste, at cirka 90 % af badehåndklæder indeholder coliforme bakterier. Dette er ikke ubetydeligt: disse mikroorganismer trives i varme, fugtige miljøer, og deres spredning ledsages af den berygtede ubehagelige lugt.

Gode nyheder: At begrænse den tid, et håndklæde forbliver fugtigt, reducerer deres vækst betydeligt. Med andre ord er det ikke selve håndklædet, der er problemet, men snarere hvordan det får lov til at tørre mellem brug.

Gode vaner at tilegne sig i hverdagen

For at forvandle dit badeværelse til et rum, der altid dufter godt, er et par enkle trin alt, hvad der skal til.

Læg håndklædet fladt på en håndklædestang i stedet for en krog. Luften skal kunne cirkulere på begge sider af håndklædet. Dette er langt den mest effektive metode. Sørg for god ventilation i badeværelset under og efter dit bad.

Ifølge anbefalinger til hjemmehygiejne er det bedst at bruge en emhætte eller lade et vindue stå åbent i mindst 20 minutter efter et varmt brusebad for at fjerne overskydende fugt. Cleveland Clinic påpeger også, at det at holde et rums luftfugtighedsniveau under 50% begrænser skimmelvækst betydeligt.

Vask dine håndklæder regelmæssigt, i gennemsnit hver 3. til 4. brug. Og frem for alt, lad dem aldrig ligge våde i vasketøjskurven: de risikerer at forurene andre tekstiler.

Undgå skyllemidler, da disse reducerer fibrenes sugeevne og fanger fugt i stoffet. Håndklæder bliver mindre effektive og mere tilbøjelige til at afgive ubehagelige lugte.

Hvis du har pladsen, så skift mellem to håndklæder, så de kan tørre helt mellem hver brug. En lille ændring, der gør en stor forskel.

Kort sagt handler et dejligt duftende badeværelse ikke om duftlys eller "mirakelspray". Ofte er det de små, hverdagslige handlinger, der gør hele forskellen.