En bestemt vane på badeværelset kan bidrage til dårlig lugt.

Tror du, at de dårlige lugte på dit badeværelse udelukkende skyldes dårlig ventilation eller rengøring? En vane, som mange af os tilegner os ubevidst, kan også spille en rolle. En videnskabelig undersøgelse fremhæver en daglig praksis, der fremmer spredningen af bakterier i rummet ... når toilettet er placeret på badeværelset.

Denne refleks, som mange af os har

Denne situation gælder for hjem, hvor toilet og badeværelse deler et enkelt rum. I mange hjem er toilettet adskilt, hvilket naturligt begrænser spredningen af mikrodråber på håndklæder, tandbørster eller andre badeværelsesartikler. Denne konfiguration betragtes også ofte som mere hygiejnisk.

Men når toilettet er integreret i badeværelset, er det almindeligt at skylle ud uden at tage sig tid til at lukke låget. Denne tilsyneladende harmløse handling kan have konsekvenser. Når toilettet skylles ud, tømmes ikke kun kummen; det skaber også en luftstrøm, der kan sprede små, usynlige dråber i rummet. Dette fænomen går fuldstændig ubemærket hen, men det kan påvirke badeværelseshygiejnen.

Mikrodråber, der bevæger sig gennem rummet

Forskere ved University of Arizona , ledet af mikrobiolog Charles Gerba, undersøgte dette spørgsmål i en undersøgelse offentliggjort i American Journal of Infection Control. Deres arbejde beskriver, hvad forskere kalder "toiletfanen". Når toilettet skylles ud, dannes en sky af mikrodråber, som kan bære forskellige mikroorganismer.

Disse partikler sætter sig derefter på nærliggende overflader: gulvet, væggene, vasken og endda genstande, der efterlades i rummet. Derfor anbefaler forskere altid at lukke toiletlåget før skylning og regelmæssigt rengøre toilettet og de omkringliggende overflader.

Hvorfor dette kan fremme dårlig lugt

Undersøgelsen fokuserer primært på bakteriespredning, men dette fænomen kan også bidrage til udviklingen af vedvarende lugte. Når visse mikroorganismer har aflejret sig på fugtige overflader, finder de et miljø, der er gunstigt for deres vækst. Fugtige håndklæder, bademåtter, tandbørster og andre hverdagsgenstande kan således blive ynglepladser, hvor bakterier formerer sig lettere.

Nogle af disse stoffer er dog netop ansvarlige for de ubehagelige lugte, der kan udvikle sig i et badeværelse. Selvom det ikke er den eneste mulige forklaring, kan denne spredning derfor bidrage til at gøre atmosfæren mindre behagelig.

De rigtige trin til et "friskere" badeværelse

Den gode nyhed er, at et par enkle vaner kan hjælpe med at begrænse dette fænomen.

Den første refleks er at lukke toiletlåget før hvert skyl.

Det er også tilrådeligt at lufte badeværelset ud dagligt for at reducere luftfugtigheden, regelmæssigt rengøre toiletskålen og andre ofte anvendte overflader og lade håndklæderne tørre ordentligt efter brug.

Et andet praktisk tip: undgå at opbevare din tandbørste lige ved siden af toilettet, når de er placeret i samme rum.

I sidste ende tager det kun et sekund at lukke toiletlåget, men denne enkle vane kan hjælpe med at opretholde et renere og mere behageligt badeværelse hver dag. Som det ofte er tilfældet med hygiejne, er det disse små, gentagne handlinger, der kan have en reel indflydelse på din daglige komfort.