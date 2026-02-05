Search here...

Denne kurvede model udstråler selvtillid, når hun viser sin figur frem på stranden.

Modeller
Léa Michel
@jocelyncorona_/Instagram

Den kurvede model Jocelyn Corona lyser de sociale medier op med sine billeder fra en solrig puertoricansk strand, hvor hun indfanger essensen af kropspositivitet. Denne mexicanske, Guadalajara-fødte model udstråler selvtillid, hvilket fremgår af de entusiastiske reaktioner fra hendes følgere, der finder hende "for smuk".

Et viralt Instagram-opslag

På sin konto @jocelyncorona_ deler Jocelyn billeder i marineblåt, hvor hun holder en farverig smoothie, med et puertoricansk flag i baggrunden og billedteksten "📍🇵🇷🫡✨" . Billederne, taget på en livlig strand, fremhæver hendes figur mod en azurblå himmel og turkisblåt hav. Billederne viser en afslappet positur: hendes hånd beskytter øjnene mod solen, sidder på en stribet lænestol osv. Den overordnede effekt er glæde og autenticitet, hvilket forstærker hendes budskab om empowerment.

Jocelyn Corona, kurvet modeikon

Jocelyn, født den 22. december 1997, begyndte sin modelkarriere i 2016 og gik hurtigt på catwalken for Chromat, Rebecca Minkoff og The Blonds. Hun er repræsenteret af Muse Management (NY), Women 360 (Paris) og Mad Models (Barcelona), har poseret for Sports Illustrated Swimsuit, samarbejdet med Fenty Beauty, Levi's og Savage X Fenty og prydet forsiden af ELLE Mexico. Jocelyn Corona hylder kropsdiversitet, inspireret af sin mor.

Beundrende reaktioner fra fans

Kommentarerne strømmer ind: "Så smuk!" , "Strandens dronning!" , "Ren inspiration!" Hendes opslag genererer tusindvis af likes, der roser hendes selvtillid og naturlige skønhed. Jocelyn promoverer selvaccept og forvandler ethvert udseende til en bøn om inklusion i modeverdenen. Disse billeder i et marineblåt outfit indfanger perfekt hendes sommerstemning i Puerto Rico endnu engang, med en livlig strand som baggrund.

Kort sagt, Jocelyn Corona legemliggør på brillant vis den kurvede bevægelse: i Puerto Rico udstråler hun selvtillid ved fuldt ud at omfavne sin figur, hvilket høster enstemmig ros. Hendes rejse fra Guadalajara til verdens catwalks beviser, at autentisk skønhed vinder hjerter og omdefinerer standarder.

