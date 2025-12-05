At bruge UGG's om vinteren: noget, som ingen nogensinde har fortalt dig

Mens online fashionistas slentrer gennem sneen i deres UGG-støvler, er det bedst at undgå at efterligne dette look. Disse pelsforede støvler, ofte sammenlignet med udendørs hjemmesko, er mere velegnede til sandstrande end vinterens sneklædte stier. Selvom de unægtelig er hyggelige og foret med fåreuld, bør UGG's blive i skabet fra oktober til marts.

UGG'er, en dårlig idé om vinteren

Med deres bløde, afrundede silhuet, ultrakomfortable interiør, distinkt californiske stil og smidige ruskindsmateriale har UGG-støvler en øjeblikkeligt genkendelig æstetik. Elsket eller hadet, dette hyggelige par fodtøj skaber regelmæssigt modedebatter. De betragtes som en modefejl af nogle, et tegn på trendyhed af andre, og er frem for alt blevet det visuelle kampråb for tidlige tilhængere af ren stil. UGG-fans bruger dem sommer og vinter, på glohed asfalt eller glatte fortove.

På det seneste har de poseret midt i snedækkede skove iført deres elskede UGG-støvler, pakket ind i kunstpels og overdimensionerede tørklæder. Men hvad de ikke viser, er tilstanden af deres støvler efter et par minutters gåtur i puddersne. De vender tilbage fra deres eventyr med gennemblødte UGG-støvler, våde fødder og en grimasse, der afslører deres midlertidige ubehag.

Og nej, UGG-støvler er ikke fodtøj til alt terræn. Deres afterski-design kan ganske vist være ret misvisende. En tyk gummisål, et polstret for, et materiale med termiske egenskaber ... alt tyder på, at disse støvler er designet til den kolde årstid og temperaturer under frysepunktet. Disse tøffellignende støvler er næsten lige så varme som en varmedunk. De er dog ikke egnede til sne, vandpytter eller andet vintervejr. Materialet er for skrøbeligt til at modstå fugt og vand.

Sko designet til stranden

Så overraskende som det kan lyde, er UGG'er sommersko. De blev først set på surferes fødder, men blev hurtigt et fast indslag i udseendet af smukke, blåøjede mænd. UGG'er blev derfor oftere parret med shorts og hatte end med huer og kraftige dunjakker. Deres mission i begyndelsen af deres succes? At varme surfernes iskolde fødder. Mens sandaler og klipklappere er mere passende end støvler om sommeren, er UGG'er en slags undtagelse fra reglen.

Disse sko, både søde og robuste, har spredt sig og har efterladt deres oprindelige levested for at pryde frossen asfalt og uberørte græsplæner. De er gået fra at være nichestøvler, forbeholdt et sporty mindretal, til et globalt fænomen. Disse plyssko, som er blandt fodterapeuters største fobier, er ikke desto mindre uløseligt forbundet med stranden. Det er bedre at have dem på under solen eller blomstrende træer end under snefnug og en truende vinterhimmel.

Hvad du kan gøre for at beskytte dem

UGG-støvler, den ultimative komfort, svarende til et fleece-tæppe til vores fødder, er perfekte til tørt vejr, men ikke til regn eller sne. Selvfølgelig kan de, ligesom alle sko lavet af sarte materialer, beskyttes mod elementerne ved at gøre dem vandtætte. Til regnfulde udflugter er det dog bedst at vælge læderstøvler (helst veganske).

Mærket, der har skabt disse ultra-regressive "grimme støvler", har naturligvis andre, mere passende par på programmet. Faktisk har de udvidet deres kollektion til gavn for vores kolde fødder med mere robuste og frem for alt vandtætte modeller, en krydsning mellem vandrestøvler og kampstøvler. For at holde tingene velkendte har de bevaret charmen fra de originale UGG'er. Således har de klassiske UGG'er forstærkede nitter og lodne såler.

UGG-støvler, indbegrebet af afslappet stil og et internationalt symbol på coolness, er langt fra færdige. Brugt med benvarmere , tykke leggings eller sweaterkjoler , passer de også problemfrit ind i vores vintertøj.