Ringe der gør dine fingre grønne? Dette simple trick kan gøre hele forskellen.

Du tager din yndlingsring på, og et par timer senere dukker der et lille grønt mærke op på din finger? Bare rolig: det er en almindelig foreteelse og normalt harmløs. Den gode nyhed er, at et simpelt og billigt trick kan hjælpe dig med at nyde din ring mere fredeligt hver dag.

Hvorfor kan dine fingre blive grønne?

Det karakteristiske grønlige mærke er ikke nødvendigvis et tegn på, at dine smykker er af dårlig kvalitet. Det er primært resultatet af en mindre kemisk reaktion mellem din hud og visse metaller i ringen. Bijoutier og nogle stykker, der indeholder kobber, er særligt modtagelige. Kobber kan oxidere, når det udsættes for sved, fugtighed, cremer eller endda rengøringsprodukter.

Grønlige forbindelser dannes derefter og sætter sig på hudens overflade. Dette fænomen kan virke overraskende, men i langt de fleste tilfælde er denne misfarvning blot overfladisk og forsvinder ved vask. Derfor er der ingen grund til at skjule din finger: dette lille mærke definerer ikke værdien af dine smykker eller hvordan du bærer dem.

Det lille lag lak, der ændrer alt

For at begrænse kontakten mellem metallet og din hud kan du bruge ... klar neglelak. Ideen er meget enkel: Påfør et tyndt lag farveløs neglelak på indersiden af ringen, præcis der hvor den rører din finger. Når lakken er tør, skaber den en lille barriere mellem metallet og din hud, hvilket kan begrænse den reaktion, der forårsager misfarvning.

Et eller to lag kan være tilstrækkeligt. Lad blot hvert lag tørre helt, før du påfører det næste. Da den beskyttende film med tiden vil slides væk med friktion, skal du gentage processen cirka hver anden til fjerde uge, afhængigt af hvor ofte du bruger ringen.

Hvordan påfører man neglelak uden at beskadige sine smykker?

Før du tager din flaske ud, skal du starte med forsigtigt at rengøre ringen med en blød klud. Om nødvendigt kan du bruge en let fugtig klud, men sørg frem for alt for at lade smykkerne tørre helt.

Påfør derefter kun poleringen på indersiden af ringen. Det er ikke nødvendigt at påføre den på de synlige overflader: målet er at beskytte området i kontakt med din hud, samtidig med at du bevarer dine smykkers udseende.

Når du er færdig med at påføre poleringen, skal du lade den tørre helt, helst i cirka en time, før du sætter ringen på igen. Dette vil forhindre små poleringsmærker og sikre en helt tør overflade.

Et par tips til at holde dine smykker flotte

Lak kan give et seriøst boost, men et par enkle vaner kan også reducere oxidation.

Fjern dine ringe, før du vasker op, vasker hænder eller påfører creme. Vand, sved og visse produkter kan fremskynde reaktioner med metallet.

Overvej også at opbevare dine smykker i en lukket pose i stedet for at lade dem være udsatte for åben luft.

Endelig er en hurtig aftørring med en tør klud efter brug alt, hvad der skal til for at fjerne fugt og rester. To sekunders pleje kan gøre en reel forskel.

Hvad hvis din hud reagerer?

Pas på ikke at forveksle misfarvning med irritation. Hvis du oplever rødme, kløe, svie eller vedvarende irritation, kan det være en reaktion på et metal som nikkel, der ofte findes i visse legeringer. I dette tilfælde er neglelak ikke en langsigtet løsning. Det kan være bedre at vælge smykker lavet af mere hudvenlige materialer, såsom titanium eller visse ståltyper, der er egnede til følsom hud. Hvis ubehaget fortsætter, skal du kontakte en sundhedsperson.

Og vigtigst af alt, ringene har intet køn

At bære en ring er først og fremmest et spørgsmål om smag. Du kan måske lide delikate, iøjnefaldende, farverige, minimalistiske, vintage eller helt originale designs: der er ingen regler, der begrænser smykker til ét køn frem for et andet. Og du er selvfølgelig ikke forpligtet til at bære en ring. Hvis du kan lide smykker, men ikke følelsen af dem på din finger, hvis du foretrækker armbånd, halskæder eller øreringe, eller hvis ringe simpelthen ikke appellerer til dig, er det også helt fint.

Det vigtigste er at føle sig godt tilpas med det, du vælger at bære. En grøn bejdse er derfor ingen grund til at opgive et smykke, du elsker: med lidt klar polering og et par gode vaner kan du bare fortsætte med at bære det på din måde.