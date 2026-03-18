Hailey Bieber har den dyreprintede kjole på, der allerede er et must-have til foråret.

Modetrends
Fabienne Ba.
@haileybieber/Instagram

På den røde løber skiller nogle looks sig mere ud end andre. Ved den berømte afterparty til Oscar-uddelingen vakte den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber opmærksomhed med sit trendy tøjvalg. Hendes udseende bekræfter én ting: dyreprint er tilbage, og det er kommet for at blive i foråret.

Et syn, der ikke gik ubemærket hen.

Hvert år samler Vanity Fair Oscar Party en blanding af film, mode og indflydelsesrige berømtheder. Det er et afgørende øjeblik, hvor trends både etableres og bekræftes. I denne højprofilerede setting traf Hailey Bieber et valg, der afveg fra normen.

Sig farvel til ultraklassiske kjoler: Hun har valgt et dyreprint, der længe har været betragtet som "svært at have på". Resultatet? En elegant og perfekt afbalanceret silhuet. Det, der gør forskellen her, er ikke kun mønsteret, men også måden, den bæres på. Snittet forbliver underspillet, detaljerne er professionelt udført, og det overordnede look udstråler selvtillid. Et bevis på, at du kan turde være anderledes!

Det store comeback af dyreprintet

Dette udseende skaber så meget opmærksomhed, delvist fordi det er en del af en bredere modetrend. Dyreprint har gjort comeback i flere forårs-/sommershows. Leopard, zebra, slange ... disse mønstre vender tilbage i opdaterede versioner, der er mere moderne og lettere at have på. Mindre prangende, ofte parret med neutrale toner eller rene linjer, vinder de i sofistikering.

Når en kendis som Hailey Bieber bærer denne type beklædningsgenstand ved en så højprofileret begivenhed, fungerer det som en trendaccelerator. Det, man ser på den røde løber i dag, ender ofte i kollektioner og på gaden i morgen.

En tendens, der er mere tilgængelig end før

Gode nyheder: Dyreprint er ikke længere forbeholdt et "ekstravagant" eller "provokerende" image. Det udvikler sig mod noget mere subtilt, mere alsidigt og frem for alt mere inkluderende. I dag handler det ikke om at tilpasse sig en form, men om at lege med stilarter, der passer til din personlighed og kropstype.

Enhver krop fortjener at føle sig værdsat, og denne type print kan være en allieret, ikke en hindring. Båret med et simpelt snit, tiltrækker det øjet uden at overdøve silhuetten. Det fremhæver, det komplementerer, det sætter et statement. Kort sagt, det tilpasser sig dig, ikke omvendt.

En trend, der er kommet for at blive.

Hailey Biebers optræden til Vanity Fair-festen illustrerer perfekt, hvordan en trend kan slå igennem. Ved at bringe dyreprint tilbage i rampelyset er hun med til at repositionere det som et must-have til foråret. Og i modsætning til nogle flygtige dillemønstre har denne allerede bevist sin vedvarende appel. Den genopfindes regelmæssigt og vender altid tilbage med fornyet energi.

I sidste ende er budskabet enkelt: Mode er en legeplads. Uanset om du foretrækker underspillede looks eller mere dristige items, har du en plads i den. Og hvis dyreprint fascinerer dig, er det måske det perfekte tidspunkt at prøve det, på din egen måde.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Stylister elsker det: dette look er allerede ved at blive sommerens trend.

