Det er muligt at forblive elegant derhjemme. Og endda ønskværdigt. I lang tid var dametøj henvist til det gamle træningssæt, der lå glemt nederst i skuffen. I dag hører den vision tydeligvis fortiden til.

Komfort derhjemme er blevet en sand levevis, og kvinder i alle former og størrelser har al ret til at nyde det med stil.

Vi har observeret en markant ændring i tøjvaner derhjemme de seneste par år.

Ifølge en undersøgelse foretaget af det franske modeinstitut i 2022 siger næsten 68 % af franske kvinder, at de er mere opmærksomme på deres indendørstøj siden perioden med successive nedlukninger i 2020-2021.

Dette tal afslører en underliggende tendens: at have det godt derhjemme afhænger også af, hvad man har på.

Sammen vil vi analysere, hvordan man kan kombinere æstetik og velvære i hverdagen, uden at gå på kompromis med stil eller bevægelsesfrihed.

Hvorfor dit loungetøj fortjener din fulde opmærksomhed

I lang tid forblev loungewear usynligt for verden. Vi gled i det, så snart vi kom hjem fra arbejde, uden rigtig at tænke over det. Alligevel påvirker det, vi har på, direkte vores humør og produktivitet, selv inden for rammerne af vores eget hjem.

Forskere ved Northwestern University i USA demonstrerede allerede i 2012, at tøj, man har på, ændrer kognitiv adfærd – et fænomen, de kaldte enclothed cognition (påklædt kognition) .

Vi bruger i gennemsnit mere end 16 timer om dagen derhjemme. Man kan roligt sige, at dametøj faktisk er det mest brugte stykke tøj i vores garderobe.

Derfor er det ikke anekdotisk at vie det omhu og tanke. Det er faktisk en fuldstændig sammenhængende beslutning.

På samme måde er grænsen mellem loungewear og professionel påklædning blevet udvisket med fremkomsten af fjernarbejde. Vi modtager leverancer, foretager professionelle videoopkald eller byder improviserede venner velkommen.

At være præsentabel til enhver tid , samtidig med at man forbliver komfortabel, bliver en konkret nødvendighed.

Endelig er det også en form for selvrespekt at klæde sig godt derhjemme. Uanset kropstype eller silhuet fortjener enhver kvinde at føle sig smuk i sit eget private rum.

Mærker, der specialiserer sig i plus sizes, har forstået dette godt og tilbyder bolig-/interiørkollektioner designet til alle kropstyper.

Essentielle stoffer til et vellykket hjemmeoutfit

Valget af stof er altafgørende. Komfortabelt loungewear starter med et åndbart materiale, der bevæger sig med dig uden at begrænse dine bevægelser. Her er de vigtigste ting, vi anbefaler til at skabe en smart hjemmegarderobe.

Bomuld er fortsat det ultimative sikre valg. Blødt, åndbart og nemt at vaske, så det er velegnet til alle årstider.

Især økologisk bomuld vinder frem i loungewear-kollektioner med overlegen blødhed og et reduceret miljøaftryk.

Todelte bomuldssæt — løstsiddende top og elastisk talje forneden — giver et solidt fundament til enhver hjemmegarderobe.

Jersey fortjener også en fremtrædende plads. Blød og omsluttende, tilpasser den sig perfekt til alle kropsformer og giver blid støtte uden kompressionseffekt.

Det kan findes i lange indendørskjoler, afslappede tunikaer eller koordinerede sæt, der ligner elegante lounge-outfits.

Flannel giver uovertruffen varme i de koldere måneder. Flannel-pyjamas og loungewear-sæt har oplevet en stærk genopblussen siden 2023, især takket være opdaterede farver og print.

Den bløde uld og lette fleece fuldender dette vinterscene med glæde.

Endelig fortjener viskose og modal en særlig omtale. Disse naturligt udvundne materialer giver en silkeagtig og flydende fornemmelse, ideel til let og elegant loungewear.

De falder smukt, hvilket gør dem særligt flatterende for alle kropstyper, fra slanke figurer til generøse kurver.

Trendy stilarter inden for dametøj

Indretning følger store tøjtrends, men med sit eget sæt regler. Vi har identificeret flere dominerende stilarter, der bliver mere og mere populære i moderne hjemmegarderober.

Lounge-stilen er blevet den store vinder i post-pandemiens æra. Inspireret af eksklusivt sportstøj kombinerer den komfortable stykker med skræddersyede snit.

Joggingsæt i kammet bomuld, matchende oversized hættetrøje, ribbede leggings: så mange silhuetter , der er både afslappede og selvsikre .

Kvinder med generøse kurver vil finde dette et særligt gunstigt miljø, da de løse snit i lounge-stilen naturligt fremhæver deres kurver.

Bohemestilen derimod giver et romantisk præg til hjemmetøjet. Lange, flagrende kjoler med blomsterprint, broderede kimonoer, ensembler i krøllet hør i naturlige nuancer: denne æstetik forvandler bogstaveligt talt hjemmet til en oase af blødhed.

Designeren Stella McCartney, kendt for sit miljøansvarlige engagement, populariserede denne vision om en fri og komfortabel femininitet.

Den genbrugte klassiske stil appellerer til kvinder, der ønsker at bevare et poleret look, selv derhjemme.

Todelte sæt i struktureret jersey, lange skjortekjoler, enkle satinpyjamas med upåklagelige snit: diskret elegance kommer hjem.

Denne stil er perfekt til kvinder, der arbejder hjemmefra og ønsker at se præsentable ud hele tiden uden at gå på kompromis med deres komfort.

Lad os endelig nævne den kokonerende stil, den der præger den rene ømhed. Store, overdimensionerede natkjoler , omsluttende morgenkåber, fleecesæt så bløde som en sky: her viger æstetik for absolut velvære.

Intet er uforeneligt med elegance, forudsat at der vælges harmoniske snit og farver.

Sådan vælger du dit loungetøj efter din kropstype

Alle kroppe er forskellige, og det er netop det, der gør loungewear så spændende. Ved at tilpasse dit loungewear til din figur kan du føle dig bedst muligt tilpas, uden begrænsninger eller særlig indsats.

Til pæreformede figurer — hofter bredere end skuldre — anbefaler vi toppe med detaljer på overkroppen: dekorativ V-udskæring, broderi på skuldrene, let pufærmer.

Lige eller vide underdele skaber en harmonisk balance i silhuetten. Bløde loungewear-sæt i jersey er perfekte til dette.

Kvinder med en stor barm foretrækker toppe med V-udskæring eller crossover-udskæring, som visuelt forlænger halsudskæringen og slanker silhuetten.

Let strukturerede stoffer som tyk bomuld eller dobbeltjersey undgår den til tider frygtede "knuste" effekt. Lange tunikaer båret over leggings er ofte den vindende kombination.

For dem med en generøs bygning har plus-size hjemmetøj udviklet sig betydeligt.

Specialmærker tilbyder i dag snit designet til at fremhæve kurver , med lette bælter i taljen, asymmetriske kanter eller diskrete draperinger.

At vælge den rigtige størrelse – uden at forsøge at "gemme dig" i tøj, der er for stort – er fortsat det første råd, der gælder for alle.

Atletiske eller rektangulære silhuetter drager fordel af at lege med volumen og teksturer. Svajer i loungebukser kombineret med en crop top eller kimonojakke skaber velkomne visuelle kurver .

Lounge-stilen med dens kontrasterende overdimensionerede møbler fungerer særligt godt her.

De vigtigste elementer i en kvindes hjemmegarderobe

Det kræver ikke en massiv investering at skabe en sammenhængende garderobe. Et par velvalgte stykker tøj er nok til at sammensætte varierede, komfortable og æstetisk tiltalende outfits.

Loungekjolen er det ultimative alsidige stykke tøj. Mellemlang, i jersey eller viskose, kan den bæres alene om sommeren og som lag over leggings om vinteren.

Den passer ubesværet fra sofaen til køkkenet, eller endda til en hurtig tur nedenunder. Vælg en med en flatterende halsudskæring og en længde, der passer dig.

Det koordinerede sæt i to dele er et andet vigtigt element. Med matchende top og bund i bomuld eller let fleece skaber det øjeblikkelig visuel sammenhæng.

Valget af neutrale farver – ecru, lysegrå, marineblå – garanterer maksimal alsidighed og et ubesværet pænt udseende.

Kimonoen eller den lette morgenkåbe spiller en værdifuld rolle som lag-på-lag-sæt. Båret over et pyjamassæt eller en natkjole strukturerer den visuelt silhuetten og tilføjer et dekorativt præg.

Trykte satin- eller broderede linnedmodeller er særligt eftertragtede.

Lad os ikke glemme knæhøje sokker eller designertøfler. Fodtøj fuldender indendørsoutfittet og bidrager til silhuettens overordnede harmoni.

Ribbede knæhøje sokker kombineret med et loungesæt skaber et perfekt sammenhængende indretningslook.

Endelig er et par kvalitetsleggings i bomuld eller bambus et tidløst must-have i garderoben. De er komfortable og fås i alle størrelser, så de passer til næsten alt. Vælg et par med en bred, blød linning, der giver støtte uden at stramme.

Afslappet og hjemmetøj: Håndter det uventede med stil

Hverdagens virkelighed trænger sig ofte uanmeldt på.

En leveringsmand ved døren, en nabo der ringer på, et improviseret professionelt videoopkald: din rengøringsassistent skal kunne håndtere det uventede uden at gøre dig forlegen.

Vi anbefaler på det kraftigste at inkludere mindst to outfits i din indre garderobe, som vi kalder "præsentable on the fart" .

Disse er komfortable, men stilfulde outfits, der med sikkerhed kan tåle udefrakommende granskning. Et struktureret jerseysæt, en flagrende kjole med et diskret print eller et koordineret loungewear-sæt er alle fremragende valg.

Lag-på-lag-tricket er særligt nyttigt her. En kimono eller en let jakke slynget over et basis loungewear-sæt forvandler øjeblikkeligt outfittet.

På bare få sekunder kan du ubesværet gå fra "sofakartoffel"-tilstand til "præsentabel"-tilstand. Denne teknik er højt rost af mange franske livsstilsinfluencers.

Til professionelle videoopkald er det normalt tilstrækkeligt at investere i avanceret udstyr til overkroppen.

En struktureret top, en veldefineret halsudskæring, et stof der falder smukt: det er de kriterier, der betyder noget foran et kamera. Underdelen kan forblive i absolut komforttilstand ; ingen vil være klogere.

Overvej også at forberede nogle lettilgængelige accessories: en pæn knold, en simpel halskæde, et par elegante mules.

Disse små tilføjelser forvandler et basisoutfit til et sammenhængende og selvsikkert ensemble. Detaljens kunst gælder også for interiøret.

Pleje og holdbarhed af dit loungetøj

At investere i smukt loungewear betyder at passe på det. Korrekt pleje forlænger levetiden på dit tøj betydeligt og bevarer dets oprindelige komfort.

Vask ved lav temperatur er fortsat den gyldne regel for de fleste bløde tekstiler. Bomuld, jersey og viskose tåler generelt et 30°C program, hvilket er skånsomt mod fibrene og effektivt fjerner urenheder.

Undgå cyklusser, der er for lange eller for varme, da de svækker elastikkerne og matter farverne.

Det er fortsat vigtigt at sortere dit tøj efter farve inden vask. Lyse eller mørke farver på hyggetøj har en tendens til at miste farven under de første par vaske.

En vaskepose beskytter sarte materialer såsom satin eller fin blonde.

Lufttørring, enten fladt eller på en bøjle, er bedre end tørretumbling for de fleste indendørstekstiler. Den intense varme fra en tørretumbler krymper naturlige fibre og beskadiger elastik.

Ved lufttørring forlænger du det nye udseende af dine yndlingsstykker.

Endelig hjælper korrekt opbevaring af dit loungetøj med at holde det længere. Undgå at folde det for længe i en trang skuffe; vælg i stedet at hænge det op eller opbevare det i en løs bunke.

Dit tøj vil derfor bevare sin form og blødhed meget længere.

Hvor finder man plus-size loungewear til kvinder

Markedet for plus-size loungewear har ændret sig betydeligt i de senere år.

Specialforhandlere har mangedoblet deres tilbud og tilbyder kollektioner designet til kvinder med forskellige kropstyper, uden at gå på kompromis med stilen.

Mærker som Yours Clothing, Simply Be eller Castaluna (mærket Redoute) tilbyder regelmæssigt kollektioner af loungewear og homewear i plusstørrelser med omhyggeligt tilpassede snit.

Udvalget af pyjamas, loungesæt og loungekjoler er særligt veludviklet og fornyet hver sæson.

Specialiserede hjemmesider som www.ma-grande-taille.com spiller en vigtig rolle i dette segment. De centraliserer et udvalg af loungewear designet til kvinder i plus-size , med klar information om størrelser og materialer.

Navigering efter kropstype eller stil gør søgninger betydeligt nemmere.

Brugtmarkedet fortjener også din opmærksomhed. Platforme som Vinted eller Vestiaire Collective tilbyder regelmæssigt kvalitetsartikler til hjemmet/lounge til meget overkommelige priser.

En fremragende måde at afprøve nye stilarter uden at investere for mange penge.

Endelig tilbyder store detailhandlere som H&M, Zara eller Primark lounge- og pyjamaskollektioner i udvidede størrelser.

Kvaliteten varierer, men den regelmæssige fornyelse af kollektionerne gør det muligt at finde trendy stykker til overkommelige priser.

Bedste praksisser til at kombinere komfort og elegance i hverdagen

Elegance derhjemme er ikke noget, man bare kan lade være med at vænne sig til, men det behøver heller ikke at være kompliceret. Et par enkle principper er alt, hvad der skal til for at forvandle et almindeligt loungewear-outfit til et sandt øjeblik med selvforkælelse.

Vælg først sammenhængende farver . Et hjemsæt i harmoniske toner giver straks et indtryk af et sammenhængende udseende.

Ved at kombinere en blød beige med en off-white eller en lavendelblå med en perlegrå skaber disse kombinationer en naturlig og beroligende æstetik .

For det andet, leg med lag-på-lag-stil. En let jakke, en kort vest eller en oversized cardigan over et basisoutfit skaber visuel dybde uden at tynge silhuetten ned.

Denne teknik er særligt effektiv for kvinder, der ønsker at fremhæve deres indre stil uden at søge overdreven sofistikering.

For det tredje, vær opmærksom på tilbehør. Et fint armbånd, en udsmykket chignon, et par designertøfler: disse detaljer gør forskellen mellem et simpelt outfit og et virkelig poleret look.

Coco Chanel har allerede sagt det: elegance er afvisning . Det rigtige valg af få detaljer er bedre end et overskud af stykker.

For det fjerde, opdater regelmæssigt din indendørsgarderobe. Slidt, falmet eller misformet loungetøj påvirker vores selvbillede negativt.

At slippe af med slidte dele og udskifte dem med friske modeller er en handling af egenomsorg.

For det femte, tilpas dit outfit til årstiderne. Om vinteren skal du vælge varme og omsluttende materialer : fleece, flannel, tyk jersey.

Om foråret og sommeren bør du vælge let bomuld, hør og flydende viskose for at holde dig kølig og behagelig. Denne sæsonbestemte tilpasning bidrager til det generelle velvære.

At bære tøj derhjemme som et ritual for feminin velvære

Ud over mode er loungewear til kvinder en del af en holistisk tilgang til selvpleje. At iføre sig smukt loungewear kan blive et meningsfuldt dagligt ritual.

Mange kvinder bevidner den positive indvirkning, denne gestus har på deres humør. At skifte tøj, når de kommer hjem – at lade arbejdstøjet blive hjemme for at tage et blødt, omhyggeligt udvalgt outfit på – fungerer som et sandt dekompressionskammer.

Dette ritual markerer en symbolsk overgang mellem ydre forpligtelser og personlig tid.

Det globale marked for nattøj og loungewear nåede 19 milliarder dollars i 2023 ifølge data fra Statista, hvilket bekræfter den voksende betydning af denne beklædningssektor.

Kvinder investerer i stigende grad i kvalitetsartikler til deres husholdningsbrug.

Denne udvikling afspejler en kollektiv bevidsthed: at have det godt i sit tøj derhjemme bidrager direkte til selvværd.

Plus-size kvinder, der længe har været underrepræsenteret i indretningskollektioner, drager nu fordel af et langt bredere udvalg af produkter, der er bedre egnet til deres behov.

At passe på sit hjemmetøj er at passe på sig selv. Et simpelt, universelt og dybt sandt princip. Enhver kvinde, uanset kropstype, fortjener at føle sig smuk og komfortabel i sit eget hjem.

Indretningsdesign, der endelig tages alvorligt, tilbyder nu værktøjerne til at opnå dette.