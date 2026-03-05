"Moorcore", trenden inspireret af denne nylige film, der fængsler en ny generation

Film fortæller ikke bare historier; det inspirerer også vores garderober og interiør. Med den nylige udgivelse af filmen "Wuthering Heights" er en ny æstetik allerede ved at overtage de sociale medier. Dens navn: "moorcore", en romantisk og afgjort fordybende trend.

En trend født fra filmverdenen

"Wuthering Heights", der blev udgivet i februar, vakte straks opmærksomhed, både for sine skuespillere og sin slående visuelle atmosfære. Med Margot Robbie og Jacob Elordi i hovedrollerne fordyber filmen seerne i et vindblæst landskab mellem tågede heder og omsluttende palæer.

Det er denne særlige atmosfære, der gav anledning til udtrykket "moorcore". Ordet kombinerer "moor", som refererer til de vådområder, der er typiske for det nordlige England, og endelsen "-core", der ofte bruges til at betegne en specifik æstetisk eller visuel verden. Resultatet: en stil, der fremkalder vild natur, intens romantik og en historisk fantasi.

En blanding af mørk romantik og historisk elegance

Moorcore-æstetikken henter direkte inspiration fra Yorkshires landskaber samt de georgianske og victorianske perioder. Den spiller på en atmosfære, der er både dramatisk og poetisk, hvor rå natur møder en svunden elegance. Farvepaletterne favoriserer dybe, naturlige toner: jordbrun, mosgrøn og skifergrå. Til disse nuancer tilføjes undertiden blødere nuancer som cremefarvet eller støvet rosa, hvilket blødgør den samlede effekt.

Stoffer spiller også en central rolle. Tyk fløjl, mørk blonde, tekstureret uld og delikat broderi skaber silhuetter med masser af tekstur. På sociale medier deler nogle modehistorikere allerede inspirationer, der er typiske for denne æstetik: lange, flagrende kjoler, strukturerede frakker og vintage-stykker fulde af karakter.

I udsmykningen udtrykkes universet også let: messinglysekroner, antikke spejle, let falmede blomstertekstiler eller genstande patineret af tiden bidrager til at skabe denne afdæmpede atmosfære.

Charmen ved genstande, der har en historie

Moorcores appel stammer delvist fra dens tilpasning til et skift i følsomhed inden for aktuelle trends. Efter år domineret af minimalisme og rene linjer søger mange nu stykker, der "har en sjæl". Moorcore-æstetikken værdsætter genstande præget af tid, deres "smukke ufuldkommenhed" og de følelser, de kan fremkalde. Loppemarkeder, genbrugsbutikker og vintagebutikker er blevet ideelle steder at udforske og omfavne denne stil.

I interiøret afspejles dette i teksturerede dyner, mørke træmøbler, bronzetilbehør og krystalvedhæng, der spreder et blødt lys. Hvert element synes at fortælle en historie.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Veronica Tucker the Label (@veronicatuckerthelabel)

Et verdensbillede, der taler til en hel generation

Ud over mode eller dekoration fungerer moorcore primært som et komplet univers. Det fremkalder ensomme landskaber, lidenskabelige historier og en dyb forbindelse til naturen. På sociale medier giver denne fordybende æstetik mulighed for at konstruere en sammenhængende og kraftfuld visuel verden. Den tilbyder også en form for eskapisme: en verden, hvor man kan udtrykke sig frit, fejre alle silhuetter og lege med teksturer, volumener og lagdeling uden begrænsninger.

Kort sagt, som det ofte er tilfældet, fungerer film som en kreativ katalysator. Med "Wuthering Heights" finder billederne fra de engelske hede vej ind i moderne mode og interiørdesign. Dette er yderligere bevis på, at de billeder, der projiceres på skærmen, fortsat påvirker, hvordan vi udtrykker vores stil og æstetiske sanser.