Denne ikoniske taske fra 90'erne gør et stort comeback på catwalken.

Moden elsker at rejse gennem tiden, og i år 2026 sætter den igen sine kufferter ned i 90'erne. En kulttaske fra dette årti gør comeback, klar til at forføre dem, der elsker items, der både er selvsikre og tidløse.

Fendi Baguette vender tilbage med stor charme

Det er umuligt at tale om 90'ernes it-tasker uden at nævne Fendi Baguette. Denne kompakte taske, der blev skabt i 1997 af Silvia Venturini Fendi til modehuset Fendi, markerede et vendepunkt i luksustilbehørets historie. Dens navn er inspireret af en simpel og meget parisisk gestus: at bære en baguette under armen.

Kort, struktureret og iøjnefaldende, den var aldrig designet til at være diskret. Tværtimod, den laver et statement. I 90'erne blev den hurtigt et symbol på urban sofistikering, adopteret af berømtheder og popkulturikoner. Næsten tredive år senere dukker den op igen på catwalks og i gaderne i modehovedstæderne. Og den vender ikke tilbage frygtsomt: den laver et dristigt statement.

Et ikon drevet frem af popkulturen

Baguetten har også sin mytiske aura på grund af fjernsynet. I kultserien "Sex and the City" bærer karakteren Carrie Bradshaw, spillet af Sarah Jessica Parker, den ved adskillige lejligheder. En nu legendarisk scene viser Carrie, der korrigerer en tyv: "Det er ikke en taske, det er en baguette!" En replik, der forvandlede tilbehøret til et kultobjekt.

I dag er denne nostalgiske dimension i fuld gang. Minimalistiske silhuetter, monokrome ensembler og tætsiddende snit inspireret af 90'erne skaber de perfekte betingelser for dens comeback. Baguette fuldender selvsikkert disse looks.

En silhuet, der overskrider årtier

Denne taskes vedvarende appel ligger i dens øjeblikkeligt genkendelige form: rektangulær, kompakt, med et kort håndtag og den karakteristiske lås. Gennem årene er den blevet produceret i et væld af materialer, farver og finish.

I 2000'erne var den et udtryk for dristig og tilgængelig elegance. I år, 2026, vender den tilbage, genovervejet, men tro mod sit DNA. Dens størrelse passer perfekt til nutidens behov: mindre end de overdimensionerede totes fra 2010'erne, flugter den med trenden med kompakte tasker, designet til at rumme de vigtigste ting uden at være klodsede. Den komplementerer naturligt din silhuet. Dens charme afhænger ikke af en bestemt kropsform: den forbedrer blot din stil.

90'ernes nostalgibølge

Baguette-taskens tilbagevenden kom ikke ud af ingenting. Arkiverne fra 90'erne og 2000'erne blev en vigtig inspirationskilde. Denne periode fremkalder fremkomsten af supermodeller, indflydelsesrige tv-serier og en kultur af statustilbehør. Tasker var ikke længere bare praktiske; de blev symboler på identitet.

Autentiske vintage-stykker er særligt eftertragtede på sociale medier. Nogle ældre udgaver af Baguette videresælges til høje priser på brugtmarkedet, hvilket beviser, at dens charme forbliver intakt. At eje en vintagemodel demonstrerer upåklagelig smag og en skarp sans for mode.

I sidste ende fortsætter Fendi med at tilbyde moderne genfortolkninger: nye materialer, raffineret broderi og moderniserede finish. Designets essens forbliver dog den samme. Denne genoplivning illustrerer en grundlæggende tendens: I stedet for konstant at genopfinde, genaktiverer modehusene deres arkiver og engagerer sig i deres egen historie. Og Fendi Baguette-taskens tilbagevenden beviser, at et veldesignet tilbehør kan fortsætte med at løfte enhver silhuet, årti efter årti.