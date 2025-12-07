Kategoriseret som "plus size", poserer hun selvsikkert og omdefinerer skønhedsstandarder.

Search here...

Clelia Campardon
Den amerikanske model Hunter McGrady gør et triumferende comeback i 2025-udgaven af Sports Illustrated Swimsuit, fotograferet i Schweiz af Derek Kettela. Som mor til to og pioner inden for kropspositivitet poserer hun i en pelsforet badedragt og fejrer sine kurver med en selvtillid, der trodser traditionelle normer.

En banebrydende rejse inden for inkluderende mode

Hunter McGrady, der har været pioner siden 2017 som en af de mest kurvede modeller i Sports Illustrated Swimsuit, har prydet utallige forsider og fotoshoots – Anguilla, Costa Rica, Belize, Mexico. I 2024 sluttede hun sig til "Legends"-klassen i anledning af magasinets 60-års jubilæum sammen med 26 andre ikoner. Hun var grundlægger i 2021 af mærket All Worthy (størrelser XXS til 5X) og går ind for mode tilgængelig for alle kropstyper, og har siden 2019 nægtet at deltage i ikke-inkluderende modeuger.

En styrkende alpin fotosession

I 2025 oplyser Hunter McGrady de schweiziske bjergtoppe i et pelsbesat jakkesæt i to dele, hvor hun poserer selvsikkert mod sneklædte baggrunde, der fremhæver hendes figur. Dette sartoriale valg fremhæver hendes kurver og formidler et klart budskab: skønhed overskrider størrelse og alder. "Skønhed er ikke et tal, en størrelse, en alder eller en etnicitet - det er os alle sammen," erklærer hun i håb om at inspirere læserne til at se sig selv repræsenteret.

Ambassadør for mental sundhed og meget mere.

Hunter McGrady, der er vært for podcasten "Model Citizen" sammen med sin søster Michaela, samarbejder med brands som Olay, Lane Bryant og Nordstrom, alt imens hun nedbryder stigmaet omkring depression og angst. Hun kommer fra en kunstnerfamilie og har forvandlet sine "for brede" teenagehofter til store aktiver. Hendes mantra: prioriter selvværd frem for udseende og minde alle om, at "vi alle er værd at elske".

Hunter McGrady, repræsenteret af One Management og Wilhelmina, har brudt ny jord: den første plus-size model, der pryder forsiden af The Knot (2019) og Health Magazine (2022). Hendes engagement opfordrer brands til at diversificere sig og beviser, at inklusion øger salget og styrker kollektivet. Gennem SI Swimsuit proklamerer hun: "Når du ser dig selv, kan du være dig selv."

Kort sagt, Hunter McGrady er meget mere end blot en model: hun er symbolet på en stille, men kraftfuld revolution i modebranchen. Gennem sin selvtillid, synlighed og engagement demonstrerer hun, at skønhed ikke er begrænset til rigide standarder.

