Hvorfor føler nogle mennesker sig altid som "uheldige", ifølge psykologi?

Du kender måske nogen, der siger, at de tiltrækker uheld ... eller du har det måske selv sådan. Psykologi viser dog, at denne følelse af uheld ofte stammer mindre fra faktisk uheld end fra, hvordan hjernen fortolker begivenheder. Den gode nyhed er: vores opfattelse er ikke fastlåst.

Hjernen husker lettere det negative

Den første mekanisme, der er i spil, er negativitetsbias. Kort sagt har vores hjerner en tendens til at lægge mere vægt på ubehagelige oplevelser end på neutrale eller positive. Et forsinket tog, en mistet besked, spildt kaffe på din yndlings-T-shirt ... disse små tilbageslag efterlader ofte et stærkere indtryk end en problemfri rejse eller en problemfri dag.

Forskere, herunder Roy Baumeister og hans kolleger, har vist, at negative begivenheder generelt har en stærkere psykologisk effekt end positive. Som følge heraf kan du føle, at dårlige ting fortsætter med at ske, mens gode tider passerer mere stille.

Når man tror på uheld ... ser man det overalt

En anden velkendt mekanisme er bekræftelsesbias . Når nogen tror, de er uheldige, bemærker de lettere noget, der synes at bekræfte denne overbevisning. Misser du din bus? "Selvfølgelig." Finder du den perfekte parkeringsplads fem minutter senere? Den detalje vil sandsynligvis blive overset.

Hjernen elsker at validere det, den allerede tror er sandt. Hvis du ser dig selv som uheldig, risikerer du mentalt at samle alle de beviser, der understøtter dette, mens du glemmer alt andet.

Følelsen af kontrol ændrer alt

Psykologi refererer også til kontrolsted, et koncept udviklet af Julian Rotter . Det beskriver, hvordan vi forklarer, hvad der sker med os. Nogle mennesker har en tendens til at tro, at deres liv primært afhænger af eksterne faktorer: held, skæbne, andre mennesker, tilfældigheder. Dette kaldes et eksternt kontrolsted.

Andre føler, at de kan påvirke begivenheder mere gennem deres valg, handlinger eller holdning. Når man føler, at alt afhænger af ydre kræfter, kan det være lettere at føle, at man er prisgivet begivenhedernes nåde ... og derfor plaget af uheld.

Efter adskillige tilbageslag kan modløsheden sætte ind.

Psykolog Martin Seligman udviklede teorien om lært hjælpeløshed. Den beskriver, hvad der kan ske, når en person oplever flere negative oplevelser i træk: de ender med at tro, at de ikke har nogen magt over, hvad der sker med dem.

En mulig konsekvens: mindre turde, mindre forsøg, at forudse det værste eller at give op, før man overhovedet har forsøgt. Dette er ikke mangel på værdighed eller evner. Det er en psykologisk mekanisme, der kan påvirke alle efter en vanskelig periode.

"Heldige" mennesker skylder ikke alt tilfældighederne.

Psykolog Richard Wiseman studerede konceptet held med hundredvis af deltagere. Hans arbejde tyder på, at folk, der anser sig selv for heldige, ofte antager adfærd, der skaber muligheder.

For eksempel kan de være mere åbne for nye ting, mere opmærksomme på deres omgivelser og mere tilbøjelige til at gribe uventede muligheder. Med andre ord er held ikke altid et simpelt spørgsmål om tilfældigheder: det kan også være knyttet til, hvordan man bevæger sig gennem verden.

Hjernen vil have mening overalt

Vores hjerne elsker at forstå, forbinde og forklare. Selv når begivenheder er fuldstændig uafhængige af hinanden, leder den nogle gange efter en fælles tråd. Tre mindre uventede begivenheder i samme uge? Sindet kan hurtigt konkludere: "Jeg har virkelig haft en del uheld på det seneste." Når det nogle gange simpelthen er ... et spørgsmål om tilfældigheder.

Kort sagt, det er menneskeligt at have denne følelse nogle gange. Det betyder ikke, at du er dømt til at tiltrække problemer. Ofte afspejler denne følelse primært naturlige kognitive bias. At tage et skridt tilbage, bemærke, hvad der går godt, og erkende dine ressourcer og evne til at handle kan ændre dit perspektiv. I sidste ende er "uheld" nogle gange mindre en realitet end en historie, hjernen fortæller lidt for højt.