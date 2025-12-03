Lægger du billeder af dine børn op på sociale medier? Her er hvad du sikkert ikke ved

Du elsker at dele dine børns præstationer, smil og kære øjeblikke på sociale medier. Det er kun naturligt: hvem ville ikke gerne værdsætte disse minder eller dele dem med sine kære? Men bag disse opslag gemmer der sig risici, som mange forældre stadig ikke er klar over.

Online bortførelse af børn og børnepornografi: en undervurderet risiko

Mere end halvdelen af franske forældre lægger regelmæssigt billeder eller videoer af deres børn op. Ofte stammer dette fra ægte stolthed eller ønsket om at forevige alle stadier af deres vækst. Denne praksis, nu kendt som "sharenting", er dog ikke uden konsekvenser. Ved at dele disse billeder udsætter du dine børn for farer, der til tider er alvorlige og vanskelige at kontrollere. Hvert billede, der lægges op, kan hentes af ondsindede internetbrugere og bruges på måder, du ikke kan forestille dig.

Nogle mennesker opretter falske profiler ved hjælp af disse billeder, andre integrerer dem i børnepornografinetværk eller manipulerer dem endda med kunstig intelligens for at producere ydmygende deepfakes. Ifølge specialiserede organisationer stammer næsten 50 % af børnepornografibilleder online fra forældreopslag, ofte uden nøgenhed eller ondsindet hensigt. Et simpelt billede af dit barn, der smiler på stranden eller deltager i en fødselsdagsfest, kan blive misbrugt og cirkulere på ubestemt tid. Når dette indhold er online, undgår det al kontrol. Og selvom du beslutter dig for at slette opslaget, er det umuligt at garantere, at billedet ikke allerede er gemt eller delt et andet sted.

Konklusionen er klar: ethvert billede, der offentliggøres, indebærer en reel risiko. Det betyder ikke, at du skal opgive at dele minder, men det er afgørende at gøre det bevidst med passende beskyttelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amy-Joyce Hastings (@amyjoyhas)

Chikane og psykologisk påvirkning: den usynlige side af sharingent

Ud over de kriminelle risici kan sharingent have varige psykologiske konsekvenser for dine børn. At være til stede på hundredvis eller tusindvis af onlinebilleder opbygger en digital identitet, de ikke selv har valgt. I en alder af 13 år optræder et barn i gennemsnit på 1.300 billeder, der er lagt ud af familie og venner. Dette indhold, der er synligt for klassekammerater, lærere eller fremmede, kan blive en kilde til drilleri, mobning eller cybermobning.

Negative eller hånlige kommentarer, selv isolerede, kan påvirke et barns selvværd og tryghed. Forestil dig, at et uskyldigt billede af dit barn, der falder af sin cykel, går viralt og deles af deres klassekammerater med vedvarende drilleri. Denne form for eksponering kan, omend utilsigtet, have en varig indvirkning på deres selvbillede og deres tillid til andre.

At forstå de psykologiske konsekvenser af at dele ting hjælper med at finde en balance mellem ønsket om at dele og at beskytte barnet. Hvert opslag bør evalueres ikke kun ud fra din stolthed, men også ud fra de potentielle konsekvenser for deres dagligdag og mentale sundhed.

Billedrettigheder og praktiske løsninger: at handle uden skyldfølelse

I Frankrig beskytter loven mindreåriges billedrettigheder. I praksis betyder det, at du skal indhente barnets samtykke, så snart barnet er i stand til at forstå konsekvenserne af offentliggørelsen. Offentliggørelse uden tilladelse kan gøre dig ansvarlig og føre til retssager, hvis der opstår skade.

Heldigvis findes der enkle og effektive løsninger til at begrænse risiciene. Først skal du indstille dine konti til private og være opmærksom på delingsindstillinger. Spørg barnet og ideelt set den anden forælder om deres mening før hvert opslag. Undgå at dele personlige oplysninger, der let kan identificere dit barn: skolens placering, adresse, daglige rutiner. Endelig skal du ikke tøve med regelmæssigt at gennemgå dine opslag og slette dem, der ikke længere er relevante, eller som kan forårsage problemer i fremtiden.

Disse enkle trin giver dig mulighed for at fortsætte med at fejre familieøjeblikke, samtidig med at du respekterer dit barns privatliv. Det handler ikke om at få dem til at føle sig skyldige, men om at anlægge en bevidst og respektfuld tilgang, der giver dem mulighed for at opbygge deres egen digitale identitet, når de vil.

Sharenting: Tænk dig om, før du udgiver

At dele dine børns liv på sociale medier er en naturlig, ja endda kærlig, tilgang. Imidlertid overstiger risiciene forbundet med at dele ofte, hvad vi forestiller os. Før du poster det, så stil dig selv et simpelt spørgsmål: Ville mit barn være stolt af dette opslag i morgen? Kunne det skade dem på kort eller lang sigt? Ved at antage denne tankegang forvandler du hver deling til en bevidst og beskyttende handling snarere end en simpel impuls.

Kort sagt, at beskytte dine børns privatliv er meget mere end en forholdsregel: det handler om at give dem friheden til at vælge deres online tilstedeværelse og opbygge deres digitale identitet uafhængigt. Familieminder kan bevares, deles sparsomt og frem for alt med respekt for dem, du elsker mest, beskyttet mod nysgerrige blikke.