Som 51-årig tillod disse 10 enkle trin hende at sige farvel til tunge ben.

At have det godt i sin krop har intet at gøre med en date på en fødselsdagskage. Som 51-årig deler Céline Roy en glædelig vision om velvære, hvor lethed opbygges gennem små, hverdagslige handlinger. Gennem sine personlige erfaringer fortæller hun, hvordan 10 enkle vaner forvandlede hendes fysiske fornemmelser, især ved at sætte en stopper for følelsen af tunge ben.

At dyrke lethed i hverdagen

For Céline Roy begynder det hele med en mere bevidst forbindelse til sin krop. Ingen mirakler eller urealistiske løfter, men en konsekvent rutine. En af hendes første instinkter er at løfte benene i slutningen af dagen. Et par minutter er nok, siger hun, til at give en øjeblikkelig følelse af aflastning og fremme bedre blodcirkulation. Dette øjeblik bliver næsten et ritual, en velfortjent pause efter en aktiv dag.

Et andet ritual, hun især nyder, er den kolde vandstråle mod benene. Denne brusestråle, der altid bevæger sig opad fra anklerne til lårene, fungerer som et revitaliserende stød. Céline sætter pris på denne følelse af friskhed, der vækker kroppen og giver et ægte energiboost.

Berør, hydrer, stimuler

Massage spiller også en central rolle i hendes rutine. Lymfedrænage, dybdegående vævsmassage eller målrettet selvmassage: Céline udforsker forskellige teknikker til at stimulere væv og genoprette blodcirkulationen. Hun er endda opmærksom på fødderne og masserer svangbuerne, overbevist om, at det hele starter der.

I samme ånd praktiserer hun tørbørstning. Denne forfriskende handling, der udføres før bad, eksfolierer ikke kun huden, men stimulerer også lymfesystemet. Céline understreger også en grundlæggende, ofte undervurderet refleks: hydrering. At drikke nok vand er en integreret del af at opretholde hendes velvære. For hende er ben, der føles godt, også ben, der er ordentligt hydreret, både indvendigt og udvendigt.

Bevæg dig med blidhed og intelligens

Med hensyn til bevægelse udfører Céline regelmæssigt strækøvelser, især af bagsiden af benene, for at bevare muskelfleksibiliteten og undgå unødvendige spændinger. Disse strækøvelser bliver til tider med genopretning, hvor man trækker vejret og slapper af.

Muskelstyrkning er også en del af hendes rutine, men altid skånsom. Hun lægger særlig vægt på excentriske øvelser, det vil sige øvelser hvor musklen forlænges, og foretrækker at træne barfodet eller i sokker frem for sneakers. Inspireret af Pilates og dans søger hun flydende og kontrollerede bevægelser.

En besked uden pres

Gennem disse tips forsøger Céline Roy ikke at påtvinge en model eller diktere, hvordan man skal opføre sig. Hun deler, hvad der fungerer for hende, med åbenhed. Disse er hendes egne tips, baseret på hendes erfaring og følelser, og de er på ingen måde obligatoriske, uanset om du er 30, 50 eller ældre.

Kort sagt er hendes budskab klart: Hver krop er unik, hver rejse forskellig. Nøglen er at lytte til dine behov, respektere dit eget tempo og vælge det, der får dig til at have det godt. Lethed er ifølge Céline Roy ikke en standard, man skal stræbe efter, men en følelse, man skal omfavne, uden pres og med stor blidhed.