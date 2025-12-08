"Middelalderen er ikke alder": Denne mor til to åbner op

At gå ind i fyrrerne er lidt som at åbne et nyt kapitel uden helt at vide, hvad man kan forvente: spændende, nogle gange forvirrende, ofte fuld af forandringer. Men hvad nu hvis, i modsætning til den gængse opfattelse, den største synder bag vores energidyk ikke er alderen i sig selv? Det er, hvad Olivia Drouot (@oliviadrouot), indholdsskaber og pilatesinstruktør, foreslår og deler sit perspektiv.

Myten om middelalderens "milepæl"

At fylde 40 virker for mange stadig synonymt med en "milepæl". Det er et næsten højtideligt ord, der fremkalder et vendepunkt, en grænse at overskride. I et samfund, der elsker at fejre ungdommen, føler kvinder i fyrrerne nogle gange, at de er nødt til at undskylde for at være trætte eller have smerter. De tilskriver ofte disse fornemmelser et langsommere stofskifte, ustabile hormoner eller simpelthen tidens gang. Ifølge Olivia Drouot (@oliviadrouot) er den virkelige modstander ikke selve det at fylde fyrre, men den stillesiddende livsstil, der gradvist sætter ind, nogle gange uden at vi overhovedet er klar over det.

Hendes budskab er ikke ment som en bagatellisering af, hvad kvinder føler; det fremhæver blot et ofte overset aspekt: kroppen kan miste vitalitet, når den mangler regelmæssig bevægelse. Og denne virkelighed er ikke en personlig fiasko. Det er et naturligt fænomen. Når hverdagen bliver fyldt med ansvar, arbejde og mental belastning, ender vi hurtigt med at fungere på autopilot og glemmer, at vores kroppe også har brug for opmærksomhed.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Olivia | Certificeret Pilatesinstruktør (@oliviadrouot)

Når kroppen går "på pause"

Olivia minder os om, at kroppen ikke er et redskab, der skal udnyttes til udmattelsespunktet, men en partner. En partner, der, når den sættes "på hold" for længe, til sidst gør sig gældende: akkumuleret træthed, muskelspændinger, åndenød og et fald i moralen. Ikke fordi vi er 40, men fordi vi kræver for meget af en krop, som vi giver lidt plads til at udtrykke sig.

Det, der gør hendes budskab så inspirerende, er dets enkelhed. Der er ingen grund til at blive maratonløber eller tilegne sig en ultradisciplineret fitnessrutine. I stedet foreslår hun tilgængelige handlinger: et par strækøvelser, en længere gåtur end normalt, pilatesøvelser eller endda et par minutters dyb vejrtrækning. Det er disse små, diskrete, men regelmæssige handlinger, der kan lindre visse smerter eller øge energien. At føle sig mere mobil, mere vågen, mere levende: det er ofte de fornemmelser, der genopretter selvtilliden.

Det er fint at flytte, men aldrig under pres.

Det er dog vigtigt at præcisere sit budskab. Olivia Drouot (@oliviadrouot) deler sit personlige perspektiv, formet af hendes praksis, hendes profession og hendes livserfaringer. Ja, læger anbefaler at bevæge sig hver dag. Ja, at undgå overdreven stillesiddende adfærd fremmer generelt bedre generel velvære. Ikke desto mindre bør dette aldrig blot blive endnu et påbud, et imperativ, der yderligere tynger en allerede tung mental belastning.

Vi bevæger os, hvis vi kan. Vi bliver aktive, hvis vi har lyst. Vi bevæger os fremad i vores eget tempo uden nogensinde at føle os skyldige. Nogle perioder i livet giver mindre plads til bevægelse, og det forringer ikke værdien, styrken eller skønheden hos dem, der går igennem dem. Selvmedfølelse bør altid være kernen i processen.

Kort sagt kan du vælge at bringe lidt mere bevægelse tilbage i din hverdag, hvis det får dig til at føle dig godt tilpas. Du kan lytte til din krop og beslutte, hvad den har brug for, i dit eget tempo. At fylde fyrre føles ikke længere som et frygtet vendepunkt. Det kan blive en rig og mindful tid, en frugtbar jord til at genoprette forbindelsen med dig selv, til at skrive et nyt, mere afstemt kapitel. For det virkelige problem er ikke alder, men hvordan du vælger at se dig selv.