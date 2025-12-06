Search here...

Hvad lægerne fjernede fra hans næse efter 35 år har chokeret alle.

Velvære
Anaëlle G.
stefamerpik/Freepik

Candela Reybaud, en 35-årig argentinsk ernæringsekspert og influencer med 105.000 følgere på Instagram, delte en forbløffende medicinsk opdagelse i slutningen af november 2025, der forklarede hendes kroniske vejrtrækningsbesvær siden fødslen. En scanning udført efter en tilbagevendende bihulebetændelse afslørede et fremmedlegeme, der sad fast i hendes højre næseskillevæg, som blev fjernet endoskopisk efter 35 år med stille obstruktion.

Åndedrætsproblemer, der har været trivialiseret siden barndommen

Siden sin fødsel i 1990 havde Candela primært trukket vejret gennem munden, hvor luften næsten ikke passerede gennem hendes højre næsebor, når hun inhalerede, hvilket gjorde sport, søvn og daglige aktiviteter vanskelige. Vant til dette ubehag havde hun aldrig konsulteret en øre-næse-hals-læge, da hun betragtede det som en "personlig normal" på trods af dets indvirkning på hendes livskvalitet. En bihulebetændelse i 2024, der oprindeligt blev behandlet uden en CT-scanning på grund af manglende lokal adgang, gjorde, at hendes symptomer - smerter i hendes højre kind og øget obstruktion - vendte tilbage i alvorligere grad, hvilket til sidst fik hende til at søge en grundig undersøgelse.

Den usandsynlige opdagelse under scanningen

Billeddiagnostik afslørede et lille fremmedlegeme, kun få millimeter stort, indlejret i næseskillevæggen og dannede en rhinolith efter årtier. Lægen fjernede det via endoskop på næsten to timer: et stykke foldet og rullet klæbebånd, forkalket af tiden. "Først forstod vi ikke, hvad det var," fortæller Candela, før den uventede genstand, der havde blokeret hendes luftstrøm i så lang tid, blev tydeligt identificeret.

Den sandsynlige oprindelse knyttet til fødslen

Hendes mor husker en episode med åndedrætsbesvær på neonatalafdelingen, hvor en nasal slange var blevet indsat til ventilation: den klæbebånd, der blev brugt til at fastgøre udstyret, kunne være gået løs og være blevet siddende fast under fjernelsen. "Det er den eneste logiske forklaring, vi har fundet," forklarer moderen og understreger usandsynligheden, men også sammenhængen i denne hypotese i betragtning af fraværet af andre åbenlyse årsager.

Et frisk pust og et budskab om opmærksomhed

Efter ekstraktionen trækker Candela vejret "bedre hver dag" og opdager som 35-årig følelsen af klare næsebor med en øjeblikkelig forbedring i hendes daglige liv. Hendes Instagram-video gik viralt og opfordrede folk til ikke at nedtone kroniske symptomer: "Hvis min oplevelse hjælper nogen med at søge lægehjælp i tide, har det været det værd." Dette ekstremt sjældne tilfælde understreger vigtigheden af at blive undersøgt, når man står over for vedvarende, endda sædvanligt ubehag.

Candela Reybauds unikke historie illustrerer, hvordan kroppen lydløst kan tilpasse sig uforudsete anomalier, nogle gange hele livet igennem. Hendes "forvirrende" rejse tjener som en påmindelse om, at vedvarende symptomer aldrig bør ignoreres, selv når de synes at være en del af vores "normalitet". Ved at dele sine erfaringer hjælper hun med at bryde trivialiseringen af visse lidelser og opfordrer alle til at lytte til kroppens signaler.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Som entusiast på sociale medier har jeg altid brugt min tid på at kigge på hjemmesider om mode, sundhed og skønhed for kvinder. Vi har alle brug for at føle os smukke uanset vores størrelse, og det er det, jeg elsker ved The Body Optimist.
Article précédent
Her er hvorfor en raclette-aften altid løfter humøret

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Her er hvorfor en raclette-aften altid løfter humøret

Siden det kolde vejr kom og temperaturerne faldt, flyder osten frit over kartoflerne. Raclette, en trøstende ret, der...

Er du en af de kvinder, der sidder "frøagtigt"? Du er ikke alene.

Hvis du er vant til at sidde i en "frølignende" stilling, så skal du vide, at du deler...

Dette hjertesymptom blusser op i løbet af feriesæsonen.

Højtiden sprudler af magi, genforeninger og hyggelige øjeblikke. Men bag de funklende lys og overdådige fester lurer et...

Omkring 50-årsalderen skyldes vægtøgning ikke nødvendigvis overgangsalderen.

At nå halvtreds medfører ofte kropslige forandringer for kvinder. En af de mest synlige, og sommetider frygtede, er...

Stabilt vægttab: Det tavse signal, din krop sender dig uden at du ved det

Ideen om vægttab er blevet allestedsnærværende, i en sådan grad, at mange ender med at tro, at de...

Du banker med foden, mens du sidder, men hvor kommer denne refleks fra?

Mange mennesker banker instinktivt med fødderne, når de sidder. Denne automatiske, ofte ubevidste gestus vækker nysgerrighed. Hvorfor gør...

© 2025 The Body Optimist