Fra 65-årsalderen ser kvinder ud til at have en uventet sundhedsmæssig fordel i forhold til mænd.

Når det kommer til sundhed og forventet levealder, er sammenligninger mellem kvinder og mænd hyppige. Og med god grund: biologiske, sociale og medicinske udviklingsforløb er stadig meget forskellige. I Frankrig fremhæver en nylig analyse foretaget af DREES (Direktoratet for Forskning, Studier, Evaluering og Statistik) en interessant realitet: Kvinder lever ikke kun længere, men de tilbringer også flere år med et godt helbred, med funktionelle og uafhængige kroppe. Dette fund inviterer os til at se på alder på en anden måde og bevæge os ud over alarmistiske stereotyper.

Et nyt værktøj til at tale om kroppen, der ældes godt

I lang tid var forventet levealder den primære indikator, der blev brugt til at måle en befolknings sundhed. At leve et langt liv siger dog intet om kvaliteten af disse år. Det er netop for at udfylde dette hul, at DREES (Direktoratet for Forskning, Studier, Evaluering og Statistik) har integreret en ny indikator i sine undersøgelser: forventet levealder uden handicap. Dette værktøj gør det muligt at vurdere antallet af levede år uden større begrænsninger, dem der hæmmer daglige aktiviteter eller uafhængighed.

Takket være denne mere nuancerede tilgang fremstår aldring i et mere komplekst lys. Kroppen ses ikke længere som en organisme i tilbagegang, men som en allieret, der er i stand til at udholde, tilpasse sig og bevare sine ressourcer længere end tidligere antaget.

Frankrig er ret godt placeret i Europa

Resultaterne af denne analyse er opmuntrende på europæisk plan. Frankrig er blandt de bedste lande, hvad angår forventet sund levealder fra 65 år. Franske mænd indtager fjerdepladsen, mens kvinder kommer på tredjepladsen.

Denne præstation afspejler kvaliteten af sundhedssystemet, forebyggelsespolitikkerne og det voksende fokus på generel velvære. Disse tal tjener som en påmindelse om, at aldring ikke kun er et individuelt anliggende, men også et kollektivt. De fremhæver en model, hvor den aldrende krop støttes, respekteres og plejes.

Kvinder bevarer deres vitalitet længere

Det er fra 65-årsalderen, at forskellen udvides yderligere. Kvinder kan forvente at leve næsten 12 år uden handicap, sammenlignet med lidt over 10 for mænd. To år mere for at nyde en mobil, kapabel og nærværende krop. To år, hvor uafhængighed, glæden ved at bevæge sig, gå ud, være kreativ eller tage vare på sig selv forbliver fuldt tilgængelig. Denne forskel kan observeres fra fødslen. I gennemsnit lever kvinder mere end 65 år uden handicap, mens mænd lever lidt mindre.

En positiv dynamik for alle kroppe

Gode nyheder: mænd lades ikke i stikken. Deres forventede levealder for et sundt liv stiger også. Efter tilbageslaget forårsaget af pandemien stiger indikatorerne igen. Aldringen bliver langsommere, mere skånsom og bedre understøttet af hele befolkningen.

Disse tendenser minder os om, at alle kroppe, uanset køn, har evnen til at overleve og ældes godt, forudsat at vi lytter til dem, respekterer dem og giver dem den pleje, de fortjener.

I sidste ende, selvom kvinder tilsyneladende har et "forspring" efter 65, ligger det vigtigste budskab et andet sted: aldring kan være synonymt med sundhed, uafhængighed og selvtillid. Og dette gælder for alle kroppe.