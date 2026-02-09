Search here...

Dette energiboost før sengetid er ikke så positivt, som det ser ud til.

Velvære
Émilie Laurent
énergie avant dormir
Mens det er tid til at smutte under dynen og sige hej til Morpheus, sprudler du af energi. Mens du slæber benene ud om morgenen, har du det fantastisk ved sengetid. Denne natlige vitalitet giver dig ganske vist mulighed for at tage opvasken, hænge tøjet ud og færdiggøre en god del af din to-do-liste, men det er et tegn på en indre ubalance.

Når kroppen kommer ud af synkronisering

I en velreguleret krop følger kortisol, ofte kaldet "opvågningshormonet", en præcis cyklus. Det topper om morgenen for at øge energiniveauet og falder gradvist i løbet af dagen, hvor det giver plads til melatonin, søvnhormonet . Når denne rytme vendes – når kortisol stiger om aftenen – sender kroppen falske signaler: Vi føler os fulde af energi i det øjeblik, hvor vi burde sætte farten ned. Resultatet: forsinket søvnbegyndelse, let søvn, natlige opvågninger ... og kronisk træthed ved vågning.

Denne vending af hormoncyklussen minder lidt om en indre jetlag. Kroppen ved ikke længere, hvornår den skal hvile, eller hvornår den skal være aktiv. På lang sigt kan dette forstyrre hele nervesystemets balance og øge stress, irritabilitet eller koncentrationsbesvær.

De hyppigste årsager

Denne ubalance opstår ikke tilfældigt. Den skyldes ofte en ophobning af små daglige vaner, der holder nervesystemet i alarmberedskab.

  • Overstimulering om aftenen: skærme, sociale medier, arbejdsmails eller stimulerende serier ... alt, der holder opmærksomheden aktiv, forhindrer hjernen i at slukke. Især blåt lys blokerer den naturlige produktion af melatonin.
  • En aftensmad, der er for sent eller for sukkerholdig: et måltid rigt på simple kulhydrater eller tunge fedtstoffer forstyrrer blodsukkerniveauet og får kroppen til at udskille kortisol for at stabilisere blodsukkeret. Dette er den berømte "energistigning", der ofte forveksles med et naturligt energiboost.
  • En forstyrret døgnrytme: at gå i seng eller spise på uregelmæssige tidspunkter, konstant udsætte sengetid eller ofte leve i kunstigt lys ender med at destabilisere den hormonelle udskillelse om natten.

Et signal om at lytte til, ikke at ignorere

Denne "anden pust" om aftenen er ikke blot et tilfælde: det er en advarsel fra kroppen. Den siger i bund og grund: "Jeg er udmattet, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal hvile mig." At ignorere dette signal forstærker kun den onde cirkel: jo senere du går i seng, jo højere forbliver dit kortisolniveau, og jo lettere og mindre genoprettende bliver din søvn.

Det første skridt er derfor at observere dette øjeblik med fornyet energi: hvad tid indtræffer det? Efter hvilken type dag? Disse spor hjælper ofte med at forstå, hvad der udløste det: en tung middag, en lang aften med skærmtid eller akkumuleret stress.

Naturopaters råd til at genoprette roen

  • Sæt farten ned fra slutningen af eftermiddagen. Prøv at undgå stimulerende aktiviteter efter kl. 19: Lad din krops energiniveau gradvist falde.
  • Skab et beroligende ritual. Dæmpet belysning, opmærksom vejrtrækning, læsning, en afslappende infusion eller blid strækøvelse, der signalerer til hjernen, at natten nærmer sig.
  • Spis en tidlig, let aftensmad. Ideelt set før kl. 20.00, med fokus på kogte grøntsager, magert protein og sunde fedtstoffer (avocado, nødder, olivenolie).
  • Undgå skærme. Erstat endeløs scrolling på din telefon med et stille øjeblik fri for lysstimulering.
  • Genfind din naturlige rytme. Prøv at udsætte dig selv for dagslys om morgenen og reducere kunstige lyskilder om aftenen for at synkronisere dit indre ur igen.

Så næste gang aftenens "boost" kommer, så giv ikke efter for trangen til at rydde op i dine skabe eller starte et nyt projekt klokken 23. Tag det som en besked fra din krop: den har brug for regelmæssighed, blidhed og hvile.

