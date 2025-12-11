De giftede sig med den samme mand i Las Vegas ... og skændes nu om 2,4 millioner dollars

To britiske kvinder, der giftede sig med den samme mand i Las Vegas med få års mellemrum, kæmper nu i retten om kontrollen over en arv, der er anslået til 2,4 millioner dollars. Sagen fremhæver de juridiske konsekvenser af et bigamt ægteskab og den beskyttelse, der tilbydes af arveloven i Storbritannien.

En bigam ægtemand og en formue på 2,4 millioner

James Dinsdale, en britisk revisor, der døde af kræft i en alder af 55 år i oktober 2020, giftede sig med kosmetisk tandlæge Dr. Victoria Fowell i Las Vegas i 2012, og derefter, i 2017, med kosmetolog Margaret Dinsdale, også i Las Vegas, uden at have opløst sit første ægteskab lovligt. Juridisk set betragtes det andet ægteskab med Margaret derfor som "ugyldigt", hvilket automatisk udelukkede hende fra boet, hvilket efterlod Victoria, som hans juridisk anerkendte hustru, og James Dinsdales søn, William, som arvinger til formuen anslået til cirka 1,8 millioner pund (2,4 millioner dollars).

Margarets juridiske kamp

Ifølge Independent fastholder Margaret, at hun har boet sammen med James Dinsdale siden 2015, giftet sig med ham "i god tro" og passet ham på fuld tid under hans sygdom, endda opgivet sit job. Hun føler sig uretfærdigt behandlet og har anlagt sag med krav om en "rimelig dækning" i henhold til den britiske arvelov og kræver mindst halvdelen af arven, cirka £900.000.

Arvelovens rolle og spørgsmålet om ægtefællestatus

I mangel af et testamente blev James Dinsdales bo fordelt i henhold til reglerne om arv uden testamente, som prioriterer den juridiske ægtefælle og børn. I juli anerkendte en dommer dog Margarets rettigheder som hans ægtefælle i henhold til arveloven, hvilket tillod hende at gøre krav på en retslig andel af boet, selvom hendes ægteskab teknisk set er ugyldigt i henhold til streng ægteskabslovgivning.

Anklager mod den første kone og indefrysning af aktiver

Margaret beskylder Victoria Fowell for at have "plyndret" arven, behandlet boet, som om hun var den eneste begunstigede, og for allerede at have solgt to ejendomme for cirka £600.000, uden at det er klart, hvad der skete med de resterende midler. Margaret fik en indefrysningsordre for at forhindre boet i at forsvinde før sagens afslutning, hvilket har til formål at garantere muligheden for at fuldbyrde enhver potentiel dom i hendes favør.

En rystende sag med et usikkert udfald.

Margarets advokat argumenterer for, at hun gjorde alt "i tillid", i den tro, at James' første ægteskab var slut, og understreger den psykologiske og økonomiske indvirkning af denne juridiske kamp på hans klient.

I sidste ende illustrerer denne sag, der er beskrevet som "usædvanlig", hvordan fraværet af et testamente, bigami og forvirring omkring civilstand kan skabe langvarige, dyre og følelsesmæssigt destruktive arvestridigheder, hvis udfald nu vil afhænge af dommerens vurdering af, hvad der udgør en "rimelig bestemmelse" for den efterlevende partner. Fortsættelse følger...