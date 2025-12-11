I Indien forårsagede deres ægteskab en skandale på grund af brudgommens hudfarve.

Et kærlighedsbryllup i Indien er blevet til en national kontrovers på grund af gommens hudfarve, hvilket har udløst en voldsom debat om colorisme og de fordomme, der stadig er udbredt i samfundet. Rishabh Rajput og Sonali Chouksey, et par fra Madhya Pradesh, oplevede, at deres bryllupsvideo gik viralt, ikke på grund af deres lykke, men på grund af angreb rettet mod gommens mørke hud og brudens formodede motiver.

Et eventyrbryllup ... ødelagt af trolde

Rishabh og Sonali mødtes på universitetet i 2014 og blev sammen i 11 år, før de blev gift den 23. november, omgivet af deres familier og traditionelle ritualer. Deres billeder og videoer, der blev lagt ud på sociale medier for at dele deres glæde, cirkulerede hurtigt, men lykønskningsbeskederne blev overdøvet af hån og memes rettet mod gommens mørkere hudfarve.

En blanding af online racisme og kvindehad

Trolde beskrev parret som "dårligt matchede" og insinuerede, at "Sonali ikke kunne være lykkelig med en mørkhudet mand." Mange kaldte hende en "guldgraver" og hævdede, at hun giftede sig med ham for hans penge eller en regeringsstilling, og gik endda så langt som til at antyde, at hans far var minister, uden et gran af bevis.

Et værdigt og ligefremt svar

Stillet over for den hårde kritik besluttede parret at reagere offentligt i stedet for at tie stille. I et Instagram-opslag og adskillige interviews gentog Rishabh, at han ikke er embedsmand, men at han arbejder hårdt for at give sin familie et anstændigt liv, og understregede, at Sonali elskede ham, da han "ikke havde noget", og at hun stod ved hans side i tykt og tyndt.

Konfrontation med kolorismens modsætninger

Rishabh fortalte BBC , at han hele sit liv havde været udsat for diskrimination på grund af sin hudfarve, men at han i deres 11-årige forhold aldrig havde hørt, at de var et "dårligt par", før videoen blev bedømt af fremmede online. Sonali påpegede, at de fleste mennesker i Indien har mørkere hud, og at det at have lysere hud ikke gør nogen bedre, og fordømte det absurde i at dømme et par baseret på deres hudfarve snarere end den kærlighed og respekt, de deler.

En kærlighed stærkere end fordomme

Parret insisterer på, at en 30-sekunders video ikke indfanger de 11 års arbejde, kompromis og gensidig støtte, der har bygget deres historie op. Til dem, der kalder dem et "mismatch", svarer Rishabh blot: "Se på deres ansigter; de virker ikke ulykkelige, fordi de besidder noget, som mange ikke har: Jeg har hende, og hun har mig."

Historien om Rishabh og Sonali afslører, ud over den oprigtige kærlighed den legemliggør, den vedvarende stigmatisering af colorisme i Indien. Deres forening, der skal fejres, har bragt de ubegrundede domme frem i lyset, som de, der ikke overholder de æstetiske standarder, der er nedarvet fra århundreders sociale hierarkier, stadig står over for. Ved at vælge at reagere med værdighed og forsvare deres historie, forvandler parret had til bevidsthed. Deres budskab er klart: hudfarve definerer ikke et menneskes værdi.