"Bryllupsrejse-rhinitis": den mindre kendte forbindelse mellem begær og tilstoppet næse

Du nyder et lykkeligt øjeblik under dynen, da din næse pludselig begynder at løbe. Æsken med lommetørklæder, der er henvist til natbordet og ikke er beregnet til dette formål, viser sig at være uvurderlig. I det præcise øjeblik føler du, at du er ved at blive syg. Men det er ikke begyndelsen på en grim forkølelse, men et almindeligt symptom på "bryllupsrejse-rhinitis". Under elskoven åbnes alle ventiler i kroppen, inklusive de mest uventede.

Et overraskende fænomen under seksuel aktivitet.

Når kroppe er smeltet sammen og danser en hektisk vals til klimaks, kan der opstå latter, tårer, rystende ben eller spasmer. Denne eksplosion af nydelse udløser en hel række reaktioner, til tider spektakulære. Ingen taler dog om "bryllupsrejse-rhinitis", som går forud for den lidenskabelige elskov eller markerer afslutningen på opstigningen til den syvende himmel.

Nej, det er ikke en eller anden eksotisk virus, man har fået på bryllupsrejsen, men en "følelsesmæssig" influenza. Det minder lidt om kærlighedssyge. Ingen svedige håndflader eller sommerfugle i maven, men gentagen nysen, der tvinger dig til at bevæge dig væk fra din partner, og en stoppet næse, der kræver flere lommetørklæder.

Først tænker du spontant på en sæsonbestemt allergi eller en kommende influenza. Du kan allerede forestille dig selv med en varmedunk på hovedet og en brændende næse. Alligevel forsvinder denne formodede forkølelse som ved et trylleslag sammen med spændingen. Denne "bryllupsrejse-rhinitis" generer dig lige når du er ved at fuldbyrde forholdet, og forsvinder lige så hurtigt. Dette noget metaforiske udtryk er langt fra anekdotisk. Det er endda en del af den medicinske ordbog og veldokumenteret af videnskaben. Begær stimulerer ikke kun kroppens erogene zoner; det kilder også uventede områder.

Hvordan videnskaben forklarer det

Dette fænomen blev beskrevet i en undersøgelse offentliggjort i Journal of the Royal Society of Medicine. Forskerne fokuserede på personer, der nysede, når de havde seksuelle tanker, under ophidselse eller i orgasmeøjeblikket.

Deres konklusion? Det er hverken i dit hoved eller en isoleret kuriositet. Det er en ufrivillig kropslig reaktion. For at forstå det, er vi nødt til at se på det autonome nervesystem, det der styrer vores automatiske funktioner: vejrtrækning, puls ... og nasale reaktioner.

Seksuel ophidselse aktiverer kraftigt det parasympatiske nervesystem. Det samme system er involveret i reguleringen af næseslimhinderne. Som følge heraf kan der opstå en slags "kortslutning". Kort sagt, din krop blander signalerne sammen. Det er ikke romantisk, men det er fascinerende.

Hvorfor er nogle mennesker mere bekymrede?

"Bryllupsrejse-rhinitis" er ikke smitsom. Faktisk oplever ikke alle det. Forskere peger på individuelle forskelle i organiseringen af nervebaner. Nogle mennesker kan have mere "følsomme" forbindelser mellem de seksuelle og nasale kredsløb.

Dette er ikke den eneste mærkelige refleks, menneskekroppen har. Nogle mennesker nyser, når de ser på solen (den berømte fotiske nyserefleks), andre efter et stort måltid. Den fælles tråd? En automatisk, uforudsigelig og fuldstændig harmløs reaktion.

En kropslig reaktion, der stadig er dårligt forstået

Hvis "bryllupsrejse-rhinitis" forbliver relativt ukendt, er det delvist fordi, det er så intimt. At nyse og snøfte sin elskede i øret i stedet for at hviske søde ting er lige så pinligt som at have sokkerne på under sex. Mange foretrækker at holde det for sig selv og føler sig sørgeligt hjælpeløse. Denne fejl er dog ikke ualmindelig og betyder ikke nødvendigvis, at du har et neurologisk problem.

Eksperterne er klare: dette fænomen er hverken farligt eller patologisk. I de fleste tilfælde er ingen behandling nødvendig. At forstå dets oprindelse er ofte nok til at sætte det i perspektiv. Og lad os være ærlige: hvis kroppen reagerer, er det fordi den er fuldt engageret i nuet.

Nysen under sex er derfor ikke et par mider eller en stillestående mikrobe, men et udtryk for et begær uden grænser.