Ifølge en sexolog er her 7 ting, som alle par bør vide

Intimitet i et forhold er ofte omgivet af vedvarende overbevisninger, unødvendige sammenligninger og uudtalt pres. Selv når båndet er stærkt, kan disse forudfattede meninger skabe tvivl eller hindre nydelse. Med udgangspunkt i sin erfaring inden for parterapi deler klinisk psykolog Karen Gurney , direktør for Havelock Clinic i London, enkle og befriende sandheder til at opleve en mere rolig intimitet, og frem for alt en, der er mere i overensstemmelse med jeres kroppe og ønsker.

1. Orgasme er ikke det eneste mål

I modsætning til populærkulturen måles et vellykket intimt forhold ikke ved orgasme. Nydelse handler ikke om en destination; den udfolder sig gennem udforskning, fornemmelser og forbindelse. Når par tager sig god tid, varierer deres rytmer og praksisser, bliver oplevelsen rigere og mere tilfredsstillende. Jeres kroppe fortjener at blive lyttet til i al deres mangfoldighed, uden pres for at opnå et specifikt resultat.

Og det er lige så vigtigt at huske, at seksualitet ikke er en forpligtelse inden for et parforhold: hver person, hvert par, er fri til at definere deres ønsker, deres behov og deres måde at leve deres historie på, med eller uden seksualitet.

2. Smerte er aldrig uundgåelig

En respekteret krop er en krop, der ikke lider. Smerter under samleje er ikke normale og bør aldrig bagatelliseres. At være afslappet, ophidset og selvsikker er afgørende for behageligt sex. Hvis ubehag eller smerter fortsætter, er det en selvforkælende handling at konsultere en sundhedsperson. Din komfort og dit fysiske velbefindende er altafgørende.

3. Der findes ikke sådan noget som "normal seksualitet"

Hyppighed, praksis, fantasier: der er ingen universelle regler. Hvert par opfinder sit eget intime sprog. At forsøge at tilpasse sig en ekstern standard kvæler ofte begær og spontanitet. Seksualitet blomstrer, når I tillader jer selv at være nysgerrige, kreative og frie uden at sammenligne jer med andre. Jeres ønsker er legitime, uanset hvad de måtte være, så længe de er fælles og konsensuelle.

4. At tale om sex øger lysten

Tavs forståelse er værdifuld, men den erstatter ikke ord. At turde tale om din krop, dine behov, dine grænser og dine glæder skaber en atmosfære af følelsesmæssig tryghed. At gøre kommunikation til en vane i stedet for en lejlighedsvis diskussion hjælper med at undgå misforståelser. Oprigtig dialog fremmer tillid og gør udvekslinger mere gnidningsløse og spændende.

5. Penetration er ikke obligatorisk

At reducere seksualitet til en enkelt handling kan forarme oplevelsen. Intimitet er ikke begrænset til penetration , og slet ikke et repetitivt scenarie. At udforske andre former for kontakt, kærtegn og sanseleg hjælper med at bevare overraskelse og begær. Enhver krop har tusind måder at opleve nydelse på, og ingen er bedre end en anden.

6. Myten om den "gode aftale" er misvisende.

Præstation hører ikke hjemme i soveværelset. Du kan ikke være "god" eller "dårlig" på egen hånd: seksualitet er et møde. Det er baseret på lytning, tilpasning og selverkendelse. At føle sig godt tilpas i din egen krop, uanset din form, er en stærk drivkraft for nydelse. Ægthed er langt mere forførende end perfektion.

7. Det er menneskeligt at have et vandrende sind.

Alles tanker vandrer under sex. Disse distraktioner er normale, så længe de ikke tager over. At lære at genoprette forbindelsen til dine sanseindtryk, især gennem daglige mindfulness-øvelser, hjælper dig med at være mere nærværende. Jo mere du lytter til din krop, jo mere intens bliver nydelsen og forbindelsen.

I sidste ende opbygges en tilfredsstillende seksualitet langt fra forventninger og sammenligninger. Den er baseret på respekt for kroppe, gensidig nysgerrighed og medfølende kommunikation. Ved at tillade dig selv at udforske uden at dømme, forvandler du intimitet til et rum med frihed, nydelse og fælles tillid.