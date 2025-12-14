Hvorfor ønsker flere og flere kvinder ikke længere at leve som par?

Flere og flere heteroseksuelle kvinder vælger at forblive single, trætte af de vanskeligheder og ubalancer, de møder i forhold til mænd. Dette valg er en del af en bredere tendens, kaldet "heteropessimisme", som er voksende i flere lande.

En bølge af globalt cølibat

Siden 2010 er andelen af ​​mennesker, der bor alene, steget i 26 ud af 30 velhavende lande, med 100 millioner flere enlige end i 2017. The Economist (2025) og vidnesbyrd fra kvinder i Italien fremhæver dette valg blandt unge kvinder, der beskriver sig selv som "enlige, frie og lykkelige". Denne ændring kan delvist forklares af samfundsudviklingen. I mange vestlige lande er kvinder nu bedre uddannede, mere økonomisk uafhængige og har ikke længere brug for en partner til at forsørge dem. Tidligere forblev nogle i forhold af økonomisk nødvendighed. I dag kan de vælge: at forblive single i stedet for at udholde et utilfredsstillende eller ubalanceret forhold.

Heteropessimisme og dens rødder

Begrebet "heteropessimisme", opfundet i 2019 af Asa Seresin, beskriver den heteroseksuelle diskurs omkring dysfunktionelle forhold. La Stampa, en af ​​Italiens mest udbredte aviser, beklager et "hus i flammer" på grund af mandlig adfærd, mens The Washington Post bemærker, at heteroseksuelle mænd kæmper med uddannelse, beskæftigelse og følelsesmæssig modenhed. Stillet over for dette begynder nogle kvinder at sætte spørgsmålstegn ved selve ideen om, at det at være i et forhold med en mand er et mål i sig selv. I en verden, hvor traditionelle roller - forsørgeren, den afhængige kvinde - kollapser, mister den traditionelle heteroseksuelle model sin appel.

4B-bevægelsen i Sydkorea

I Sydkorea legemliggør den feministiske 4B-bevægelse dette oprør endnu stærkere: kvinder afviser ægteskab (biyeonhal), moderskab (chaesaeng), heteroseksuel intimitet (seksa) og romantiske forhold (yeonae). Stillet over for en ekstrem patriarkalsk kultur, en rekordlav fødselsrate og vedvarende sexisme vælger tusindvis af sydkoreanske kvinder radikal autonomi, hvilket inspirerer til en global debat om frigørelse.

Mod nye modeller?

Nogle sociologer foreslår en fuldstændig gentænkning af, hvordan vi ser på romantiske forhold, og foreslår for eksempel mere fleksible former såsom midlertidige ægteskaber eller polyamori. Andre analyser fremhæver en ny generation af kvinder, der vælger at leve deres ønsker med klarhed uden at blive fanget af romantiske idealer, der er blevet undertrykkende. Denne voksende ubehag ved traditionelle modeller fører således til udviklingen af ​​friere og mere retfærdige forholdsmodeller, der er bedre egnet til nuværende forhåbninger.

I sidste ende afspejler denne bølge af kvindeligt cølibat, langt fra at afvise kærlighed, et ønske om at omdefinere vilkårene for intimitet på et sundere og mere egalitært grundlag. Det, nogle kalder "heteropessimisme", er for mange også en nyfunden klarhed i lyset af forældede forholdsmønstre. Over hele verden vælger kvinder at fokusere på sig selv igen, at afvise smertefulde kompromiser og at gøre krav på et rum for følelsesmæssig frihed. Denne bevægelse signalerer ikke afslutningen på kærligheden, men måske afslutningen på en bestemt form for tvungen kærlighed – og begyndelsen på en forbindelse, hvor respekt, samtykke og gensidighed ikke længere er undtagelser, men grundlæggende principper.