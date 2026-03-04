"For fed": Denne plus-size model, der er blevet kritiseret for sine kurver, genopliver debatten om fedmeskræk.

Kvinders kroppe bliver fortsat kommenteret, analyseret og bedømt – selv når det kommer til internationale modeikoner. Den seneste bølge af kritik rettet mod Ashley Graham beviser dette: på trods af fremskridtet i kropspositivitetsbevægelsen er fedtfobi stadig dybt forankret i vores sind.

Ashley Graham, en pioner inden for mere inkluderende mode

I over et årti har Ashley Graham etableret sig som et af de førende ansigter inden for kropsdiversitet inden for mode. I 2016 skrev hun historie ved at blive den første plus-size model på forsiden af Sports Illustrated Swimsuit Issue. Et stærkt symbol i en branche, der længe har været domineret af ultratynde figurer.

På catwalks, under modeuger og på den røde løber forkæmper hun en simpel, men stærk idé: alle kropstyper har deres plads. Kurvede figurer, generøse hofter, en defineret mave, runde arme – intet bør skjules eller korrigeres. Hendes budskab er klart: skønhed handler ikke om størrelse, det handler om tilstedeværelse. Og gennem årene har hun udtalt sig udførligt om selvaccept, presset for at tilpasse sig skønhedsstandarder og behovet for at repræsentere kroppens mangfoldighed. En engageret stemme i en verden, hvor image stadig hersker.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

En lavine af kommentarer om hendes fysik

For nylig udløste billeder af modellen en bølge af reaktioner på sociale medier. Nogle internetbrugere bedømte hendes "overdrevne kurver", mens andre latterliggjorde bestemte dele af hendes krop.

Denne type bemærkning falder ind under kategorien af det, der kaldes fat shaming: hån eller diskrimination baseret på vægt. Dette fænomen er dokumenteret af adskillige samfundsvidenskabelige undersøgelser, som viser, at personer, der opfattes som "overvægtige", er mere udsatte for offentlighedens dømmekraft – og især kvinder.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen kan vægtrelateret stigmatisering dog have betydelige psykologiske konsekvenser: angst, depression og nedsat selvværd. Problemet er derfor ikke begrænset til et par upassende kommentarer. Det vedrører mental sundhed og den grundlæggende respekt for individet.

Vedvarende fedmefobi inden for mode

Selvom kropsdiversitet bestemt gør fremskridt i nogle reklamekampagner og på et par catwalks, er de dominerende standarder fortsat stærke. I de senere år har flere iagttagere bemærket en markant genopblussen af ekstrem tyndhed inden for visse modeområder, drevet af æstetiske trends og diskussioner omkring vægttabsbehandlinger.

I denne sammenhæng får Ashley Grahams synlighed en særlig dimension. Hun repræsenterer et alternativ til restriktive normer og minder os om, at kurvede, skulpturelle, vellykkede eller kraftfulde kroppe ikke er en "trend", men en realitet. Andre modelfigurer, såsom Laetitia Casta, har også talt om udviklingen af standarder og det pres, der er blevet udøvet på modeller gennem årtierne. Moden ændrer sig, men kravene forbliver.

Når kritik også kommer fra kvinder

Et slående element i denne episode: nogle af de negative kommentarer kom fra andre kvinder. Denne observation rejser spørgsmål: Er standarder for slankhed så dybt forankret, at de nogle gange giver næring til sammenligning og rivalisering på bekostning af solidaritet? Fedtfobi er ikke udelukkende ondsindede individers værk. Det er indlejret i et kulturelt system, der værdsætter bestemte kropsformer og gør andre usynlige. At dekonstruere disse systemer kræver tid, bevidsthed og en ægte kollektiv vilje.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

En debat, der går ud over talerstolene

Problemet handler ikke kun om mode. I mange lande fordømmer organisationer vægtbaseret diskrimination i beskæftigelse, sundhedsvæsen og medierne. En undersøgelse fra 2019, offentliggjort i The Lancet Public Health, fremhævede, at "vægtstigmatisering kan skade den generelle sundhed, uanset kropsmasseindeks." Forskerne opfordrede til en sondring mellem "folkesundhed og moralsk dømmekraft."

I sidste ende minder Ashley Graham os om, at ingen kropsform bør være genstand for latterliggørelse, ved at fortsætte med at posere, gå på catwalken og sige fra. Hendes krop er ikke genstand for offentlig debat: den er hendes. Mens standarder udvikler sig, beviser reaktionerne fra såkaldte "ikke-standardiserede" figurer, at der stadig er lang vej at gå. Hver udtalelse, hver selvsikker repræsentation bidrager derfor til at udvide rummet. Og til at forstærke en grundlæggende sandhed: din krop fortjener i al sin unikke form respekt og synlighed.