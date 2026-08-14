Skal kvinder stadig bruge makeup på arbejdet for at "se professionelle ud"?

Spørgsmålet kan synes at tilhøre en anden æra. Alligevel, midt i presset for at være "velplejet", "chic" eller "professionel", præsenteres makeup stadig nogle gange som et næsten obligatorisk trin for kvinder. Så hvorfor fortsætter denne refleks, når ingen færdighed kan måles med foundation?

Er makeup en genvej til "professionalisme"?

Ingen jobbeskrivelse kræver officielt, at man kan påføre mascara. Og alligevel bruger mange kvinder stadig et par minutter hver morgen på at lægge makeup, inden de går på arbejde. Ikke nødvendigvis fordi de har lyst. Nogle gange simpelthen fordi de ved, at deres udseende vil blive observeret, kommenteret eller fortolket.

Dette pres er så meget desto mere interessant, fordi det sjældent hviler på en eksplicit regel. Det er snarere et sæt koder: at se "velplejet", præsentabel, elegant, "professionel" ud. Forventninger, der kan virke harmløse, men som i sidste ende lægger en ekstra byrde på kvinder: tid, penge og konstant opmærksomhed på deres udseende.

Hvad studier viser

En undersøgelse foretaget af forskere ved Boston University og Dana-Farber Cancer Institute, ledet af Nancy Etcoff, citeres ofte, når man diskuterer makeup og professionel opfattelse. 25 kvinder mellem 20 og 50 år blev fotograferet uden makeup, derefter med varierende intensitet af makeup. Billederne blev derefter vist til deltagerne, nogle i meget kort tid, andre på ubestemt tid.

Resultatet: Ansigter med makeup blev generelt forbundet med større kompetence, sympati og pålidelighed. Med andre ord gør makeup naturligvis ikke en person mere kompetent. Det kan dog ændre, hvordan denne kompetence opfattes. Og det er netop her, emnet bliver interessant.

Pas på med overforenkling: at bruge makeup betyder ikke at være mere kompetent.

Undersøgelsen har dog én væsentlig begrænsning: den blev finansieret af en aktør i kosmetiksektoren. Forskerne angiver, at de har bevaret deres uafhængighed i udførelsen af arbejdet, men denne finansieringskilde skal naturligvis tages i betragtning ved fortolkningen af resultaterne. Andre uafhængige undersøgelser har ikke desto mindre fundet lignende tendenser.

En tysk undersøgelse offentliggjort i 2016 undersøgte især opfattelsen af kvinder i ansvarsfulde stillinger. Den giver en interessant nuance: Mens let makeup kan forbindes med et positivt image, kan makeup, der anses for at være for tung, derimod have en negativ effekt. Dette viser, at selv når det kommer til makeup, kan kvinder næppe vinde: for lidt, og du fremstår "usoigneret"; for meget, og du risikerer at blive bedømt som "overdreven".

Bias er ikke en regel, man skal følge

Stillet over for disse observationer findes der to holdninger. Den første er pragmatisk: Når der findes fordomme, hvorfor så ikke bruge dem til sin fordel? At bruge makeup kan være et personligt valg, en måde at føle sig godt tilpas på, at udtrykke sig selv eller blot at starte dagen, som man kan lide det. Og det er helt legitimt.

En anden fortolkning er dog afgørende: disse studier måler primært social opfattelse, ikke reel professionel værdi. De viser, at vi stadig forbinder visse æstetiske koder med kvaliteter som seriøsitet eller kompetence. Spørgsmålet bliver så: hvorfor skal disse kvaliteter formidles gennem kvinders ansigter? Især da mænd sjældent bliver bedt om at kompensere for deres manglende makeup med en plejerutine, en såkaldt upåklagelig frisure eller et omhyggeligt valgt outfit hver morgen.

Og hvad med loven i alt dette?

I Frankrig kan en arbejdsgiver pålægge bestemte dresscodes, når det er berettiget af "objektive årsager", såsom sikkerhed, hygiejne eller behovet for kundeinteraktion. Disse krav skal dog forblive forholdsmæssige og ikke skabe diskrimination. Det ville derfor være særligt vanskeligt at retfærdiggøre specifikt at kræve, at kvinder bærer makeup. Og heldigvis: dit ansigt er ikke en uniform.

"At klæde sig godt på", "at være velsoigneret": er det det samme?

Problemet rækker langt ud over makeup. Vi hører stadig, at en kvinde skal "klæde sig godt" for at være troværdig, "se elegant ud" for at repræsentere sin virksomhed, eller "være mere sammensat" for at fremstå som et godt image. Men "klæde sig godt" ifølge hvem? Og frem for alt, hvorfor skulle disse krav variere baseret på køn?

Du kan elske læbestift eller aldrig bruge det. Du kan elske jakkesæt, sneakers, kjoler, lyse farver eller det enkleste tøj i verden. Du kan tage makeup på i ti minutter, en time eller slet ikke. Din krop er ikke et kommunikationsværktøj, som din arbejdsgiver kan omforme efter behag.

Ægte fremskridt: evnen til at vælge

Holdninger er under udvikling, selvom ændringerne varierer betydeligt på tværs af sektorer. Kreative og teknologiske erhverv har ofte lempet disse kodekser, mens nogle kundevendte roller opretholder stærkere æstetiske forventninger. Fjernarbejde har også ændret forholdet til udseende for mange kvindelige medarbejdere: Når kameraet er slukket, er det svært at argumentere for, at læbestift bestemmer kvaliteten af ens arbejde.

Svaret er simpelt, selvom virkeligheden er mindre simpel: nej, kvinder behøver ikke at bruge makeup for at være professionelle. Hvis du kan lide at bruge makeup, så gør det. Hvis du ikke har lyst, så lad være. Hvis du ombestemmer dig i morgen, er det også helt fint. Din kompetence behøver ikke mascara. Din troværdighed behøver ikke høje hæle. Og din professionalisme behøver bestemt ikke at blive malet ind i dit ansigt.