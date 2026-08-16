Denne musiker demonstrerer, at handicap ikke udelukker virtuositet eller scenetilstedeværelse.

Den berømte franske harpist Anja Linder sætter tonen for mangfoldighed på operascenen og genlyder med en melodi af modstandsdygtighed ved hver optræden. Denne virtuos afsluttede De Paralympiske Lege i 2024 med sit foretrukne instrument, imponerende i størrelse, men let i lyd. Selvom hun mistede brugen af sine ben i en ulykke under en forestilling, fortsætter hun med at vise sit talent og bekræfter ordsproget om, at musik beroliger sjælen.

En ulykke, der kunne have ændret hans karriereforløb

Anja Linder havde en lys fremtid foran sig. Hun var født af en pianistmor og en billedkunstnerfar og modtog en fremragende uddannelse fra sine forældre, hvis kreativitet var håndgribelig. Hun arvede denne kunstneriske side og udviklede en passion for et instrument, der sjældent spilles af tidligt udviklede børn, og et instrument, der er svært at forestille sig i hænderne på en ung pige: harpen.

Hun placerer sine fingre på strengene på dette instrument, der tilsyneladende stammer fra englene, fra niårsalderen, og poesien flyder næsten spontant. Anja har en medfødt gave til denne kunst, som kræver en vis fingerfærdighed og god koordination. Så snart hun begynder den første tone, synes hun at tage afsted til andre verdener og svæve over jorden. Hendes lyttere er også vægtløse. Harpen, der er et slags symbol på paradis, bliver mere end blot en fritidsaktivitet: den er en forlængelse af hendes krop, hendes eksistensberettigelse, hendes daglige drivkraft.

Derefter studerede hun naturligvis på Strasbourg-konservatoriet med den hensigt at forfølge det på fuld tid. Hun blev tildelt førsteprisen i harpe og kammermusik og var blandt de mest talentfulde elever i sin årgang. På vejen til succes blev hendes momentum dog bremset af en tragisk ulykke den 6. juli 2001. Da hun overværede en udendørskoncert i Parc de Pourtalès, befandt hun sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fanget i et platantræ og revet op med rode af voldsomme storme. Dødstallet: 13 døde og 97 sårede. Anja Linder, kun 26 år gammel, måtte sørge over tabet af sine ben, der var essentielle for at kunne spille harpe, som kan prale af ikke færre end syv pedaler.

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En mulighed for at genopfinde sin kunst

Denne uoprettelige ulykke syntes at betyde afslutningen på hendes karriere og dermed på hendes mest levende passion. Uden brug af benene blev det praktisk talt umuligt og grænsede til utopi at fortsætte sin karriere som koncertpianist med et traditionelt instrument. Omgivelserne frarådede hende at fortsætte og foreslog indirekte et karriereskift. Hun nægtede dog at lytte til dette omkvæd og valgte at tilpasse sit instrument, som hun betragtede som sin bedre halvdel, som et fundamentalt element i sin identitet.

Fast besluttet på at genopdage strengenes følelse på sine fingre og forevige sin kærlighedsaffære med harpen, en melodi velsignet af guderne, modificerede hun dens oprindelige system med hjælp fra to ingeniører. Og gennem ren udholdenhed skabte hun en unik automatisk harpe, som hun kaldte Anjamatic som en hyldest til sin egen historie.

Derefter måtte hun lære at tæmme dette specialfremstillede instrument, at mestre det på en ny måde og frem for alt at gentænke hele sin spillestil. Takket være denne tekniske innovation, som i sig selv illustrerer dette vidunderbarns tålmodighed og ihærdighed, er Anja blevet alle muligheders stemme, en bærer af drømme. Denne ulykke kunne have distanceret hende fra hendes kunst, men i virkeligheden styrkede den hendes ambitioner.

Musik, en terapi i sig selv

Anja siger det selv: musik er et middel, en medicin, hvis eneste risiko er at glæde ørerne. "Jeg tror, musik kan hele. Den producerer utrolige endorfiner," udbrød hun på France Musique. Siden hun genoptog kontakten med publikum i 2007, har hun været på himlen og bevist, at handicap perfekt kan sameksistere med et orkesters krav.

I 2024 opnåede hun et storslået øjeblik, uden tvivl højdepunktet ved dette show, der fejrede forskellighed og modstandsdygtighed. Hun deltog i afslutningsceremonien ved De Paralympiske Lege i Paris 2024 og bekræftede dermed sin plads blandt eliten inden for klassisk musik. I 2025 optrådte hendes navn også på Kulturministeriets liste over hædersmodtagere, hvor hun blev udnævnt til Officer of the Order of Arts and Letters.

Selvom et handicap ofte ledsages af en tårevædet serenade, fejrer Anja det med fanfare og dæmper alle de forudfattede meninger, der følger med. For hun har måske nedsat mobilitet, men hendes kreativitet kender ingen grænser.