Den transkønnede sprinter Halba Diouf, der er udelukket fra kvindekonkurrencer, appellerer rettens afgørelse. Hun fortsætter sin kamp mod det franske atletikforbund (FFA), der blev frikendt for diskrimination i slutningen af januar 2026.

Halba Diouf trodser sportslig udelukkelse

Den 28. januar 2026 frikendte Paris' strafferet det franske atletikforbund (FFA), som var blevet sagsøgt for "diskrimination baseret på kønsidentitet" og "psykisk chikane" af Halba Diouf. Den 23-årige sprinter, specialist i 60 m og 200 m, har været udelukket fra regionale og nationale kvindekonkurrencer siden 2023, begrænset til afdelingsniveau på trods af sine kvalificerende præstationer. Ifølge Le Monde fordømte hendes advokat, Jean Boudot, en "nægtelse af retfærdighed" og en "latterlig afgørelse" og annoncerede en appel til Paris' appelret. Det franske atletikforbund (FFA) bekræftede, at det vil forsvare sin holdning.

Konflikt mellem internationale regler og fransk lov

Det franske atletikforbund (FFA) følger strengt World Athletics' regler, som "udelukker atleter med et Y-kromosom fra kvindekategorierne for at bevare retfærdigheden", med henvisning til "en fordel for mænd i pubertetssammenhæng". Halba Dioufs advokat påpeger en modsigelse: De genetiske tests, som kræves af verdensforbundet, er forbudte i Frankrig, og World Athletics forbyder ikke eksplicit nationale konkurrencer. Halba Diouf, der har været i overgangsalderen siden 2021 med lave testosteronniveauer, accepterer en videnskabeligt bevist udelukkelse, men bestrider stereotyperne og fordommene.

En personlig og samfundsmæssig kamp

Halba Diouf, en studerende i strafferet, beskriver en rejse fyldt med forhindringer: en anspændt høring den 17. december 2025, som forsvaret anså for "realistisk", men hendes advokat for "værre end nogensinde". Hun var fraværende under dommen og udtrykker "enorm skuffelse", men holder ud, ikke som aktivist, men for ægte ligestilling. Til dato (24. februar 2026) er der ikke rapporteret om nye udviklinger i appelsagen; sagen fremhæver spændingerne mellem international sport og fransk beskyttelse af transkønnedes rettigheder.

Halba Diouf, der er født i Senegal og ankommet til Frankrig som barn, dominerer afdelingsranglisten og sigter mod de franske indendørsmesterskaber i slutningen af februar 2026, som hun håber at kunne deltage i på trods af sin udelukkelse. Hendes sag illustrerer en global debat: World Athletics har strammet sine regler siden 2023 og udelukket "postpubertale mandlige transkønnede personer", mens andre sportsgrene som svømning og cykling enten følger trop eller gør modstand. Uden enstemmige videnskabelige undersøgelser af de resterende fordele kan retssager påvirke franske og europæiske politikker om inkluderende sport.