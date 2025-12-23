Fjernarbejde kan have en negativ indvirkning på kvinders karrierer

Fem år efter Covid-19-pandemien er fjernarbejde blevet udbredt i mange virksomheder. Det er rost for sin fleksibilitet og appellerer til både medarbejdere og arbejdsgivere. En ny rapport fra McKinsey og Lean In fremhæver dog en uventet ulempe: fjernarbejde ser ud til at hæmme kvinders karriere mere end mænds.

Mindre anerkendelse og aftagende forfremmelser

I 2025 vil 22 % af amerikanske ansatte primært arbejde hjemmefra, men denne fleksibilitet ser ud til at forværre nogle af de allerede eksisterende uligheder. Kvinder, der arbejder hjemmefra, er mindre synlige for deres overordnede og mere sårbare over for ubevidste fordomme, der forbinder fysisk tilstedeværelse med professionelt engagement.

Tallene taler for sig selv: I de seneste to år er kvinder, der arbejder hjemmefra, blevet forfremmet sjældnere end kvinder på kontoret, en tendens, der ikke påvirker mænd på samme måde. Rapporten fremhæver også et fald i ligestillingspolitikker: næsten 20 % af virksomhederne siger, at de ikke længere lægger særlig vægt på kvinders fremgang, og næsten 30 % for kvinder med anden etnisk baggrund end hvid.

Nogle organisationer har endda reduceret deres mentorordninger og interne forfremmelsesprogrammer, der er dedikeret til kvinders karriere. Som rapporten opsummerer: "Stigmatiseringen af fleksibilitet holder kvinder tilbage: Når de indfører fjernarbejdsordninger, antager deres kolleger ofte, at de er mindre engagerede."

Den vedvarende mentale belastning

Dertil kommer problemet med den huslige arbejdsbyrde, som er tungere for kvinder. Ifølge INED bruger 37 % af kvinder, der arbejder hjemmefra, mindst to timer om dagen på husarbejde, sammenlignet med 21 % af mændene. Familieforstyrrelser og mangel på dedikeret arbejdsplads reducerer deres opfattede produktivitet og deres tilgængelighed for interne muligheder.

Fjernarbejde, der har til formål at fremme en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, sætter fokus på en kompleks virkelighed: Uden inkluderende politikker og en retfærdig fordeling af huslige ansvarsområder risikerer det at forværre de uligheder, det lovede at rette op på. For at kvinder kan fortsætte med at gøre fremskridt, skal fleksibilitet ledsages af ægte anerkendelse og en retfærdig ledelseskultur.