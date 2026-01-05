Stillet over for en bølge af ensomhed blandt ældre, er Kina afhængig af en uventet løsning.

Med næsten 70 millioner ældre, der bor alene, og en tredjedel af den voksne befolkning, der forventes at være over 60 år i 2035, står Kina over for en stille, men massiv krise: de ældres ensomhed. Som en direkte arv af etbarnspolitikken og flygtninge fra landdistrikterne har denne sociale virkelighed vist sig at være en stor demografisk og menneskelig udfordring.

En generation ofret af fortidens valg

Mellem 1979 og 2015 ændrede etbarnspolitikken familiestrukturer dybtgående. I dag er mange ældre mennesker alene, da deres børn har forladt landet og er gået til fordel for storbyerne. En kvinde i halvfjerdserne fra Shenzhen opsummerer denne virkelighed med alvor : "Jeg spiser alene, jeg sover alene, jeg styrer mit helbred alene." I parker florerer rubrikannoncer: "Enkemand søger ledsager", symboler på en desperat søgen efter forbindelse.

Familielove, der ikke følges bredt

Kinesisk lov kræver, at børn har regelmæssig kontakt med deres ældre forældre. I praksis udstedes der få bøder, og håndhævelsen er fortsat begrænset. Situationen er dog ved at blive presserende: Om et årti forventes andelen af ældre at stige fra 20 % til 33 % af den voksne befolkning.

Sociale initiativer til at genopbygge sociale forbindelser

Stillet over for denne situation er nogle kommuner ved at innovere. Der organiseres udflugter, der dannes klubber i parker, og seniorcentre tilbyder fælles måltider og daglige aktiviteter for at bekæmpe isolation. I Shanghai og Chengdu opstår der intergenerationelle rum for at genopbygge båndene i lokalsamfundet.

Digital teknologi, en ny allieret for dem over 60

Internettet dukker også op som en uventet løsning . Datingapps for seniorer er i kraftig vækst i Kina, med profiler, der eksplicit er oprettet for at "finde en ledsager til livets afslutning". På Douyin (den kinesiske version af TikTok) er romantiske serier nu rettet mod dem over 60. Og ifølge lokale undersøgelser siger 85 % af seniorer, der går online hver dag, at de aldrig føler sig ensomme.

Et forbundet samfund, der hjælper folk med at blive ældre mindre alene

Sociale medier er også ved at blive et rum for solidaritet: WeChat-grupper, livevideoer, diskussionsfora... Regeringen opfordrer endda aktivt til den digitale overgang for seniorer og ser det som et tilgængeligt og billigt værktøj til at bekæmpe voksende isolation. I et land, hvor den traditionelle familiestruktur er under forandring, er teknologi gradvist ved at blive en følelsesmæssig støtte og måske ansigtet udadtil for en mere værdig alderdom.

Selvom teknologi ikke kan erstatte menneskelig tilstedeværelse eller fuldt ud hele de familiekløfter, der er arvet fra fortiden, tilbyder den ikke desto mindre et pragmatisk svar på en voksende social nødsituation. Ved at udnytte digitale værktøjer til at genopbygge forbindelser eksperimenterer Kina med en ny måde at ældes på i et samfund i hastig forandring. Det er endnu uvist, om denne løsning kan opretholdes uden at tilsløre behovet for dybere menneskelig støtte.