På grund af "overturisme" er denne ikoniske japanske festival aflyst

Myndighederne i Fujiyoshida (Yamanashi-præfekturet, Japan) har besluttet at aflyse Cherry Blossom Festival i 2026, der traditionelt er en meget populær begivenhed om foråret. Denne foranstaltning kommer som reaktion på turistpres, der anses for uholdbart for beboerne og det lokale miljø.

En skelsættende begivenhed bragt til ophør

Hvert forår i det sidste årti har kirsebærblomstfestivalen (Sakura Matsuri), der er blevet afholdt i Arakurayama Sengen Park, tiltrukket titusindvis af besøgende, der kom for at beundre kirsebærblomsterne og den ikoniske udsigt over Fuji-bjerget indrammet af Chureito-pagoden. I 2026 annoncerede Fujiyoshida rådhus i Yamanashi-præfekturet den fuldstændige aflysning af begivenheden. Dette sætter midlertidigt en stopper for en tradition, der tiltrak cirka 200.000 mennesker årligt.

En beslutning motiveret af overturisme

Myndighederne forklarede, at "den voksende tilstrømning af turister havde overskredet stedets kapacitet og forstyrret beboernes dagligdag." De rapporterede problemer spændte fra trafikpropper til reelle bymæssige gener, såsom affald efterladt på gaderne og respektløs opførsel. Borgmester Shigeru Horiuchi understregede, at på trods af landskabets skønhed var borgernes fred og værdighed truet, hvilket berettigede festivalens suspension.

Hændelser og offentlig sikkerhed

Blandt de adfærdsmønstre, der blev anset for problematiske, nævnte myndighederne besøgende, der trængte ind på privat ejendom for at bruge toiletter, og endda tilfælde af ekskrementer, der blev efterladt i bolighaver. Forældre udtrykte også bekymring efter at have været vidne til, at børn blev skubbet på overfyldte fortove, hvilket øgede frygten for de lokale beboeres sikkerhed.

Trods aflysningen en sæson, der stadig ventes med spænding

Selvom den officielle festival ikke afholdes, vil kirsebærtræerne naturligvis fortsætte med at blomstre i foråret, og Arakurayama Sengen Park forventes at tiltrække mange besøgende, der er ivrige efter at se sakura og Fuji-bjerget. For bedre at håndtere virkningen af denne tilstrømning planlægger byen foranstaltninger som f.eks. at tilføje midlertidige toiletter, øge sikkerheden og forbedre parkeringspladserne.

En bredere tendens i Japan

Denne aflysning afspejler i sidste ende en mere generel vanskelighed, som flere meget populære japanske destinationer har oplevet, hvor masseturisme - stimuleret af den svage yen og fremkomsten af virale billeder på sociale netværk - nu stiller udfordringer med hensyn til at styre strømme og sameksistens med lokalsamfundene.

Kort sagt understreger afslutningen af Mount Fuji Cherry Blossom Festival i 2026 de voksende spændinger mellem international turisme og beskyttelse af den lokale livskvalitet. Mens blomstersæsonen fortsat er et højdepunkt i Japan, markerer denne beslutning et vigtigt skridt i, hvordan ikoniske steder håndterer tilstrømningen af besøgende.