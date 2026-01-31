Derfor anbefaler kabinepersonalet aldrig at bruge dette outfit på et fly

Når det kommer til at flyve, prioriterer de fleste passagerer komfort. Ifølge kabinepersonalet bør visse typer tøj dog undgås, da de kan forårsage problemer i nødsituationer, under temperaturændringer eller blot af hygiejniske årsager. Her er hvorfor de anbefaler aldrig at bære bestemte typer tøj ombord.

Stramt tøj er en fjende for blodcirkulationen

Skinny jeans, meget stramme bukser eller ekstremt stramme leggings er langt fra ideelle på 10.000 meters højde. De komprimerer talje og ben, fremmer hævelse og kan øge risikoen for dårlig blodcirkulation eller endda dyb venetrombose på lange flyvninger. Flyvepersonale anbefaler derfor løstsiddende, behageligt tøj, såsom joggingbukser eller bukser med løs pasform, for at forblive behageligt siddende i flere timer og minimere kramper og ubehag.

Shorts, korte nederdele og jumpsuits: et falsk kup

En anden beklædningsgenstand, du bør undgå: shorts, miniskørter eller meget korte kjoler. Direkte kontakt med sædet betyder, at du kommer i direkte kontakt med overflader, der sjældent desinficeres grundigt, hvilket øger din eksponering for bakterier og svampe på tekstiler og armlæn. Det samme problem findes på trange toiletter, hvor gulv og vægge ofte er uhygiejniske. Jumpsuits derimod udgør et praktisk problem: de er vanskelige at tage af på små toiletter, da de risikerer at røre ved det beskidte gulv og slæbe på det, hvilket kabinepersonalet kraftigt fraråder.

Brandfarlige materialer, syntetiske leggings og risici under evakuering

Ud over komfort minder kabinepersonale og sikkerhedseksperter os om, at visse stoffer er farlige i tilfælde af brand eller nødevakuering. Leggings lavet af polyester, nylon eller akryl, samt frynsede tøj eller beklædningsgenstande lavet af meget brandfarlige materialer, kan smelte på huden, når de udsættes for intens varme, og forårsage alvorlige forbrændinger. De anbefaler naturlige fibre som bomuld, uld eller hør, som giver bedre termisk beskyttelse og minimerer skader i tilfælde af en ulykke.

Sandaler, klipklappere og hæle: en risiko for dine fødder

Åbne sandaler, klipklappere og stiletter er absolut no-go for kabinepersonale. For det første fordi de ikke beskytter mod kabinens kulde, og for det andet fordi de i betydelig grad hindrer en hurtig evakuering via nødrutschebaner eller metaltrapper. Kabinepersonalet anbefaler derfor lukkede, stabile sko, der er nemme at tage af og på ved sikkerhedskontrollen, såsom sneakers eller loafers, så passagererne kan gå, løbe eller køre ned ad en rutsjebane uden at komme til skade.

Kort sagt anbefaler luftfartsprofessionelle tøj, der er dækkende, behageligt og praktisk. Ideen er at huske på hygiejne, sikkerhed og virkeligheden i et til tider uforudsigeligt miljø. At vælge, hvad man skal have på på et fly, handler derfor ikke kun om udseende: det er også en reel beskyttelseshandling for din krop ... og en måde at gøre flyveturen mere behagelig, fra start til landing.