På sociale medier skaber influenceres "fattigdomsturisme" uro.

I den opmærksomhedsøkonomi, der dominerer de sociale medier, tiltrækker noget indhold millioner af visninger ved at skildre fattigdom eller usikre levevilkår. Disse billeder fremkalder dog også voksende uro. Adskillige forskere og observatører taler nu om "fattigdomsturisme" eller "fattigdomsporno" for at beskrive indhold, der forvandler elendige situationer til skue for et online publikum.

"Fattigdomsturisme", et fænomen undersøgt af forskere

Konceptet er ikke nyt. I akademisk litteratur refererer "slumturisme" til organiserede besøg i fattige eller marginaliserede kvarterer, ofte præsenteret som alternative turistoplevelser. Forskere forklarer, at dette fænomen er vokset betydeligt i de seneste årtier og nu er et særskilt forskningsfelt inden for turisme og bystudier. Studiet af "slumturisme" har udviklet sig betydeligt i løbet af de sidste tyve år, hvor forskningen fokuserer på dens økonomiske, sociale og etiske konsekvenser.

Historisk set går denne praksis tilbage til det 19. århundrede, hvor besøgende fra de velhavende klasser rejste til de fattigere kvarterer i byer som London eller New York for at observere beboernes levevilkår. I dag finder disse besøg sted i flere regioner i verden, især i Sydafrika, Indien, Kenya og Brasilien.

Når sociale medier forvandler fattigdom til viralt indhold

Med fremkomsten af YouTube, TikTok og Instagram har disse praksisser fået en ny dimension. Besøg i udsatte kvarterer filmes nu og formidles bredt. Videoer viser for eksempel skabere, der udforsker slumkvarterer, oplever en "overlevelsesdag" i fattige områder eller uddeler penge til beboere foran kameraet. Denne type indhold beskyldes undertiden for at udnytte fattigdom til at generere engagement og reklameindtægter.

Nogle forskere omtaler dette som "fattigdomsporno", et udtryk, der bruges til at beskrive mediernes skildringer af fattigdom, der søger at fremkalde en stærk følelsesmæssig reaktion eller tiltrække opmærksomhed. Ifølge flere analyser kan disse billeder reducere komplekse sociale realiteter til klichéer eller forenklede fortællinger. Sociale medier spiller også en rolle i den udbredte formidling af disse billeder, som kan deles og kommenteres af millioner af brugere.

Brasiliens favelaer, et ofte citeret eksempel

Brasilien er et af de mest studerede eksempler inden for forskning i fattigdomsturisme. I Rio de Janeiro er nogle favelaer – fattige kvarterer præget af stærk social ulighed – blevet turistdestinationer. Guidede ture er blevet organiseret der i flere årtier, især i kvarterer som Rocinha, en af de største favelaer i landet.

En undersøgelse foretaget af sociologen Bianca Freire-Medeiros viser, at disse ture kan tiltrække flere tusinde turister om måneden til bestemte kvarterer. Disse ture er dog meget kontroversielle. Forskere påpeger , at fattigdom kan udnyttes som en turistattraktion, hvilket rejser spørgsmål om beboernes repræsentation og de faktiske fordele for lokalsamfundene.

Nogle undersøgelser tyder også på, at turistruter nogle gange organiseres af aktører uden for lokalsamfundet med foruddefinerede ruter, der ikke altid afspejler beboernes daglige virkelighed. I disse tilfælde kan besøgende køre gennem kvarterer eller stoppe ved bestemte punkter, hvilket bidrager til at omdanne disse områder til observationspunkter.

Mellem bevidsthed og voyeurisme

Forskere understreger dog, at problemstillingen er kompleks. Nogle lokalsamfundsbaserede turismeinitiativer forsøger at skabe mere afbalancerede modeller, hvor lokale beboere deltager direkte i at organisere ture og drager fordel af en andel af indtægterne. Ikke desto mindre er grænsen mellem at øge bevidstheden og udnyttelsen fortsat central i debatten.

En analyse med fokus på turismens etik i fattige kvarterer fremhæver, at "disse praksisser kan forstærke magtdynamikken mellem besøgende og beboere, især når fattigdom bliver genstand for observation eller nysgerrighed." Forskerne påpeger også, at "billeder, der formidles online, kan påvirke opfattelsen af disse kvarterer og deres indbyggere, og nogle gange forstærke stereotyper."

Debatten omkring "fattigdomsturisme" illustrerer spændingerne omkring repræsentationen af ulighed i det digitale rum. Mens noget indhold hævder at øge bevidstheden om ofte usynlige sociale realiteter, beskyldes andet indhold for at forvandle usikkerhed til et skuespil, der er designet til at generere synspunkter. I de sociale mediers tidsalder bliver disse etiske spørgsmål endnu vigtigere, fordi de billeder, der formidles af indholdsskabere, kan nå et globalt publikum og have en varig indflydelse på hele samfunds opfattelser.