Search here...

Dieser Fehler unter der Dusche kann Ihrer Haut schaden.

Tipps & Tricks
Léa Michel
Freepik

Eine heiße Dusche mag zwar wohltuend sein, doch diese Gewohnheit kann sich negativ auf die Hautgesundheit auswirken. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen, dass längerer Wasserkontakt, insbesondere mit heißem Wasser, die Hautbarriere schädigt und zu Trockenheit, Reizungen und anderen Hautproblemen führen kann.

Die Auswirkungen von heißem Wasser auf die Haut

Beim Duschen mit sehr heißem Wasser wird der natürliche Hydrolipidfilm der Haut, also der Talg, der die Epidermis schützt und mit Feuchtigkeit versorgt, zerstört. Dadurch wird die Haut trockener, verliert an Elastizität und wird anfälliger für äußere Einflüsse. Die Hitze erweitert zudem die Blutgefäße, was zu Rötungen und Entzündungen führen kann, die bei wiederholtem Duschen mit hohen Temperaturen mitunter anhalten.

Heißes Wasser stört zudem den pH-Wert der Haut, wodurch sie weniger sauer wird und ihre natürliche Fähigkeit, Bakterien und andere Krankheitserreger abzuwehren, geschwächt wird. Diese Reizung kann zu Rötungen und Juckreiz führen und bestimmte Hauterkrankungen wie Psoriasis oder Ekzeme verschlimmern.

Wissenschaftliche Studien zum Einfluss der Wassertemperatur

Eine Studie mit 50 Freiwilligen zeigte, dass der Kontakt mit heißem Wasser den transepidermalen Wasserverlust (TEWL), einen wichtigen Indikator für die Hautbarriere, sowie den pH-Wert und die Hautirritation signifikant erhöht. Kaltes Wasser verursacht zwar auch Veränderungen, jedoch in geringerem Maße. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Verwendung von lauwarmem oder kaltem Wasser, um Hautschäden zu minimieren, insbesondere bei häufigem Händewaschen, wie es seit Beginn der Pandemie zur Handhygiene empfohlen wird.

Tipps zum Schutz Ihrer Haut unter der Dusche

Zum Schutz Ihrer Haut sollten Sie die Wassertemperatur auf etwa 37–39 °C begrenzen und nicht zu lange duschen. Verwenden Sie milde, parfümfreie Produkte und denken Sie daran, Ihre Haut direkt nach dem Duschen einzucremen, um ihre natürliche Schutzbarriere wiederherzustellen.

Mit diesen einfachen Maßnahmen lassen sich Trockenheit, Hautempfindlichkeit und Entzündungen vorbeugen und gleichzeitig eine weiche und gesunde Haut erhalten, selbst bei erhöhter Hygiene.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie beim Duschen lauwarmes statt heißes Wasser bevorzugen sollten, um Ihre Haut besser zu schützen und die mit Trockenheit und Reizungen verbundenen Beschwerden zu vermeiden.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen beschleunigt diese schlechte Angewohnheit den Haarausfall.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen beschleunigt diese schlechte Angewohnheit den Haarausfall.

Wussten Sie, dass eine einfache, tägliche Gewohnheit die Gesundheit Ihrer Haare beeinflussen kann? Laut mehreren aktuellen wissenschaftlichen Studien...

Das „Shampoo-Sandwich“, die Haartechnik, die auf TikTok ein Hit ist.

Eine neue Haarpflegeroutine sorgt auf TikTok für Furore: das „Shampoo-Sandwich“. Diese Methode kombiniert Spülung und Shampoo, um eine...

Diese einfache Schüssel Reis kann Ihr Badezimmer verwandeln: der ungewöhnliche Trick

Eine Schüssel Reis gehört nicht nur auf den Küchentisch, sondern auch ins Badezimmer. Die positiven Eigenschaften von Reiswasser...

© 2025 The Body Optimist