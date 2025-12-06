Verabschieden Sie sich vom gebräunten Teint – dieser neue Make-up-Trend sorgt für Furore.

Der neue „Cold Girl“-Make-up-Trend erobert die sozialen Medien und ersetzt warme Teints durch kühle, rosige und frostige Töne, die einen frischen, erholten Look zaubern. Bekannt geworden durch das amerikanische Model und Unternehmerin Hailey Bieber, die amerikanische Sängerin Sabrina Carpenter und die amerikanische Schauspielerin und Herzogin von Sussex, Meghan Markle, setzt diese Winterästhetik auf rosige Wangen, blaubeerfarbene Lippen und Lidschatten mit bläulichen Untertönen für einen natürlichen und eleganten Glow.

Die Untertöne verstehen, um den Look anzunehmen

Um den „Cold Girl“-Look zu erzielen, bestimmen Sie zunächst Ihren Hautunterton: Blaue/violette Adern deuten auf einen kühlen Teint hin, grüne auf einen warmen. Kühle Töne (eisiges Rosa, Mauve, Beere) schmeicheln heller Haut besonders gut, während warme Teints eher zu kühleren Nuancen wie Himbeere statt Koralle greifen sollten.

Helle Hauttöne: Zarte Mauve- und Puderrosatöne für subtile Farbtiefe.

Sogenannte mittlere Hauttöne: tiefe Beeren- und Pflaumentöne sorgen für einen markanten Kontrast.

Dunklere Hauttypen: Kräftige Burgunder- und Weintöne für ein luxuriöses, juwelenartiges Finish.

Natürlich gibt es keine festen Regeln: Jeder kann das Make-up wählen, das ihm gefällt. Diese Richtlinien sind lediglich Vorschläge; indem Sie Farbtöne wählen, die zu Ihrem natürlichen Hautton passen, erzielen Sie ein perfekt harmonisches Ergebnis.

Anwendungstechnik für einen natürlichen Effekt

Tragen Sie ein kühles Rouge auf die Wangenknochen und die Nase auf, um einen winterlichen Teint zu simulieren. Tupfen Sie anschließend einen Beerenton auf die Lippenmitte und verblenden Sie ihn für ein sinnliches, leicht geschwollenes Finish. Wählen Sie als Basis einen Ton, der Ihrem Hautton entspricht oder etwas heller ist, und vermeiden Sie ein komplett mattes Finish, damit Ihre natürliche Hautstruktur durchscheint.

Das unverzichtbare Set für „Kaltes Mädchen“

Stelle dein Set mit einem Rouge in Mauve- oder Beerentönen, einem Lippenstift in Himbeer- oder Burgunderrot, kühlen grauvioletten oder taupefarbenen Lidschatten und einem pink-silbernen Highlighter zusammen. Für einen frostigen, rehbraunen Augenaufschlag – perfekt für die Feiertage – trage weißen Glitzer auf die Augen auf und ziehe weißen Eyeliner.

Kurz gesagt, dieser Trend verwandelt den „Mir ist kalt“ -Look in ein schickes Beauty-Highlight, ideal für den Winter 2025 mit seinem warmen Rouge und den coolen Smokey Eyes. Er schmeichelt jedem Hautton und verleiht jedem Teint mühelos mehr Strahlkraft.