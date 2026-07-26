Die Kosmetikindustrie hat den Intimbereich der Frau zu einem neuen Markt gemacht.

Pflege
Clelia Campardon
Photo illustration : SHVETS production / Pexels

Lange Zeit von Schönheitstrends verschont, sind die Intimbereiche der Frauen zu einem regelrechten Schlachtfeld für Marken geworden. Spezielle Reinigungsprodukte, Deodorants und Seren versprechen „Frische und Selbstvertrauen“ … aber erfüllen diese Produkte wirklich ein Bedürfnis? Gesundheitsexperten raten uns, zwischen Marketing und tatsächlicher Notwendigkeit zu unterscheiden.

Ein schnell expandierender Markt

Der Markt für Damenhygieneprodukte erlebt ein spektakuläres Wachstum. Allein er erreichte 2025 einen Umsatz von über 31 Milliarden US-Dollar und könnte innerhalb des nächsten Jahrzehnts auf über 48 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dieses Wachstum verdeutlicht das große Interesse der Hersteller an einem besonders lukrativen Markt. Dieser wirtschaftliche Aufschwung steht jedoch im Widerspruch zur Einschätzung von Fachleuten. Während das Produktangebot stetig wächst, weisen Gynäkologen darauf hin, dass viele dieser Produkte für die tägliche Hygiene nicht unbedingt notwendig sind.

Die Vulva braucht keine Wundermittel.

Ärzte sind sich weitgehend einig: Die Vulva sollte täglich nur mit Wasser gereinigt werden, die Vagina hingegen nicht. Ihre Mikroflora, insbesondere die Laktobazillen, spielt eine wesentliche Rolle für das natürliche Gleichgewicht dieses Bereichs und schützt ihn vor Infektionen. Die Verwendung mehrerer Reinigungsprodukte oder parfümierter Produkte kann dieses empfindliche Gleichgewicht stören, ohne einen nachgewiesenen Nutzen zu bringen.

Zutaten, die nicht allgemein beliebt sind

Abgesehen von ihrem begrenzten Nutzen enthalten einige Produkte Substanzen, die bei medizinischem Fachpersonal Bedenken hervorrufen. Starke Antiseptika können sowohl nützliche als auch schädliche Bakterien abtöten. Parfums und Duftstoffe werden häufig mit Reizungen oder allergischen Reaktionen in Verbindung gebracht, während einige aggressive Reinigungsmittel die Schleimhäute schädigen können. Mehrere Studien sowie Empfehlungen von Gynäkologen betonen, dass die häufige Anwendung dieser Produkte mit einem erhöhten Risiko für vaginale Infektionen einhergeht.

Wenn Marketing ein Bedürfnis erzeugt

Im Laufe der Jahre ist das Produktangebot immer überraschender geworden: Intimdeos, Dufttücher, Hautaufhellungsprodukte und Accessoires zur „Reinigung“ des Intimbereichs. Was haben diese Produkte gemeinsam? Sie basieren oft auf der Vorstellung, dass eine Vulva „geruchlos“, „perfekt glatt“ oder „ständig duftend“ sein sollte. Experten weisen jedoch darauf hin, dass ein leichter Geruch normal und Teil der natürlichen Körperfunktionen ist. Indem sie ein Gefühl der Unsicherheit und des Selbstbewusstseins erzeugen, bieten Marken dann vermeintliche „Lösungen“ an, um diese Bedenken auszuräumen.

Ein Druck, der schon in jungen Jahren beginnt

Manche Unternehmen gehen sogar so weit, Produkte speziell für junge Mädchen zu vermarkten. Diese Strategie hat erhebliche Kritik von Verbänden und Kindergynäkologen hervorgerufen. Laut ihnen gibt es keine Beweise dafür, dass diese Produkte wirksamer sind als lauwarmes Wasser. Im Gegenteil, sie können schon in jungen Jahren die Vorstellung vermitteln, dass ein vermeintlich gesunder Körper dennoch spezielle Produkte benötigt, um „richtig“ zu sein.

„Feminismus-Washing“, eine ausgefeilte Strategie

Um weibliche Konsumentinnen anzusprechen, setzen einige Kampagnen heutzutage auf Botschaften von Selbstvertrauen, Wohlbefinden und Empowerment. Expertinnen und Experten bezeichnen dies als „Feminism Washing“: Kommunikation, die sich feministischer Rhetorik bedient, um Produkte zu bewerben, deren Nutzen fraglich ist. Dabei geht es weniger um die Befriedigung eines medizinischen Bedürfnisses als vielmehr um den Aufbau einer emotionalen Bindung zu den Kundinnen.

Lerne deinen Körper besser kennen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Angesichts dieser Produktvielfalt betonen Gesundheitsexperten, Hebammen und viele spezialisierte Content-Ersteller immer wieder eine einfache Botschaft: Der Körper verfügt bereits über eigene Schutzmechanismen. Ein besseres Verständnis der Funktionsweise der Darmflora, die Kenntnis medizinischer Empfehlungen und der Zugang zu verlässlichen Quellen ermöglichen informierte Entscheidungen, ohne sich von Marketingversprechen blenden zu lassen.

Kurz gesagt: Sich um die Intimgesundheit zu kümmern bedeutet nicht, Unmengen an Kosmetika zu verwenden. Es geht vor allem darum, das natürliche Gleichgewicht zu respektieren, auf den eigenen Körper zu hören und sich bewusst zu machen, dass ein als unverzichtbar beworbenes Produkt es nicht unbedingt auch ist.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Nach meinem Abschluss an der Sciences Po hege ich eine echte Leidenschaft für kulturelle Themen und soziale Fragen.
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