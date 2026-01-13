Es soll die Lippen mit Feuchtigkeit versorgen, aber diese Maßnahme schwächt sie tatsächlich.

Im Winter werden die Lippen durch die Kälte spröde. Sie fühlen sich rau an und nehmen Lipgloss und andere getönte Produkte nur schwer auf. Um sie zu schützen und geschmeidig zu halten, trägt man oft mehrere Schichten Lippenbalsam auf. Es ist fast schon eine automatische Geste: Der Stift, das vermeintliche Erste-Hilfe-Mittel, wird unzählige Male auf die Lippen aufgetragen. Doch dieser Schönheitsreflex verschlimmert das Problem nur, anstatt es zu lösen.

Lippenbalsam, ja, aber in Maßen.

Der Winter hinterlässt seine sichtbaren Spuren. Er trocknet die Haut aus und verändert auch das Aussehen der Lippen, die sich rau anfühlen und schmerzhaft einreißen. Diese Trockenheit ist nicht nur unangenehm für morgendliche Küsse und verdirbt den Versuch, mit Nude-Lippenstift zu flirten, sondern auch eine ästhetische Belastung im Winter. Ein kurzer anatomischer Hinweis: Während die Gesichtshaut bis zu 16 Zellschichten haben kann, besteht die Lippenhaut nur aus 3 bis 5. Daher kann man ruhig etwas großzügiger mit dem Lippenbalsam sein. Er ist quasi der kleine Zauberstab für die Lippenpflege.

Du trägst ihn hastig auf deine Lippen auf, in der Annahme, die Kälteschäden zu reparieren. Du ziehst ihn aus deiner Handtasche, wie eine mächtige Waffe gegen die eisigen Temperaturen. Dieser Lippenbalsam küsst deine Lippen öfter als die deines Partners. So oft, dass er in weniger als einem Monat leer ist. Es ist fast schon eine Kosmetiksucht. Doch dieser Lippenbalsam, der im Winter buchstäblich zu einer Verlängerung deiner Finger wird, erzielt nicht immer die gewünschte Wirkung und kann sogar sein Versprechen von Linderung enttäuschen.

In der Zeitung „20 Minutes“ warnen Dermatologen vor bestimmten Lippenpflegeprodukten, die zu reichhaltig und fettig sind, insbesondere solche mit Vaseline, Paraffin oder Petrolatum. Anstatt die Lippen zu pflegen und zu schützen, bilden sie eine künstliche Barriere und stören die natürliche Hautfunktion. Es handelt sich eher um einen Placebo-Effekt als um eine wirksame Behandlung.

Pflanzenöle, die besten Freunde trockener Lippen

Sich den ganzen Tag mit Lippenbalsam einzucremen, ist nicht gerade ein Zeichen von Zärtlichkeit. Es ist eine schlechte Angewohnheit. Aber Sie werden doch nicht tatenlos zusehen, wie sich dieses Desaster auf Ihrem Gesicht ausbreitet und Ihre Lippen in Ihrer Hautpflege vernachlässigen? Experten empfehlen gesündere Alternativen aus der Natur. Für seidig-weiche Lippen und ein makelloses Make-up raten sie zu Produkten mit Shea- oder Kakaobutter, Glycerin oder angereichert mit Ceramiden.

Sie preisen außerdem die Vorzüge pflanzlicher Öle, die sich in unseren Badezimmern längst bewährt haben. Für gesunde Lippen empfehlen sie Jojoba-, Rizinus- oder Marulaöl. Im Gegensatz zu chemischen Produkten spenden sie der Haut Feuchtigkeit, ohne sie zu belasten. Sie weisen auch auf einige Warnsignale im Kosmetikregal hin. Mentholhaltige, parfümierte und glitzernde Balsame seien ihrer Meinung nach eher Marketingtricks als Lösungen für Hautprobleme.

Diese weiteren Beauty-Tipps sind im Winter Gold wert.

Die Lippenpflege mitten im Winter erfordert Geduld und Ausdauer. Zehnmal täglich einen Lippenbalsam aufzutragen, heilt die Erkältung nicht. Dieser Beauty-Trick, das Mantra cooler Frauen in Uggs und Designer-Daunenjacken, bringt der Haut keinen wirklichen Nutzen. Sicher, es mag im Trend liegen, sich mit Rhode-Lippenbalsam einzucremen, aber die Lippen werden dadurch nicht ausreichend gepflegt.

Im Winter lässt sich eine wirklich effektive Lippenpflege mit wenigen Schlüsselprodukten aufbauen. Beginnen Sie ein- bis zweimal pro Woche mit einem sanften Peeling, zum Beispiel mit Fresh Sugar Lip Polish oder Lush Lip Scrub, um abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen. Pflegen und reparieren Sie Ihre Lippen anschließend täglich mit einem reichhaltigen Balsam wie CeraVe Healing Ointment, Aquaphor Lip Repair oder Burt's Bees für den Tag. Abends empfiehlt sich dann eine intensive Pflegebehandlung wie Laneige Lip Sleeping Mask oder Summer Fridays Lip Butter Balm, um Ihre Lippen über Nacht optimal zu nähren.

Vor dem Ausgehen hilft ein Lippenbalsam mit Lichtschutzfaktor wie EltaMD UV Lip Balm oder Supergoop! Lipscreen, die Lippen vor Wind, Kälte und UV- Strahlen zu schützen, sodass sie sich den ganzen Winter über angenehm anfühlen.

Ständig Lippenbalsam aufzutragen ist Zeitverschwendung. Weniger ist mehr. Diese Schönheitsphilosophie funktioniert, egal welchen Bereich man pflegt.