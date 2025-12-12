Hier ist der Trick, den koreanische Frauen jeden Abend für strahlende Haut anwenden.

Der beliebteste Trick koreanischer Frauen für strahlende Haut ist die doppelte Reinigung, die jeden Abend angewendet wird. Dabei wird das Gesicht in zwei Schritten gereinigt: zuerst mit einem Reinigungsöl, dann mit einem wasserbasierten oder schäumenden Reinigungsprodukt. Dieses Ritual, das in der koreanischen Tradition verwurzelt ist, entfernt Make-up, Umweltverschmutzungen, Talg und wasserlösliche Unreinheiten, die sich im Laufe des Tages angesammelt haben, gründlich und bewahrt gleichzeitig die Hautbarriere.

Die zwei Schritte der doppelten Reinigung

Erster Schritt: Ein Reinigungsöl auf die trockene Haut auftragen, sanft einmassieren, um Make-up, Sonnenschutzmittel und Schadstoffe zu lösen, anschließend abspülen.

Zweiter Schritt: Verwenden Sie ein Reinigungsmittel auf Wasserbasis (Gel, Schaum oder Creme), um Schweiß, Staub und eventuelle Rückstände zu entfernen, und spülen Sie anschließend erneut ab.

Dieser Schritt bereitet die Haut darauf vor, nachfolgende Behandlungen (Seren, Feuchtigkeitscremes) besser aufzunehmen und verbessert gleichzeitig die Ausstrahlung und Reinheit des Teints.

Anwendungstipps

Es wird empfohlen, diese doppelte Reinigung jeden Abend durchzuführen, bei Mischhaut oder fettiger Haut gegebenenfalls auch morgens. Achten Sie darauf, für jeden Schritt Produkte zu wählen, die zu Ihrem Hauttyp passen, um das Gleichgewicht Ihrer Haut zu bewahren und Trockenheit vorzubeugen.

Nachgewiesene Vorteile

Doppelte Reinigung:

Befreit die Poren und beugt Hautunreinheiten vor.

Es verleiht dem Teint Reinheit und Strahlkraft.

Optimiert das Eindringen von Wirkstoffen in nachfolgend aufgetragenen Hautpflegeprodukten.

Dank dieser täglichen Disziplin haben viele koreanische Frauen einen klaren, strahlenden und ebenmäßigen Teint.