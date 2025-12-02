Dieses japanische Ritual nach dem Duschen steigert mühelos die Ausstrahlung der Haut.

Ein präzises japanisches Pflegeritual nach dem Duschen, basierend auf dermatologischen Erkenntnissen, sorgt mühelos für strahlende und optimal mit Feuchtigkeit versorgte Haut. Eine aktuelle japanische Studie belegt, dass die Anwendung von Feuchtigkeitscreme unter Berücksichtigung bestimmter, hautphysiologischer Parameter deren Wirkung deutlich optimiert.

Das Prinzip des Rituals

Eine in Japan durchgeführte Studie untersuchte die optimale Anwendungsmethode von Feuchtigkeitscremes unter Berücksichtigung der natürlichen Hautfunktionen. Die Forscher maßen den Feuchtigkeitsgehalt des Stratum corneum (SCW) bei gesunden Probanden in Abhängigkeit von Zeitpunkt, Menge und Häufigkeit der Anwendung. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

Die Anwendung der Behandlung unmittelbar nach dem Duschen oder Baden (innerhalb von 5 Minuten) ermöglicht es der Haut, mehr Wasser zu speichern, als wenn man 90 Minuten wartet.

Die Anwendung einer ausreichenden Dosis von mindestens 1 mg/cm² führt zu besseren Ergebnissen als eine niedrigere Dosierung.

Diese Maßnahme zweimal täglich (morgens und abends) durchzuführen, ist effektiver als einmal.

In einem zweiten Teil wurde dieses zweimal täglich angewendete Protokoll über 8 Wochen bei Patienten mit trockener Haut eingesetzt: Die Haut war deutlich besser mit Feuchtigkeit versorgt, und Marker für Hautstress (Trypsin, Desmoglein 1) wurden reguliert.

Optimale Betriebsanleitung

Um diesem japanischen Ritual zu folgen, müssen Sie:

Die Feuchtigkeitspflege sollte innerhalb von 5 Minuten nach dem Duschen angewendet werden (wenn die Haut am durchlässigsten und aufnahmefähigsten ist).

Achten Sie auf eine ausreichende Menge Feuchtigkeitscreme (1 bis 2 mg Creme pro cm²).

Morgens und abends wiederholen, um eine optimale Wirkung zu erzielen.

Dieses auf hautphysiologischen Erkenntnissen basierende Protokoll verbessert Ausstrahlung, Geschmeidigkeit und die Barrierefunktion der Haut – und das auf einfache und zugängliche Weise für jeden, unabhängig vom Hauttyp.

Die von japanischen Forschern durchgeführte Studie unterstreicht somit die Bedeutung von Zeitpunkt und Regelmäßigkeit bei der täglichen Pflege und bestätigt, dass eine gezielte Maßnahme, die direkt nach dem Duschen durchgeführt wird, Vorteile bietet, die der klassischen Routine weit überlegen sind.