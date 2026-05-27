Laut einer neuen Studie könnten Rothaarige einen einzigartigen Vorteil haben.

Pflege
Émilie Laurent
Personnes rousses avantage génétique
ChermitiMohamed/Unsplash

Lange Zeit galten Menschen mit rotbraunem Haar und Sommersprossen als Außerirdische. Heute beneiden sie alle um ihre Sommersprossen und verlangen beim Friseur nach rotbrauner Haarfarbe. Neben diesem ästhetischen Triumph wird Rothaarigen auch eine besondere genetische Veranlagung zugeschrieben: Sie sollen dadurch angeblich eine stärkere Immunantwort gegen bestimmte Infektionen haben.

Bessere Resistenz gegen bestimmte Krankheiten?

Rothaarige waren lange Zeit Zielscheibe hartnäckiger Stereotypen. Zu blass, zu anders, zu auffällig. Ihr einzigartiges Aussehen wurde oft verspottet, bevor es schließlich auf den Laufstegen, in Beauty-Kampagnen und sogar in Make-up-Trends gefeiert wurde. Nach solch harter Kritik ernten sie nun in der Beauty-Welt alle Anerkennung. Neben der begehrtesten Haarfarbe der Saison besitzen Rothaarige auch andere, weniger offensichtliche Qualitäten.

Diejenigen, die wir heute als „Glückspilze“ bezeichnen und die einst der Hexerei beschuldigt wurden, könnten durchaus über besondere Kräfte verfügen. Nicht magischer, sondern genetischer Natur. Laut einer aktuellen Studie ist dieses Merkmal nicht nur ästhetischer Natur. Es könnte auch mit bestimmten biologischen Vorteilen zusammenhängen, die im Laufe der menschlichen Evolution vererbt wurden.

Forscher der Harvard University und der Harvard Medical School analysierten die DNA Tausender Menschen, die über einen Zeitraum von mehr als 10.000 Jahren lebten, sowie die DNA heutiger Bevölkerungsgruppen in Westeurasien. Ihr Ziel: zu verstehen, welche Gene im Laufe der Jahrhunderte durch natürliche Selektion zunehmend häufiger vorkamen. Unter den Merkmalen, die häufiger wurden, fanden die Wissenschaftler mehrere Varianten, die mit roten Haaren und heller Haut in Verbindung stehen.

Besonders faszinierend für die Forscher ist, dass einige dieser Gene offenbar auch mit einer höheren Resistenz gegen bestimmte Infektionen in Verbindung stehen. Die Ergebnisse deuten insbesondere auf genetische Mechanismen hin, die einen besseren Schutz vor Krankheiten wie Lepra oder HIV bieten könnten. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Rothaarigen eine „überlegene“ Immunität besitzen oder immun gegen Krankheiten sind. Es zeigt aber, dass bestimmte körperliche Merkmale erhalten geblieben sein könnten, weil sie indirekt mit nützlichen biologischen Vorteilen in bestimmten Umgebungen verbunden waren.

Sind Rothaarige von Natur aus gesegnet?

Rothaarige, die menschlichen Pendants zum Marienkäfer, sind ganz besondere Wesen. Während sie im Mittelalter mit Kesseln und spitzen Hüten in Verbindung gebracht wurden, gelten sie im 21. Jahrhundert als Botschafterinnen einer einzigartigen, fast mystischen Schönheit. Laut dieser Studie scheinen sie mit dem gesamten „Paket der ewigen Jugend“ geboren zu sein.

Diese ermutigenden Ergebnisse sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Die Wissenschaft bleibt in ihren Interpretationen zurückhaltend. Forscher weisen darauf hin, dass rote Haare nicht zwangsläufig häufiger wurden, weil sie allein einen entscheidenden Vorteil darstellten. In der Genetik entwickeln sich bestimmte Merkmale manchmal gemeinsam, verknüpft mit anderen, für das Überleben nützlicheren Eigenschaften.

Eine Hypothese besagt, dass helle Haut in sonnenarmen Regionen Vitamin D effizienter produziert. In nördlichen Gebieten mit langen Wintern und wenig Sonnenlicht könnte diese Anpassung bestimmten Bevölkerungsgruppen einen Vorteil verschafft haben. Rotes Haar wäre demnach ein sichtbares Ergebnis einer umfassenderen genetischen Veranlagung.

Trotz ihrer hochreaktiven, durchscheinenden Haut weisen Rothaarige einige Hautprobleme auf. Obwohl ihr Immunsystem von Natur aus optimiert sein mag, ist zu beachten, dass sie die Sonne schlecht vertragen. Sie sind anfälliger für UV-Strahlung . Laut einer weiteren Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, haben Rothaarige ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs, insbesondere für Melanome.

Eine Studie zur Umwandlung von Komplexen in innere Stärke

Jahrelang bedeutete Rothaarigkeit oft, mit verletzenden Bemerkungen, demütigenden Spitznamen oder dem Gefühl, „anders“ zu sein, aufzuwachsen. Fast alle Rothaarigen haben irgendwann in ihrem Leben den Wunsch verspürt, ihr markantes Merkmal auszulöschen und ihr leuchtend rotes Haar mit neutraleren Farben zu kaschieren. Viele lernten, das zu hassen, was eigentlich ihr einzigartiger Charme war. Heute wirft diese Studie ein fast symbolisches Licht auf das Thema. Was lange als Makel galt, könnte in Wirklichkeit ein Beweis für eine komplexe und faszinierende genetische Vielfalt sein.

Letztlich erzählt diese Forschung eine Geschichte, die über die biologische Evolution hinausgeht. Sie erinnert uns daran, dass von der Norm abweichende körperliche Merkmale oft eine viel tiefere Geschichte offenbaren als die simplen Schönheitsideale einer bestimmten Epoche. Rotes Haar ist nicht nur eine seltene Farbe. Es ist die sichtbare Spur einer langen menschlichen Anpassung, geprägt von Klima, Krankheiten, Migration und der Zeit.

Und vielleicht hilft uns diese Studie auch dabei, Unterschiede anders zu betrachten. Nicht länger als Anomalien, die korrigiert werden müssen, sondern als wertvolles Erbe, als Träger einer Geschichte, die die Wissenschaft erst allmählich zu verstehen beginnt.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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