„Kosmetikorexie“, die Schönheitsbesessenheit, die Eltern Sorgen bereitet

Zwischen zehnstufigen Hautpflege-Routinen und „Glow-up“-Videos hält Schönheit immer früher Einzug in das Leben von Kindern. In den sozialen Medien gibt es einen Trend, der gleichermaßen faszinierend wie besorgniserregend ist: „Kosmetikorexie“, das frühe Streben nach „idealer Haut“, das zahlreiche Fragen zum Selbstbild und zum Wohlbefinden junger Menschen aufwirft.

Eine Besessenheit von "perfekter Haut" seit frühester Kindheit

„Kosmetikorexie“ ist keine offizielle medizinische Diagnose, sondern ein Begriff, der zunehmend verwendet wird, um eine übermäßige Beschäftigung mit Hautpflege und Aussehen zu beschreiben. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche im Vorpubertäts- und Teenageralter, manchmal schon mit neun oder zehn Jahren. In diesem Zusammenhang werden die Schönheitsrituale sehr aufwendig: mehrere Reinigungsprodukte, Seren, Feuchtigkeitsmasken, Augenpads und sogenannte „Anti-Aging“-Cremes. Produkte, die ursprünglich für Erwachsene entwickelt wurden, finden so ihren Weg in den Alltag von Kindern, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Dieses Phänomen wirft Fragen auf, da es schon sehr früh eine anspruchsvolle Vorstellung vermitteln kann: dass die Haut „perfekt“ sein sollte. Experten vermuten dann ein mitunter ängstliches Verhältnis zum Aussehen, was einer einfacheren und entspannteren Sichtweise auf die Selbstpflege zuwiderläuft.

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TikTok und „Sephoria Kids“: Wenn soziale Medien den Trend beschleunigen

Soziale Medien spielen bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle, insbesondere TikTok. Auf der Plattform erzielen Videos über Hautpflege-Routinen oder Beauty-Shopping Millionen von Aufrufen und zeigen oft Teenager-Mädchen oder sehr junge Influencerinnen.

Das Phänomen „Sephora Kids“ verdeutlicht diesen Trend: Kinder und Jugendliche im Vorpubertätsalter sind begeistert von Kosmetik und besuchen regelmäßig Geschäfte wie Sephora, wo sie Gesten und Routinen aus Online-Inhalten nachahmen. Die Videos präsentieren angesagte Produkte – Feuchtigkeitsseren, Lippenmasken, Haaröle – auf spielerische und unkomplizierte Weise. Dieser Ansatz kann jedoch Routinen normalisieren, die für „junge“ Haut ungeeignet sind.

Hinzu kommt die Macht der Algorithmen: Eine einfache Interaktion mit Beauty-Inhalten kann einen Newsfeed schnell in einen kontinuierlichen Strom von Hautpflegetipps verwandeln und so die Vorstellung verstärken, dass eine komplexe Pflegeroutine unerlässlich ist, um sich „gut um sich selbst zu kümmern“.

Wachsende Besorgnis bei Eltern und Spezialisten

Viele Eltern hinterfragen diesen frühen Druck, Schönheitsidealen zu entsprechen. Neben den finanziellen Aspekten, die mitunter erheblich sein können, warnen Experten vor allem vor den psychologischen Folgen. Die wiederholte Konfrontation mit überzogenen Schönheitsidealen kann das Selbstvertrauen beeinträchtigen. Die Vorstellung, dass nicht existierende „Makel“ korrigiert werden müssten oder dass man sich schon in der Kindheit auf das Altern einstellen müsse, kann das Verhältnis eines Kindes zu seinem Körper und seinem Selbstbild schwächen.

Dermatologen weisen zudem auf ein konkretes Risiko hin: Einige Produkte mit starken Wirkstoffen wie exfolierenden Säuren oder Retinol sind für „junge“ Haut nicht geeignet und können Reizungen oder Hautsensibilisierungen hervorrufen.

Italien ebnet den Weg für europäische Reflexion

Angesichts des Ausmaßes des Problems hat Italien Ermittlungen zu bestimmten Marketingpraktiken im Bereich Kosmetik eingeleitet, die sich an Minderjährige richten. Die Behörden interessieren sich insbesondere für die Rolle von Mikro-Influencern und für Werbeinhalte, die als potenziell zu suggestiv eingestuft werden. Ziel ist es, herauszufinden, ob bestimmte Marketingstrategien Kinder zum Konsum von Produkten verleiten, die nicht für sie bestimmt sind. Die betroffenen Marken ihrerseits beteuern, dass sie Minderjährige nicht direkt ansprechen.

Unterstützen, ohne zu verbieten: die Balance finden

Experten plädieren nicht für ein generelles Kosmetikverbot, sondern für einen altersgerechten, strukturierten Ansatz. Eine einfache, auf Hygiene und Wohlbefinden ausgerichtete Pflegeroutine ist für junge Haut in der Regel ausreichend. Offene Kommunikation ist weiterhin unerlässlich. Das Verständnis für das Interesse von Teenagern an diesen Praktiken ermöglicht die Diskussion weiterführender Themen wie Selbstvertrauen, den Einfluss sozialer Medien und die Entwicklung des persönlichen Images.

In einer digitalen Welt, in der ästhetische Standards rasant kursieren, besteht die Herausforderung nicht darin, Kosmetik abzulehnen, sondern sie in einen sanfteren, inklusiveren und fürsorglicheren Kontext zu stellen. Eine Schönheit, die persönliches Wachstum begleitet, anstatt es aufzuzwingen.