Darum sollten Sie diese Lebensmittel beim Fasten meiden.

Morgens voller Tatendrang aufzuwachen, ist oft ein energiegeladener Prozess … doch der Magen ist möglicherweise noch nicht bereit für alles. Direkt nach dem Aufwachen, vor der ersten Mahlzeit, ist man meist auf nüchternen Magen, und der Körper verdient eine sanfte Stärkung, um gut in den Tag zu starten.

Nahrungsmittel, die man auf nüchternen Magen vermeiden sollte

Schnell wirkende Zucker: Ihre heimtückischen Feinde

Man könnte meinen, ein Croissant oder eine Scheibe Buttertoast seien der ideale Start in den Tag. Tatsächlich führen diese Lebensmittel mit hohem glykämischen Index, wie Weißbrot oder Gebäck, zu einem starken Anstieg des Blutzuckerspiegels , gefolgt von einem ebenso schnellen Abfall. Die Folge: Müdigkeit, Heißhunger und manchmal sogar Reizbarkeit.

Ihr Stoffwechsel, der sich nach einer nächtlichen Fastenperiode gerade erst wieder einpendelt, gerät plötzlich aus dem Gleichgewicht. Wenn Sie Ihrem Körper wirklich etwas Gutes tun möchten, warten Sie am besten ein paar Stunden oder wählen Sie schonendere Alternativen wie Obst mit niedrigem glykämischen Index oder Haferflocken.

Zitrusfrüchte: Säuregehalt unter Kontrolle

Frisch gepresster Orangensaft am Morgen mag zwar gesund und natürlich erscheinen, doch kann er auf nüchternen Magen die Magenschleimhaut reizen. Die stark säurehaltigen Zitrusfrüchte regen die Magensäureproduktion an, was zu Sodbrennen oder Unwohlsein führen kann. Da der Körper die Nacht ohne Nahrung verbracht hat, sind seine Verdauungsmechanismen noch nicht vollständig aktiviert. Daher kann selbst ein gesundes Lebensmittel zu leichten Magenbeschwerden führen.

Kaffee: ein übermäßig anregender Weckruf

Ah, Kaffee, dieses heilige Morgenritual! Nur ist er auf leeren Magen nicht immer gut. Kaffee regt die Produktion von Cortisol, dem Stresshormon, an und kann Sodbrennen begünstigen. Der noch leere Magen kann gereizt werden, und der Energiepegel kann etwas schwankender sein als erwartet. Wer auf seinen Morgenkaffee absolut nicht verzichten kann, sollte ihn mit einem leichten Snack wie einem Stück Obst oder ein paar Nüssen kombinieren, um die Magenschleimhaut zu schonen und gleichzeitig den kleinen Energieschub zu genießen.

Kohlensäurehaltige Getränke: Bläschen und Unbehagen

Limonaden und andere kohlensäurehaltige Getränke, insbesondere zuckerhaltige, sollten auf nüchternen Magen vermieden werden. Die Kohlensäure kann Blähungen und Bauchschmerzen verursachen, und der zugesetzte Zucker lässt den Blutzuckerspiegel morgens stark schwanken. Ihr Körper wird stattdessen ein Glas warmes Wasser oder einen Kräutertee bevorzugen, um ihn sanft mit Flüssigkeit zu versorgen und auf die Verdauung vorzubereiten.

Joghurt und Probiotika: Vorsicht vor Säure!

Joghurt gilt oft als gesundes Lebensmittel, da er reich an Probiotika ist. Wird er jedoch auf nüchternen Magen verzehrt, verringert sich sein positives Potenzial deutlich. Die Magensäure, die nach dem Aufwachen natürlicherweise ansteigt, zerstört einen Großteil der Probiotika und mindert so deren Wirkung auf die Darmflora. Daher ist es ratsam, Joghurt später zu essen, nachdem der Magen etwas Neutrales und Leichtverdauliches aufgenommen hat.

Extreme Temperaturen: weder zu heiß noch zu kalt

Ihr Körper sehnt sich nach Sanftheit, besonders nach einer Fastennacht. Zu heiße oder zu kalte Speisen können die Magenschleimhaut reizen und die Verdauung beeinträchtigen. Stellen Sie sich Ihren Magen wie einen kleinen Motor vor, der nach der Nacht noch warm ist: Ein Temperaturschock kann unnötigen Stress verursachen. Mäßig erwärmte Speisen beugen nicht nur Beschwerden vor, sondern sorgen auch für mehr Wohlbefinden nach dem Frühstück. Eine leicht warme Suppe oder eine Schüssel Müsli mit zimmerwarmer Milch sind viel bekömmlicher als ein eiskalter Smoothie oder ein kochend heißer Kaffee.

Das Fasten und seine Grenzen verstehen

Wenn wir über Fasten sprechen, ist es wichtig zu wissen, dass dies auch zu anderen Tageszeiten als direkt nach dem Aufstehen erfolgen kann, beispielsweise wenn man sich bewusst zum Fasten entschieden hat. In diesem Fall ist es entscheidend zu bedenken, dass intermittierendes oder verlängertes Fasten nicht allgemeingültig ist und mit Vorsicht angegangen werden sollte. Fasten kann für manche Menschen vorteilhaft sein und dem Körper helfen, sich zu regenerieren, erfordert aber ein genaues Beobachten der Körpersignale. Jeder Körper ist einzigartig: Manche vertragen es, andere nicht. Wichtig ist, die eigenen physiologischen Bedürfnisse zu respektieren.

Einige positive Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten

Um die Vorteile des Fastens voll auszuschöpfen oder einfach beschwerdefrei in den Tag zu starten, hier ein paar Vorschläge:

Früchte mit niedrigem glykämischen Index: Birnen, Beeren, Äpfel.

Nüsse und Samen: Mandeln, Haselnüsse, Chiasamen.

Vollkornprodukte: Haferflocken, Quinoa.

Milde Heißgetränke: Kräutertees, warmes Wasser mit einem Spritzer Zitrone (sofern der Magen dies verträgt).

Diese Ernährungsweise nährt den Körper, ohne Verdauungsbeschwerden oder Blutzuckerspitzen zu verursachen, und ermöglicht es Ihnen gleichzeitig, die revitalisierende Wirkung des Fastens voll auszuschöpfen.

Fasten sollte man nicht vernachlässigen: Es ist eine Zeit, in der Ihr Körper besonders aufnahmefähig ist und Ihre volle Aufmerksamkeit verdient. Der Verzicht auf zu zuckerhaltige, zu säurehaltige, kohlensäurehaltige oder extrem scharfe Speisen ermöglicht es Ihnen, den Tag erholt und energiegeladen zu beginnen. Fasten kann ein wirksames Mittel für Ihre Gesundheit sein, vorausgesetzt, Sie respektieren Ihre Grenzen und hören auf Ihren Körper.