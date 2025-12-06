Neben der Erweckung unseres inneren Kindes und der Vermittlung wichtiger Werte sind die Filme von Studio Ghibli Balsam für unsere Seele. Eine neue Studie bestätigt dies: Diese traumhaften Animationsfilme, die existenzielle Fragen aufwerfen und zur Selbstreflexion einladen, sind gut für unsere Gesundheit. Was wäre, wenn unser geliebter Totoro unser neuer Therapeut würde?

Ghibli-Filme, eine unerschöpfliche Quelle des Glücks

Diese poetischen Filme von Miyazaki sind anders als andere Werke. Sie entführen uns in eine verzauberte Welt voller visueller Metaphern und liebenswerter Charaktere. Nach einem anstrengenden Tag tauchen wir gerne in sie ein. In der Gesellschaft von Prinzessin Mononoke, Kiki oder Ponyo können wir abschalten. Studio-Ghibli-Filme sind wie Prousts Madeleines des Fernsehens. Sie bieten uns in Krisenzeiten dringend benötigte Unterstützung und sind in diesen unsicheren Zeiten unverzichtbar. Ghulgt man einer aktuellen Studie, sollten sie sogar in die Notfallausrüstung der Regierung aufgenommen werden.

Auch wenn Studio-Ghibli-Filme keine Wunder bewirken, bieten sie doch eine wohltuende Auszeit vom hektischen Alltag. Zu diesem Schluss kommt eine Studie , die im „Journal of Medical Internet Research“ veröffentlicht wurde. Kein Wunder also, dass wir uns in diesen tristen Zeiten eher zu Ghibli-Filmen hingezogen fühlen als zu spannenden Thrillern oder rasanten Blockbustern. Zwar können Ärzte Ghibli-Filme noch nicht zusammen mit Vitamin C verschreiben, doch die Forscher bestätigen unsere Vorliebe für Netflix.

Ihre Methode? Sie teilten 500 Studenten in vier Gruppen ein: hypervernetzte Gamer, Fans, die Studio-Ghibli-Filme in Dauerschleife schauen, Multitasker (die beides gleichzeitig tun) und eine Kontrollgruppe, die buchstäblich nichts tat. Anschließend erfassten die Forscher mithilfe eines detaillierten Fragebogens deren Ruhe, Nützlichkeit und Zufriedenheit. Das Ergebnis: Die bezaubernden Filme von Studio Ghibli wirken wie Balsam für die Seele. Miyazakis traumhafte Welt „besitzt möglicherweise die einzigartige Fähigkeit, Nostalgie zu wecken und bei Zuschauern jeden Alters ein Gefühl des Glücks zu erzeugen.“

Die unendliche Kraft der Nostalgie

Die Filme von Studio Ghibli besitzen die einzigartige Fähigkeit, selbst die einfachsten Alltagsbeschäftigungen zu etwas Besonderem zu machen. Die banalsten Szenen erhalten eine unglaublich poetische Qualität. Ein Familienessen wird zu einem köstlichen Festmahl, ein einfacher Spaziergang durch die Felder zu einem aufregenden Abenteuer. „Indem Miyazaki gewöhnliche Momente in etwas Magisches verwandelt, wecken seine Werke eine universelle Sehnsucht nach Unschuld und kindlicher Verwunderung“, erklären die Autoren der Studie.

Kurz gesagt: Studio-Ghibli-Filme lassen uns wieder mit unserem inneren Kind in Kontakt treten. Mehr noch: Sie erlauben uns, für die Dauer des Films unsere stressigen Verpflichtungen zu vergessen. Weit entfernt davon, oberflächliche oder bedeutungslose Werke wie manche andere Zeichentrickfilme für junge Kinder zu sein, bereichern uns Ghibli-Filme spirituell und beleuchten unsere inneren Unruhen. Sie regen subtil zur Selbstreflexion an, und das ist kostbar in einer fälschlich individualistischen Welt, in der wir verlernt haben, auf uns selbst zu hören. „Junge Menschen bewältigen Stress und Traurigkeit, indem sie ihre Neugier, ihren inneren Frieden und ihren Sinn im Leben vertiefen“, erklären die Forscher.

Diese Ghibli-Filme haben die größte Wirkung

Ghibli-Filme wirken wie ein Heilmittel gegen Winterdepressionen. Einige Miyazaki-Filme lösen jedoch einen stärkeren Dopaminrausch aus als andere. Das zeigt diese aufschlussreiche Studie. „Kikis kleiner Lieferservice“ und „Mein Nachbar Totoro“ sollten ganz oben auf unserer Filmliste stehen. Warum? Weil sie Kultklassiker sind, die man mindestens einmal im Leben gesehen haben muss, aber vor allem, weil sie starke Emotionen wie Angst und Trauer ansprechen, um „Beziehungen zu stärken, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten und stille Freude zu erfahren“.

Noch besser: Forscher erklären, dass die positive Wirkung von Ghibli-Filmen um ein Vielfaches verstärkt wird, wenn sie mit einem Open-World-Videospiel wie „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ kombiniert wird. Die perfekte Kombination gegen schlechte Laune wäre also… Ihr Lieblings-Ghibli-Film + etwas Zeit zum Zelda-Spielen.

Disney-Fans lassen ihre überdrehte Prinzessin vielleicht mal links liegen, um Zeit mit der tollpatschigen Hexe und dem großen, haarigen Wesen zu verbringen. Letztendlich sind Ghibli-Filme wie eine kuschelige Decke oder eine gute heiße Schokolade für unsere Stimmung.