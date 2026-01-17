Search here...

Dieses Detail in Ihrem Badezimmer könnte Ihren Stresspegel widerspiegeln.

Deko
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Sie betreten Ihr Badezimmer. Ist es sauber und ordentlich oder vollgestellt mit überquellenden Produkten, Handtüchern, Tuben und Accessoires? Was Sie sehen, könnte durchaus Ihren Stresspegel widerspiegeln – ein wichtigerer psychologischer Indikator, als Sie vielleicht denken.

Was Ihr Zuhause über Ihre psychische Gesundheit aussagt

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Unordnung nicht nur optisch unangenehm ist, sondern auch biologische Auswirkungen auf Körper und Geist hat. Ein Artikel im „Personality and Social Psychology Bulletin“ von Forschern des UCLA-Zentrums für Familienalltag zeigt, dass die Beschreibung des eigenen Zuhauses – insbesondere die Wahrnehmung als „unordentlich“ oder „erholsam“ – mit unterschiedlichen Cortisolwerten, dem Stresshormon, zusammenhängt.

Bei Frauen, die in als stressig empfundenen Wohnungen lebten, war der Cortisolspiegel über den Tag hinweg abgeflacht und weniger günstig, während bei denjenigen, die ihre Wohnung als erholsam beschrieben, ein deutlicherer Rückgang dieses Hormons zu verzeichnen war: ein Zeichen für eine bessere Stressregulation.

Unordnung und das Gehirn: mehr als nur ein Eindruck

Dieses Phänomen ist nicht nur eine Frage der Ästhetik. Das Gehirn verarbeitet ständig visuelle Informationen aus seiner Umgebung. Wenn Ihr Badezimmer (oder ein anderer Raum) unordentlich ist, wird Ihre Aufmerksamkeit ständig – auch unbewusst – von sichtbaren Gegenständen in verschiedene Richtungen gelenkt. Dies führt zu einer kognitiven Überlastung, die die Konzentration beeinträchtigt, die Entscheidungsfindung verlangsamt und zu mentaler Erschöpfung führen kann.

Darüber hinaus trägt die kumulative Wirkung dieser unsichtbaren Anforderungen dazu bei, einen Zustand erhöhter Wachsamkeit aufrechtzuerhalten, was der Körper in einem anhaltenden Anstieg des Cortisolspiegels übersetzt. Dies ist nicht bloß eine Hypothese: Mehrere auf Verhaltenspsychologie spezialisierte Quellen bestätigen den Zusammenhang zwischen häuslicher Unordnung und erhöhten Cortisolwerten, insbesondere bei Frauen, die statistisch gesehen weniger stressresistent gegenüber häuslichem Stress und sozialen Erwartungen sind.

Wie Ihr Badezimmer Ihnen helfen kann, Stress abzubauen

Ein minimalistisches Umfeld bedeutet nicht, mit sehr wenigen Dingen zu leben. Es bedeutet, nur das zu behalten, was nützlich oder bedeutsam ist: die Produkte, die man tatsächlich benutzt, ordentlich aufbewahrt und mit genügend Freiraum für die Optik.

Indem Sie in Ihrem Badezimmer einen minimalistischen Ansatz verfolgen:

  • Sie reduzieren die visuellen Signale, die unnötigerweise Aufmerksamkeit erfordern;
  • Sie reduzieren die mentale Belastung, die mit Instandhaltung und Aufräumen verbunden ist;
  • Und Sie schaffen einen Raum, der zur Entspannung einlädt, anstatt zur ständigen Stimulation.

Kurz gesagt, diese kleine Veränderung der Umgebung könnte Ihnen auf unerwartete Weise helfen, Ihren Stress zu regulieren: weniger visuelles Chaos, weniger Cortisol und mehr geistige Klarheit im Alltag.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Aménager un nouvel appartement : comment poser les bases d’un « vrai » chez soi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Der schmutzigste Gegenstand in Ihrem Badezimmer ist nicht der, an den Sie denken.

Wenn wir über Hygiene im Badezimmer sprechen, denken wir natürlich zuerst an Badewanne, Dusche oder Waschbecken. Doch ein...

Mit diesem einfachen IKEA-Vorhang können Sie viel Geld bei Ihrer Gasrechnung sparen.

Bei Temperaturen, die kaum 0 °C erreichen, kriecht die Kälte ins Haus und zwingt einen, die Heizung aufzudrehen....

Bakterien, Schweiß, Hausstaubmilben... Wie oft sollte man seine Bettwäsche waschen?

Nacht für Nacht arbeitet Ihr Körper. Er atmet, reguliert sich, schwitzt, erneuert sich – und all diese unglaublichen...

Was ist die „12-12-12“-Methode, die sich als effektiv für die Wohnungsreinigung eignet?

Das Aufräumen kann schnell überfordernd wirken, wenn man denkt, man müsse alles auf einmal erledigen. Die gute Nachricht:...

Diese ungewöhnliche Dekorationsregel macht den entscheidenden Unterschied in einem Zimmer.

Die von Innenarchitekten häufig angewandte „Regel der ungeraden Zahlen“ ist ein einfacher und effektiver Trick, um einem Raum...

Stressfreies Weihnachten: Ein Tipp einer Mutter für einen geschmückten Weihnachtsbaum in nur 5 Minuten

Während die Kinder die ersten Türchen ihrer Adventskalender öffnen, holen die Eltern alle Weihnachtspakete vom Dachboden. Für viele...

© 2025 The Body Optimist