Diese ungewöhnliche Dekorationsregel macht den entscheidenden Unterschied in einem Zimmer.

Deko
Fabienne Ba.
Charlotte May/Pexels

Die von Innenarchitekten häufig angewandte „Regel der ungeraden Zahlen“ ist ein einfacher und effektiver Trick, um einem Raum Charme und Harmonie zu verleihen. Sie hilft, ein starres und symmetrisches Erscheinungsbild zu vermeiden und schafft so einen natürlicheren und lebendigeren Raum.

Was besagt die „Regel der ungeraden Zahlen“?

In der Innenarchitektur empfiehlt es sich oft, Objekte in ungeraden Zahlen, wie 3, 5 oder 7, statt paarweise anzuordnen. Diese leichte Asymmetrie zieht den Blick auf sich und verleiht dem Arrangement mehr Dynamik. Inspiriert von der Natur, wo perfekte Symmetrie selten ist, kann diese Regel ein sanfteres, natürlicheres visuelles Gleichgewicht in einem Zuhause schaffen. Natürlich ist dies nur ein Einrichtungstipp von vielen, keine absolute Regel: Am wichtigsten ist, dass Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden wohlfühlen. In der Innenarchitektur gibt es kein Richtig oder Falsch, nur Entscheidungen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegeln.

Wie können Sie diese Regel auf Ihre Einrichtung anwenden?

Sie können mehrere kleine Gegenstände auf einem Couchtisch gruppieren: zum Beispiel eine Vase, einen Bildband und eine Kerze. Drei unterschiedlich große Bilderrahmen an der Wand wirken stimmiger als zwei perfekt nebeneinander angeordnete. Auch die Anordnung von Pflanzen oder Kissen in ungerader Anzahl ist eine gute Idee. Spielen Sie mit Formen, Texturen und Höhen, um eine natürliche und einladende Atmosphäre zu schaffen.

Betrachten Sie diese Ideen daher eher als Inspirationsquelle denn als strikt zu befolgende Regeln. Wenn Ihnen eine symmetrische Komposition besser gefällt, ist das genauso wirkungsvoll: Bei der Dekoration entsteht Harmonie in erster Linie aus Ihrem persönlichen Geschmack und Ihren Gefühlen.

Die Vorteile der Dekoration mit ungeraden Zahlen

Über ihren ästhetischen Reiz hinaus verhindert diese Regel einen gekünstelten oder übermäßig starren Eindruck. Sie lädt zur visuellen Erkundung ein und schafft einen lebendigen Raum, der sich weiterentwickelt und überrascht. Dieses Gleichgewicht lässt sich auch an eindrucksvollen Objekten wie einer freistehenden Skulptur oder einem überdimensionalen Gemälde beobachten, die durch ihre Einzigartigkeit eine starke Präsenz entfalten.

Mit der „Regel der ungeraden Zahlen“ können Sie Ihre Inneneinrichtung mühelos verändern. Dieser einfach anzuwendende Tipp erlaubt es Ihnen, mit Formen, Texturen und Volumen zu spielen und Ihrem Dekor Persönlichkeit und Natürlichkeit zu verleihen. Experimentieren Sie ruhig und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
