Polare Kälte: Diese „Wetterbombe“, die Europa trifft

Sturm Emilia traf in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember 2025 zunächst Südfrankreich. Je nach Region werden seine Auswirkungen bis Anfang nächster Woche, zwischen dem 22. und 23. Dezember, anhalten. Von Experten als „Wetterbombe“ bezeichnet , bringt dieses Tiefdruckgebiet extreme Kälte und heftige Winde mit sich. Mit einem plötzlichen Druckabfall von 47 hPa innerhalb von 24 Stunden kündigt dieses seltene Phänomen extreme Winterbedingungen an.

Was ist eine „Wetterbombe“?

Dieser Begriff bezeichnet ein sich rasch verstärkendes Tiefdruckgebiet: mindestens 24 hPa innerhalb von 24 Stunden. Sturm Emilia verdoppelte diese Intensität mit einem Druckabfall von 47 hPa (von 996 auf 949 hPa). Infolgedessen treibt das skandinavische Hochdruckgebiet Polarluft heran, was an den nordeuropäischen Küsten Windböen von bis zu 150 km/h, Schneestürme und Monsterwellen in der Nordsee verursacht.

Zu erwartende Auswirkungen auf den Kontinent

Vereinigtes Königreich und Skandinavien: Windböen von 130 bis 150 km/h, starker Schneefall, gesperrte Straßen.

Benelux und Deutschland: Sibirische Kältewelle (möglicherweise -10°C), gefrierender Regen.

Frankreich: Während der Süden ab dem 15. Dezember betroffen war, herrschen in der Bretagne und im Ärmelkanal jetzt Windgeschwindigkeiten von 80 bis 90 km/h und heftige Regenfälle, obwohl bisher keine orangefarbene Warnung ausgegeben wurde.

Vorsichtsmaßnahmen für Frankreich und Europa

Meiden Sie ungeschützte Küstenabschnitte und sichern Sie die Außenseite (schließen Sie Fensterläden, bringen Sie Gegenstände ins Haus).

Rechnen Sie mit Schneefall und Eis.

Beachten Sie die Wetterberichte und schränken Sie Reisen ein.

Météo-France betont, dass es sich um einen „klassischen“, aber verstärkten Sturm handelt, mit der Gefahr von Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen ab Donnerstag. Der Deutsche Bundestag warnt vor einer „historischen Polarwelle“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Europa derzeit mit außergewöhnlichen Winterbedingungen konfrontiert ist. Obwohl der Norden des Kontinents am stärksten betroffen ist, sind die Auswirkungen bis nach Frankreich und darüber hinaus spürbar. Wachsamkeit ist weiterhin unerlässlich. Dieses Phänomen verdeutlicht die Unberechenbarkeit des Wetters und die Wichtigkeit, auf extreme Wetterereignisse vorbereitet zu sein.