Search here...

Polare Kälte: Diese „Wetterbombe“, die Europa trifft

Grün
Tatiana Richard
Mustafa ezz/Pexels

Sturm Emilia traf in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember 2025 zunächst Südfrankreich. Je nach Region werden seine Auswirkungen bis Anfang nächster Woche, zwischen dem 22. und 23. Dezember, anhalten. Von Experten als „Wetterbombe“ bezeichnet , bringt dieses Tiefdruckgebiet extreme Kälte und heftige Winde mit sich. Mit einem plötzlichen Druckabfall von 47 hPa innerhalb von 24 Stunden kündigt dieses seltene Phänomen extreme Winterbedingungen an.

Was ist eine „Wetterbombe“?

Dieser Begriff bezeichnet ein sich rasch verstärkendes Tiefdruckgebiet: mindestens 24 hPa innerhalb von 24 Stunden. Sturm Emilia verdoppelte diese Intensität mit einem Druckabfall von 47 hPa (von 996 auf 949 hPa). Infolgedessen treibt das skandinavische Hochdruckgebiet Polarluft heran, was an den nordeuropäischen Küsten Windböen von bis zu 150 km/h, Schneestürme und Monsterwellen in der Nordsee verursacht.

Zu erwartende Auswirkungen auf den Kontinent

  • Vereinigtes Königreich und Skandinavien: Windböen von 130 bis 150 km/h, starker Schneefall, gesperrte Straßen.
  • Benelux und Deutschland: Sibirische Kältewelle (möglicherweise -10°C), gefrierender Regen.
  • Frankreich: Während der Süden ab dem 15. Dezember betroffen war, herrschen in der Bretagne und im Ärmelkanal jetzt Windgeschwindigkeiten von 80 bis 90 km/h und heftige Regenfälle, obwohl bisher keine orangefarbene Warnung ausgegeben wurde.

Vorsichtsmaßnahmen für Frankreich und Europa

  • Meiden Sie ungeschützte Küstenabschnitte und sichern Sie die Außenseite (schließen Sie Fensterläden, bringen Sie Gegenstände ins Haus).
  • Rechnen Sie mit Schneefall und Eis.
  • Beachten Sie die Wetterberichte und schränken Sie Reisen ein.

Météo-France betont, dass es sich um einen „klassischen“, aber verstärkten Sturm handelt, mit der Gefahr von Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen ab Donnerstag. Der Deutsche Bundestag warnt vor einer „historischen Polarwelle“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Europa derzeit mit außergewöhnlichen Winterbedingungen konfrontiert ist. Obwohl der Norden des Kontinents am stärksten betroffen ist, sind die Auswirkungen bis nach Frankreich und darüber hinaus spürbar. Wachsamkeit ist weiterhin unerlässlich. Dieses Phänomen verdeutlicht die Unberechenbarkeit des Wetters und die Wichtigkeit, auf extreme Wetterereignisse vorbereitet zu sein.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
Article précédent
Diese wohlhabenden Inder fliehen vor extremer Umweltverschmutzung und werden zu „Smogflüchtlingen“.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Diese wohlhabenden Inder fliehen vor extremer Umweltverschmutzung und werden zu „Smogflüchtlingen“.

In Neu-Delhi fällt jeder Atemzug schwer. Wenn die Luft stickig, rau und schädlich für den Körper wird, suchen...

© 2025 The Body Optimist