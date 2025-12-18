Search here...

Mit ihren üppigen Kurven strahlt dieses australische Model

Modelle
Léa Michel
@katewas_/Instagram

Die in New South Wales (NSW) lebende Kate Wasley hat sich als eine der bekanntesten Persönlichkeiten der inklusiven Modelbranche etabliert. Mit ihren selbstbewusst präsentierten Kurven, strahlenden Fotos und ihrer unbändigen Energie glänzt dieses australische Plus-Size-Model weit über den Laufsteg hinaus. In den sozialen Medien teilt sie Einblicke in ihren Alltag, ihre Fotoshootings und auch Momente der Verletzlichkeit – eine Authentizität, die Tausende von Frauen weltweit berührt.

Ein Social-Media-Star, der Vielfalt feiert

Kate Wasley posiert nicht einfach nur für die Kamera; sie verändert die Schönheitsideale. Ihre Posts, in denen sie sich schlicht in Strandkleidung oder Alltagsoutfits zeigt, haben eine Welle der Zuneigung und Bewunderung ausgelöst. In den Kommentaren erkennen sich viele Internetnutzer in ihr wieder: „Danke, dass du zeigst, dass alle Körpertypen schön sind“, „Du hilfst mir, meinen Körper zu lieben.“ Weit entfernt von den engen Standards des traditionellen Modelbusiness verkörpert Kate eine Generation von Frauen, die sich weigern, einem einzigen Ideal zu entsprechen. Für sie liegt Schönheit im Selbstbewusstsein, nicht in der Konfektionsgröße.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Kate Wasley (@katewas_)

Die kraftvolle Botschaft der Körperpositivität

Body Positivity, eine Bewegung, deren Botschafterin Kate Wasley ist, setzt sich für Selbstakzeptanz und die Wertschätzung aller Körperformen ein. Jenseits des Äußeren lädt sie uns ein, unser Verhältnis zum eigenen Körper zu überdenken: uns selbst ohne Vergleiche zu lieben, Urteile und den Schlankheitswahn hinter uns zu lassen. Diese Bewegung erinnert uns daran, dass ein Körper stark, sanft, kurvig oder athletisch sein kann – und vor allem eine Quelle des Lebens, der Freude und der Kraft bleibt. Indem sie diese Philosophie verkörpert, inspiriert Kate einen tiefgreifenden kulturellen Wandel: hin zu einer vielfältigen, authentischen und inklusiven Schönheit.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Kate Wasley (@katewas_)

Kurz gesagt, Kate Wasley besticht durch ihre Authentizität und ihren Mut. Mit ihren selbstbewussten und humorvollen Beiträgen erinnert sie uns daran, dass Schönheit keine Einheitsform kennt. Ihre Botschaft ist einfach, aber wesentlich: Jeder Körper verdient es, gefeiert zu werden, und jeder erzählt eine einzigartige Geschichte – eine Geschichte der Selbstliebe.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Dieses Plus-Size-Model glänzt in einem originellen Spitzenoutfit

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dieses Plus-Size-Model glänzt in einem originellen Spitzenoutfit

Candice Huffine, eine Pionierin der Plus-Size-Mode, begeistert erneut in einem schwarzen Spitzenhosenanzug, der ihre Figur perfekt in Szene...

Die Emotionen dieser indischen Eltern, als ihre Tochter die Chanel-Show eröffnet

Für Bhavitha Mandavas Eltern ging ein Traum in Erfüllung, als ihre Tochter eine Chanel-Show in New York eröffnete....

Hayley Hasselhoff, das Plus-Size-Model, das Schönheitsideale sprengt

In einer Modewelt, die oft von unerreichbaren Schönheitsidealen besessen ist, wirkt Hayley Hasselhoff wie ein frischer Wind. Das...

„Absolut umwerfend“: Dieses kurvige Model erntet positive Reaktionen.

La'Tecia Thomas, eine kurvige australische Content Creatorin und Model, hat sich mit ihren Fotos, auf denen sie stolz...

Die Fotos dieses britischen Models zeigen, dass sie eine absolute Modeikone ist.

Rosie Huntington-Whiteley festigt mit einer Reihe von Fotos, die durch Eleganz und stilistische Kühnheit gleichermaßen bestechen, ihren Status...

Nicole Fujita, das japanische Model, das mit ihrem Lächeln für Furore sorgt.

Nicole Fujita, in Neuseeland als Tochter eines polnisch-russischen Vaters und einer japanischen Mutter geboren, eroberte Japan im Sturm...

© 2025 The Body Optimist