Diese Plus-Size-Influencerin gibt Styling-Tipps und ihre Ratschläge finden allgemeine Anerkennung.

Kleidung zu finden, in der man sich wohlfühlt, kann alles verändern. In den sozialen Medien definieren einige Content-Creator die Modenormen neu – mit einem inklusiveren und entspannteren Ansatz. So auch Maisie Crompton, deren Tipps ein breites Publikum ansprechen.

Sich in erster Linie für sich selbst anziehen

Auf ihren Social-Media-Kanälen teilt Maisie Crompton regelmäßig Outfit-Ideen, die speziell für ihren Figurtyp entworfen wurden. In ihren Videos zeigt sie verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für Kleidungsstücke und erklärt die Entwicklung ihres Stils.

Lange Zeit war ihr Kleidungsstil von dem Wunsch nach Diskretion geprägt. Heute verfolgt sie einen ganz anderen Ansatz: Sie bevorzugt Outfits, die ihr schmeicheln und in denen sie sich rundum wohlfühlt. Ihre Botschaft ist einfach und doch kraftvoll: Es geht nicht darum, starren Regeln zu folgen, sondern darum, den eigenen Stil zu finden. Sie nennt ihre „Kleidungsformeln“ solche, mit denen man sich jeden Tag wohl und selbstbewusst fühlt.

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Kleidungsstücke, die Stil und Komfort vereinen

Unter ihren Empfehlungen werden bestimmte Schnitte immer wieder erwähnt. Hochgeschnittene Hosen beispielsweise werden für ihren Halt und ihre Fähigkeit, die Silhouette zu formen, geschätzt. Weite Jeans hingegen sind wegen ihres Tragekomforts und ihrer Bequemlichkeit beliebt. Neben den Kleidungsstücken selbst zählt vor allem das Gefühl: sich frei bewegen zu können, sich in seiner Kleidung wohlzufühlen und im Einklang mit dem eigenen Stil zu sein. Bei einem körperpositiven Ansatz geht es nie darum, einen Körper zu „korrigieren“ oder zu „verstecken“, sondern vielmehr darum, ihn zu unterstützen, ihn zu feiern und ihm Kleidung anzubieten, die seine Realität respektiert.

Selbstbewusstsein, das Schlüsselelement des Looks

Für Maisie Crompton ist Mode weit mehr als nur Aussehen. Sie ist ein Mittel zur Selbstverwirklichung. Sie erinnert uns daran, dass jeder Körper Wertschätzung verdient, unabhängig von der Konfektionsgröße. Und dass Selbstvertrauen nicht vom Himmel fällt: Es entsteht Schritt für Schritt durch Ausprobieren, Experimentieren und Mut. Den eigenen Stil verändern, einen Schnitt tragen, den man vorher nicht in Betracht gezogen hätte, mit Farben und Stoffen spielen … all das sind Möglichkeiten, die eigene Identität durch Kleidung zu entdecken. Und vor allem, das eigene Image zurückzuerobern.

Leicht umsetzbare Inspirationen

Eine der Stärken ihrer Inhalte ist ihre Zugänglichkeit. Die von ihr vorgeschlagenen Outfits bestehen oft aus einfachen, leicht zu findenden und vielseitig kombinierbaren Teilen. Weite Jeans mit einem figurbetonten Oberteil, ein offen getragenes, fließendes Hemd oder sogar ein bequemes und dennoch stilvolles Outfit für den Arbeitsalltag: Ihre Ideen passen sich verschiedenen Lebenssituationen an. Sie betont außerdem den Wert vielseitiger Kleidung, die man sowohl abends als auch zu Hause tragen kann. So lässt sich eine praktische Garderobe aufbauen, ohne auf Stil zu verzichten.

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Eine inklusivere Mode, endlich sichtbar

Maisie Cromptons Erfolg ist Teil einer breiteren Bewegung. Immer mehr Plus-Size-Influencerinnen und -Influencer erheben ihre Stimme und bieten Inspirationen für unterschiedliche Körpertypen. Diese erhöhte Sichtbarkeit ermöglicht es mehr Menschen, sich in den Bildern wiederzuerkennen. Und das verändert vieles. Die Mode wird offener, realistischer und menschlicher. Sie entfernt sich allmählich von Einheitsgrößen und schafft Raum für die Vielfalt an Körperformen, Stilen und Ausdrucksformen.

Mit ihren Ratschlägen vermittelt Maisie Crompton eine befreiende Vision von Mode. Eine Mode, in der Komfort, Freude und persönlicher Ausdruck im Vordergrund stehen. Man muss sich in keine Schublade stecken lassen. Letztendlich ist der beste Rat vielleicht dieser: Höre auf dein Bauchgefühl. Und vor allem: Wähle Kleidung, in der du dich wohlfühlst, richtig wohl.