Ab 50 Jahren spielen diese Kriterien bei der Wahl bequemer Schuhe eine entscheidende Rolle.

Silhouette-Tipps
Anaëlle G.
Photo d'illustration : wirestock / Magnific

Ab 50 verändern sich unsere Füße allmählich. Das heißt aber nicht, dass wir auf Stil verzichten oder nur noch bequeme Schuhe tragen sollten. Man trägt, was einem gefällt, in jedem Alter. Es stimmt jedoch, dass langes Stehen oder zu steife Schuhe mit den Jahren für Füße und Gelenke unbequemer werden können.

Warum Komfort im Laufe der Zeit manchmal wichtiger wird

Experten haben beobachtet, dass Fußschmerzen mit zunehmendem Alter häufiger auftreten, insbesondere bei Frauen. Eine zehnjährige britische Studie der Universitäten Southampton und Oxford zeigte, dass ein signifikanter Anteil der Teilnehmer nach dem 60. Lebensjahr über Fußschmerzen berichtete.

Mit der Zeit kann sich der Fuß etwas verbreitern, an natürlicher Dämpfung verlieren oder das Fußgewölbe kann sich abflachen. Dadurch können Schuhe, die früher bequem waren, plötzlich zu eng oder unbequem werden. Das bedeutet nicht, dass Sie Ihre gesamte Garderobe austauschen müssen, sondern vielmehr, dass Sie lernen, auf Ihren Körper zu hören und gegebenenfalls Modelle zu wählen, die besser zu Ihrem täglichen Tragekomfort passen.

Die perfekte Passform: Das Detail, das den entscheidenden Unterschied ausmacht

Zu den wichtigsten Kriterien zählt die sogenannte „richtige Passform“: Der Schuh muss also an die Größe und insbesondere die Breite des Fußes angepasst sein. Eine 2024 in der Fachzeitschrift MDPI veröffentlichte wissenschaftliche Studie weist darauf hin, dass zu enge Schuhe zu Schmerzen, Reibung oder Fehlstellungen wie dem Hallux valgus (Ballenzeh) führen können.

Der Vorderfuß verdient daher besondere Aufmerksamkeit. Schuhe, die den Zehen ausreichend Platz bieten, ermöglichen eine natürlichere Fußbewegung und reduzieren Druckstellen. Und nein, die Wahl eines breiteren Schuhs bedeutet nicht, auf Stil zu verzichten. Viele Marken bieten heute stylische Modelle an, die mehr Platz und Halt bieten.

Die Details, die wirklich den Unterschied ausmachen

Auch die Unterstützung des Fußgewölbes spielt eine wichtige Rolle. Eine polnische Studie mit Teilnehmern im Alter von 65 bis 74 Jahren zeigte, dass der empfundene Tragekomfort maßgeblich von der Unterstützung des Fußgewölbes abhängt. Manchmal genügt schon eine einfache ergonomische Einlegesohle, um ein gewöhnliches Paar Schuhe in einen unverzichtbaren Alltagsbegleiter zu verwandeln.

Auch die Absatzhöhe spielt eine Rolle. Laut der renommierten Chingford-Studie kann das häufige Tragen von Absätzen über 5 cm mit verstärkten Gelenkschmerzen, insbesondere in den Knien, einhergehen. Das heißt aber nicht, dass man Absätze komplett meiden sollte. Auch hier kommt es auf die richtige Balance und die persönlichen Vorlieben an. Für den täglichen Gebrauch über längere Zeiträume gilt ein kleiner Absatz von 2 bis 3 cm oft als guter Kompromiss zwischen Stil und Komfort. Nicht zuletzt können die Flexibilität der Sohle und atmungsaktive Materialien an langen Tagen einen großen Unterschied machen.

Ein paar einfache Tipps für eine bessere Wahl

Bestimmte Gewohnheiten können auch dazu beitragen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

  • Wenn man zum Beispiel Schuhe am Ende des Tages anprobiert, kann man die leichte natürliche Schwellung der Füße berücksichtigen.
  • Auch das Herumlaufen mit den Schuhen im Laden über mehrere Minuten ist viel aussagekräftiger als das bloße Anprobieren im Sitzen.
  • Es kann auch hilfreich sein, von Zeit zu Zeit die Füße zu messen: Die Schuhgröße kann sich im Laufe der Jahre ändern.
  • Bei regelmäßig wiederkehrenden Schmerzen kann eine Konsultation eines Podologen ratsam sein. Ein Fachmann kann eventuelle Fehlstellungen feststellen und geeignete Lösungen, wie beispielsweise individuell angepasste orthopädische Einlagen, empfehlen.

Letztendlich geht es bei der Wahl bequemer Schuhe ab 50 nicht darum, in eine Schublade zu passen oder altersbedingten Regeln zu folgen. Es geht einfach darum, den Füßen die Unterstützung zu geben, die sie manchmal brauchen, um sich weiterhin frei bewegen, gehen und den Alltag unbeschwert genießen zu können.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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