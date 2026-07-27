Dieser Tipp kann helfen, Fettflecken leichter zu entfernen.

Ein kleiner Spritzer Öl oder ein Hauch Butter können Ihren Look schnell ruinieren. Zum Glück gibt es eine einfache Methode, um die Chancen auf die Entfernung eines Fettflecks zu erhöhen – vorausgesetzt, Sie handeln schnell.

Der erste Reflex, der alles verändert

Bei einem Fettfleck ist der erste Impuls oft, zu reiben. Genau das sollten Sie jedoch vermeiden. Durch Reiben mit einem Tuch verteilen Sie das Fett nur und drücken es tiefer in die Fasern. Tupfen Sie die Stelle stattdessen vorsichtig mit saugfähigem Papier oder einem sauberen Tuch ab. So entfernen Sie überschüssiges Fett, ohne es einzutrocknen. Je schneller Sie das tun, desto besser.

Absorptionspulver, ein unerwarteter Verbündeter

Sobald der Überschuss entfernt ist, gibt es einen einfachen, aber effektiven Trick: Bestreuen Sie den Fleck großzügig mit einem saugfähigen Puder. Talkumpuder, Maisstärke, Backpulver oder sogar Mehl eignen sich dafür. Sie absorbieren nach und nach das in den Fasern eingeschlossene Fett. Lassen Sie es mindestens dreißig Minuten einwirken.

Bei älteren oder besonders tiefen Flecken ist es ratsam, das Pulver mehrere Stunden einwirken zu lassen. Anschließend lässt es sich einfach mit einem weichen Pinsel entfernen. Oft genügt dieser Schritt allein, um den Fleck deutlich zu reduzieren.

Ein wenig Hilfe mit einem milden Entfetter

Sollte ein leichter Fleck zurückbleiben, kann etwas Spülmittel die Reinigung abschließen. Wenige Tropfen direkt auf den Fleck genügen meist. Lassen Sie es etwa zehn Minuten einwirken, tupfen Sie es dann vorsichtig ab und spülen Sie es anschließend mit lauwarmem Wasser aus. Danach können Sie das Kleidungsstück in der Waschmaschine waschen. Beachten Sie dabei die maximale Temperaturangabe auf dem Pflegeetikett. Diese Kombination aus absorbierendem Pulver und mildem Entfetter erzielt oft hervorragende Ergebnisse bei Alltagstextilien.

Fehler, die Ihre Bemühungen zunichtemachen können

Auch nach einem erfolgreichen Waschgang sind einige Vorsichtsmaßnahmen wichtig. Vermeiden Sie den Trockner, bis der Fleck vollständig verschwunden ist. Die Hitze kann Fettrückstände dauerhaft in den Fasern fixieren und deren Entfernung erheblich erschweren. Überprüfen Sie das Kleidungsstück außerdem sofort nach dem Waschen, bevor Sie es trocknen oder verstauen. Testen Sie Reinigungsmittel für farbige Textilien immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.

Bei empfindlichen Materialien ist besondere Vorsicht geboten.

Kleidung aus Seide, Wolle oder anderen empfindlichen Materialien erfordert besondere Pflege. Während absorbierende Puder in der Regel gut vertragen werden, können Entfettungsmittel die Fasern mitunter beschädigen. Für wertvolle Kleidungsstücke oder besonders empfindliche Textilien ist daher eine professionelle Reinigung vorzuziehen, um Qualität und Langlebigkeit zu erhalten.

Letztendlich bedeutet die richtige Kleidungspflege auch die Pflege Ihres Stils. Ein Fleck, der innerhalb weniger Minuten behandelt wird, verschwindet viel eher als ein unbehandelter. Mit den richtigen Gewohnheiten können Sie Ihre Lieblingsstücke leichter pflegen und stets makellos aussehen.