Ringe, die Ihre Finger grün färben? Dieser einfache Trick könnte den entscheidenden Unterschied machen.

Sie stecken Ihren Lieblingsring an und ein paar Stunden später erscheint ein kleiner grüner Fleck an Ihrem Finger? Keine Sorge: Das kommt häufig vor und ist in der Regel harmlos. Die gute Nachricht: Mit einem einfachen und günstigen Trick können Sie Ihren Ring jeden Tag unbesorgt tragen.

Warum können sich die Finger grün verfärben?

Dieser charakteristische grünliche Fleck ist nicht unbedingt ein Zeichen für minderwertigen Schmuck. Er entsteht hauptsächlich durch eine leichte chemische Reaktion zwischen Ihrer Haut und bestimmten im Schmuckstück enthaltenen Metallen. Modeschmuck und einige Stücke mit Kupferanteil sind besonders anfällig dafür. Kupfer kann oxidieren, wenn es mit Schweiß, Feuchtigkeit, Cremes oder sogar Haushaltsreinigern in Berührung kommt.

Es bilden sich grünliche Ablagerungen auf der Hautoberfläche. Dieses Phänomen mag überraschend erscheinen, doch in den allermeisten Fällen ist diese Verfärbung lediglich oberflächlich und verschwindet beim Waschen. Sie brauchen Ihren Finger also nicht zu verstecken: Diese kleine Markierung mindert weder den Wert Ihres Schmucks noch Ihren Stil.

Die kleine Lackschicht, die alles verändert

Um den Kontakt zwischen Metall und Haut zu minimieren, können Sie farblosen Nagellack verwenden. Die Idee ist ganz einfach: Tragen Sie eine dünne Schicht farblosen Lack auf die Innenseite des Rings auf, genau dort, wo er Ihren Finger berührt. Nach dem Trocknen bildet der Lack eine kleine Schutzschicht zwischen Metall und Haut, wodurch die Reaktion, die zu Verfärbungen führt, reduziert werden kann.

Ein oder zwei Anstriche können genügen. Lassen Sie jeden Anstrich vollständig trocknen, bevor Sie den nächsten auftragen. Da sich der Schutzfilm durch Reibung mit der Zeit abnutzt, müssen Sie den Vorgang je nach Tragehäufigkeit des Rings etwa alle zwei bis vier Wochen wiederholen.

Wie trägt man Nagellack auf, ohne den Schmuck zu beschädigen?

Bevor Sie die Flasche herausnehmen, reinigen Sie den Ring zunächst vorsichtig mit einem weichen Tuch. Bei Bedarf können Sie ein leicht feuchtes Tuch verwenden, aber achten Sie vor allem darauf, dass der Schmuck vollständig trocknet.

Als Nächstes tragen Sie die Politur nur auf die Innenseite des Rings auf. Die sichtbaren Flächen müssen nicht poliert werden: Ziel ist es, den Bereich, der mit Ihrer Haut in Berührung kommt, zu schützen und gleichzeitig das Aussehen Ihres Schmuckstücks zu erhalten.

Nachdem Sie den Nagellack aufgetragen haben, lassen Sie ihn vollständig trocknen, idealerweise etwa eine Stunde lang, bevor Sie den Ring wieder anlegen. So vermeiden Sie kleine Polierspuren und gewährleisten eine perfekt trockene Oberfläche.

Ein paar Tipps, damit Ihr Schmuck immer optimal aussieht

Lack kann einen deutlichen Vorteil bringen, aber auch ein paar einfache Gewohnheiten können die Oxidation verringern.

Nehmen Sie Ihre Ringe ab, bevor Sie Geschirr spülen, sich die Hände waschen oder Cremes auftragen. Wasser, Schweiß und bestimmte Produkte können Reaktionen mit dem Metall beschleunigen.

Erwägen Sie außerdem, Ihren Schmuck in einem geschlossenen Beutel aufzubewahren, anstatt ihn der offenen Luft auszusetzen.

Abschließend genügt es, die Schuhe nach dem Tragen kurz mit einem trockenen Tuch abzuwischen, um Feuchtigkeit und Rückstände zu entfernen. Zwei Sekunden Pflege können einen großen Unterschied machen.

Was passiert, wenn meine Haut reagiert?

Verwechseln Sie Verfärbungen nicht mit Hautreizungen. Sollten Rötungen, Juckreiz, Brennen oder anhaltende Reizungen auftreten, könnte es sich um eine Reaktion auf ein Metall wie Nickel handeln, das häufig in bestimmten Legierungen vorkommt. Nagellack ist in diesem Fall keine langfristige Lösung. Wählen Sie stattdessen Schmuck aus hautfreundlicheren Materialien wie Titan oder bestimmten, für empfindliche Haut geeigneten Stählen. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder Apotheker.

Und vor allem sind die Ringe geschlechtsneutral.

Das Tragen eines Rings ist in erster Linie Geschmackssache. Vielleicht gefallen Ihnen zarte, auffällige, farbenfrohe, minimalistische, Vintage- oder ganz originelle Designs: Es gibt keine Regeln, die Schmuck einem Geschlecht vorschreiben. Und natürlich sind Sie nicht verpflichtet, einen Ring zu tragen. Wenn Sie Schmuck mögen, aber das Gefühl am Finger nicht, wenn Sie Armbänder, Halsketten oder Ohrringe bevorzugen oder wenn Ihnen Ringe einfach nicht zusagen, ist das völlig in Ordnung.

Am wichtigsten ist, dass Sie sich in Ihrer Kleidung wohlfühlen. Ein grüner Fleck ist daher kein Grund, ein geliebtes Schmuckstück aufzugeben: Mit etwas Klarlack und ein paar guten Gewohnheiten können Sie es einfach weiterhin tragen.